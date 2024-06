Externí autor 21. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Tento oblíbený český herec má bohatý profesní život, ovšem to samé se nedá říci o jeho životě soukromém. Jak se mu dařilo na poli herectví, tak na ženy a vztahy štěstí neměl. A v mnohých případech se o to zapříčinila jeho vlastní rodina. Poznáte, o koho se jedná?

Umí zahrát téměř jakoukoliv roli, rozhodně se s ním nudit nebudete. Našel se i na poli dabingu, kdy jeho hlas můžete slyšet z úst známé seriálové postavičky. Takto na začátku ovšem neprozradíme jaké, abyste nepřišli o možnost uhodnout, který herec je na úvodní fotografii.

Co se týká jeho osobního života, na veřejnosti se nikdy neobjevil po boku žádné ženy. Proč tomu tak bylo a stále je? Na vině je tak trochu jeho vlastní příbuzenstvo, už od mládí to neměl lehké. „Když jsem si jednou přivedl dívku domů, babička se jí pochlubila, že co je maminka v lázních, krásně piju mléko – a byl konec,“ prozradil herec před časem v Nevyslovených monolozích.

A ani další vztahy nedopadly nijak jinak. Jedna dívka mu prý řekla, že je doslova „citový mrzák“, svěřil se herec, který měl kolikrát možnost spadnutí do chomoutu, ale vždy z toho tak nějak vycouval.

Navíc měl pořád na krku maminku, narozdíl od svého bratra, který se poměrně brzy osamostatnil a od rodičů se odstěhoval. Herec i v dospělosti bydlel doma, což vedlo k dalším komickým situacím. Mateřská láska zřejmě prosakovala i navenek a registrovalo to také okolí.

„Když mi bylo pětadvacet, šel jsem s mámou do Domu módy a tam prodavačkám řekla: ‚Tady kabát pro chlapce.‘ Já myslel, že mě raní mrtvice, to byl takový trapas,“ vypráví dál v nahrávkách pro Zuzanu Maléřovou.

Aby ho rodiče pustili ven, vyhodil z okna pět tisíc korun

A nebyla to jen maminka, kdo herci promlouval do toho, jak by měl žít. Ostatně asi hodně z nás se setkalo s tím pravidlem, že dokud bydlí u rodičů, musí žít podle jejich nastavení.

Bydlení doma se tedy herci vymstilo, i když chtěl jít poslední den roku ven. „Jednou mě na Silvestra zamkli doma, že jsem prý hodně opilý. Tak jsem vyhodil z okna pět tisíc korun a řekl jim, že musím jít ven, protože jsem tam hodil peníze. Oni mi nevěřili a nepustili mě. Ráno tam ty peníze samozřejmě nebyly,“ pokračuje ve vyprávění oblíbený herec, kterého můžete znát například z role Rumburaka.

Na stará kolena nechce být nikomu na obtíž

Kdo ví, jestli to bylo „ztracené mládí“, které jeho vztahy se ženami ovlivnilo a nebo ten fakt, že herec zkrátka na celou věc rezignoval a raději se věnoval práci. Jisté je ale to, že dnes toho lituje. Přiznal to právě v rozhovorech s Maléřovou, kdy si posteskl, že se o něj na stará kolena nebude mít kdo starat. Z toho důvodu si hodně šetří, aby si mohl dovolit ústav s nadstandardní péčí. Obavy u něj panují také proto, že jeho tatínek trpěl Parkinsonovou chorobou a byl závislý na pomoci od ostatních.

„Z blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat. Vím, jak trýznivé to bylo pro mého otce, který se stále omlouval za to, když jsem mu pomáhal,“ uzavírá celou věc herec a dabér oné seriálové postavičky, kterou není nikdo jiný než Marge ze Simpsonových.

Jiří Lábus sice neměl štěstí na životní lásku, ovšem co se týká jeho hereckých rolí, v srdcích diváků díky nim zůstane napořád.

