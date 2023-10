close info YouTube

Elena Velímská 1. 10. 2023 11:01 clock 2 minuty

V srpnu 2023 to bylo deset let, kdy zemřel představitel obtloustlého vojenského kuchtíka Honzy Bradáče, kterému nikdo neřekl jinak než guláš – herec Jiří Kopta. Do české kinematografie se sice velkými rolemi nezapsal, to však neznamená, že ani on ani jeho menší role nestojí za vzpomínku.

Byl hlavně divadelní herec. Na herectví i na život zanevřel... Z Vejprt Ve Vejprtech v okrese Chomutov se narodil 30. června 1961. Tam strávil o samotě své poslední roky života, tam zemřel a tam na něho vzpomínají. Jiří Kopta vystudoval pražskou Státní konzervatoř, kterou ukončil v roce 1980. Získal angažmá v Západočeském divadle v Chebu, krátce působil v Divadle pracujících v Mostě. Mostecká scéna mu příliš mnoho hereckých příležitostí nenabídla. Na začátku 90. let se proto vrátil do Chebu, kde byl poměrně hodně obsazovaný. close Magazín Kam se poděl šarmantní principál Berwitz z Cirkusu Humberto. Jeho život ukončila živelná katastrofa Ve filmu se „mihnul“ v malých roličkách mladíků. V Lásce na druhý pohled v roce 1981, o dva roky pak ve Fandy, ó Fandy, a následující rok ve snímku Poslední mejdan. Jeho „nejslavnější“ filmovou rolí byl již zmíněný „Guláš“ v Chlapci a chlapi z vojenského prostředí, asi posledním „socialistickém“ seriálu Československé televize. Zrežíroval ho Evžen Sokolovský v roce 1988. Po něm už žádná filmová nabídka nepřišla. close info YouTube zoom_in V chebském divadle hrál Jiří Kopta do roku 2002 Do Vejprt Jiří Kopta se s divadelní scénou rozloučil v roce 2002, kdy si na chebským divadelních prknech naposledy zahrál v Klicperově Divotvorném klobouku. Vrátil se do Vejprt, aby se staral o svého těžce nemocného otce, který později přišel o nohu. Na divadlo zcela zanevřel, odmítnul i spolupráci a účinkování v nově založeném vejprtském amatérském divadle. O čtyři roky později, když jeho otec zemřel, ač sám také vážně nemocný, ještě pracoval s dětmi (i romskými) z praktické školy tamního komunitního centra. close Magazín Kam se poděl prďola, co čepoval to pivo. Výčepní z Jáchyme hoď ho do stroje skončil moc špatně Už znechucený a otrávený životem, jak si vzpomínají vejprtští pamětníci, zemřel osamělý dne 5. srpna 2013, kdy mu nejspíš v souvislosti s jeho nemocí selhalo srdíčko. Poté, co pracovníci sociální služby zjistili, že si už dva dny nevyzvednul jídlo, které měl předem objednané, ohlásili to. Policisté a hasiči ho po otevření jeho bytu našli bez známek života. Filmový svět mu velkou roli nepřihrál, divadla se vzdal kvůli péči o tatínka, ale kus práce odvedl s vejprtskými dětmi. V jeho rodném městě na něho nezapomněli a vzpomínají i herečtí kolegové. Zdroje: www.super.cz, chomutovsky.denik.cz, www.csfd.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít