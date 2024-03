Jasmína Maurerová 12. 3. 2024 19:52 clock 4 minuty gallery

Tento populární herec a moderátor letos bude sfoukávat už šestaosmdesát svíček na dortu. Divákům se vryl do paměti hlavně jako moderátor zábavního pořadu Nikdo není dokonalý, ve filmech Smrt krásných srnců nebo Malý pitaval z velkého města a nebo jako dabér Belmonda. Už tušíte, o koho se jedná?

Jako malý vyrůstal na Vinohradech, narodil se však v Buštěhradě, kde zrovna byli jeho rodiče na dovolené u příbuzných. S rodinou obývali krásný byt na Vinohradech, který si mohli dovolit díky tatínkovu vysokému postavení u firmy Baťa.

„Ve Florencii udělal nádhernou výlohu s velikonoční tematikou, která sklidila u šéfů firmy velké nadšení, takže mu svěřili práci na vysoké evropské pozici,“ vzpomíná dnes již herec v letech na svého tatínka pro web idnes.cz. „Uměl několik jazyků, byl velice vzdělaný, nechápu, jak se na malé moravské vesnici, odkud pocházel, mohl tak vypracovat,“ podivoval se.

Nicméně štěstí a blahobyt rodiny netrval dlouho, jelikož tatínek onemocněl a o veškeré příjmy přišel. Museli si tak sbalit kufry a přestěhovat se do menšího, přesněji řečeno do jednopokojového bytu, kde byli namačkaní všichni dohromady - rodiče, on i jeho bratr. „V té době tam bydlela největší chamraď, s tím, jak to tam vypadá dnes, se to nedá srovnávat, dneska jsou tam jedny z nejdražších bytů v republice,” popisuje tehdejší periferní pražskou čtvrť.

U maminky bydlel až do třiceti

Po otcově smrti, který se dožil pouhé padesátky, zůstala na dva raubíře maminka sama. Náš tajemný herec ale byl až do deseti let vzorným školákem, problémy nastaly až po nástupu do měšťanky, kdy skončil v polepšovně. Teplo maminčiných křídel na Žižkově opustil až ve třiceti letech, kdy se spolu se svou první manželkou televizní hlasatelkou Janou Fořtovou odstěhovali na Letnou.

Jana Fořtová se nicméně i se synem rozhodla emigrovat do Austrálie a herec zůstal opuštěný. Přišel i o dům v Roztokách, kam se z Letné přestěhovali. „V té době jsem vydělával dost peněz, ale všechny mizely do toho baráku, to bylo pořád něco… omítka, nový kotel, plot. Bylo to jako Bermudský trojúhelník na peníze,“ vykládá herec a pokračuje s tím, že se vrátil zpět na Žižkov.

Jeho další ženou byla Marta, se kterou si pořídili byt na Okoři. Manželství opět skončilo rozvodem, ale herec sám dlouho nezůstal. Jeho poslední manželkou byla o třiadvacet let mladší Hana. I přes velký věkový rozdíl herec svou ženu přežil. Jeho choť bohužel zemřela na postupné selhávání orgánů. Hana naposledy vydechla svému muži přímo v náručí.

„Bylo jí špatně. Snědla s námahou dva kousky libového masa. Najednou se zvedla, že je jí zle a že musí na záchod. Cestou padla na zem. Honem jsem ji zvedl a zkoušel jí dát umělé dýchání,“ popsal tehdejší tragickou událost pro deník Blesk čerstvý vdovec.

S Hankou se pokoušeli o miminko, i když ona už měla z předchozího vztahu syna Petra. Toho herec přijal za svého. Bohužel Hana v sedmém měsíci potratila. Od té doby žije sám v centru města. Nesnáší totiž jezdit MHD a všude se přemisťuje taxíkem. Nicméně i jeho už začíná stíhat stáří, a tak se potýká se značnými zdravotními problémy. V nemocnici je v podstatě už jako doma.

Ve stáří přišly zdravotní problémy

U herce v domě, kde bydlí, bydlí sice i zdravotní bratr Honza, který mu se vším pomáhá, ale ani jeho péče už není dostačující. Herec tak musel uznat, že je nejvyšší čas to začít řešit. „Mluvil o tom docela smířeně. Holt už ví, že to lepší nebude,“ sdělil nejmenovaný zdroj pro web extra.cz.

Herec a moderátor Jiří Krampol vystudoval DAMU obor činoherní herectví. Poté, co jeho kolega Jan Tříska v roce 1977 emigroval do USA po něm převzal dabování Belmonda. Když zemřel František Filipovský, propůjčil svůj hlas i četníkovi Louisi de Funèse.

Největší popularity nabyl komickými výstupy s Miloslavem Šimkem, Luďkem Sobotou a Petrem Nárožným. Další vlna slávy přišla s pořadem Nikdo není dokonalý v letech 1997 až 2005. Zahrál si také v nespočtu filmů.

Zdroje: idnes.cz, zeny.iprima.cz, extra.cz