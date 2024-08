Sympatický Jiří Korn je skvělý hudebník, tanečník, herec, sportovec i táta. Letos v dubnu oslavil své 75. narozeniny a dostal krásný dárek. Jeho profesní kariéra je pestrá, v osobním životě mu to vyšlo „do třetice všeho dobrého“. Štěstí našel po boku Renaty. Pojí je nejen láska, ale i stejné zájmy.

V síni slávy

Na naší hudební scéně se jméno Jiří Korn (*17. května 1949) skloňuje už více než pět desítek let. Ke zpěvu ho přivedla maminka, k tanci sestra, obojí se propojilo na podiu. Step a tanec ho nadchnul jako kluka po shlédnutí legendárního muzikálu Zpívání v dešti. Než se však vydal na sólovou dráhu a začal na podiu tančit a stepovat, často po boku Heleny Vondráčkové, s níž nazpíval krásné duety (Slunce, Jakobynic, Každá trampota má svou mez, a mnohé další), vzal nejdříve do ruky kytaru ve skupině Rebels, baskytaru v Olympicu, poté byl členem vokálního souboru 4TET.

Na následujícím videu se můžete podívat, jak krásně spolu oba populární zpěváci stepovali:

Zdroj: Youtube

Ztvárnil na dvě desítky filmových postav, z nichž je asi nejznámější Honza v hudební pohádce Honza málem králem. Hudbu, tanec a zpěv propojil v muzikálech, soupis jeho hereckých rolí překračuje padesátku. Jeho přínos populární hudbě neuniknul pozornosti akademiků hudebních Cen Anděl, kteří ho letos v březnu uvedli do síně slávy.

„Já půjdu tam a ty tam…“

… je název dalšího z jeho hitových duetů, který nazpíval s Helenou Vondráčkovou. Naplnil se poprvé s jeho dnes již zesnulou první manželkou Hanou. Na společnou plavbu životem se s ní vydal, když mu bylo dvacet tři let. Jejich loď, obrazně řečeno, se záhy ocitla v bouři a brzy šla ke dnu.

Další žena, která má jeho příjmení, je bývalá modelka Kateřina Marková. Poznali se v roce 1987 během natáčení jednoho z televizních pořadů. Zprvu kamarádský vztah „neodolal“ hlubším citům, a svou lásku a věrnost si úředně slíbili v roce 1992. Mají spolu syna Filipa, který se narodil s mozkovou obrnou, a dceru Kristýnu, baletku, která ze zpěváka udělala dědečka. (více viz galerie)

Kornovo druhé manželské plavidlo uvízlo na mělčině, vylodili se každý sám, ale na rozdíl od prvního bouřlivého vztahu má s Kateřinou velmi hezký přátelský vztah, zpěvák se o své děti i po rozvodu vzorně stará. Ani jeden ani druhý o sobě neřeknou křivé slovo.

Třetice dobrého

Svou třetí osudovou ženu by Jiří Korn nejspíš nepotkal, nebýt jeho zálib. Nejenže hraje velmi dobře kulečník, jeho velkou vášní je golf. Na greenu během jednoho turnaje poznal výbornou golfistku, usměvavou, milou a hovornou o dvacet pět let mladší Renatu Cieslerovou. Svůj osmiletý vztah zpečetili snubními prstýnky na podzim roku 2017, oba v golfovém oblečení, a kde jinde než v golfovém areálu. Líbánky si užívali na golfovém hřišti v Itálii.

close info Profimedia zoom_in Jiří skvěle ovládá i tágo a kulečníkový stůl

Jiří Korn, ač se to možná nezdá, je spíš uzavřenější povahy, své soukromí si střeží, ale ví se, že se nebrání ničemu, co ho láká. Ve třiceti se učil salta, aby mohl tančit breakdance, v padesáti si stoupnul na snowboard, v pokročilejším věku to byla jednokolka. Dnes stepuje jako Pan Bůh v muzikálu Anděl páně v Hudebním divadle Karlín a užívá si golfových jamek se svou půvabnou Renatou.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jiří a Renata spolu

