Jiří Lábus je spíš znám pro svou sympatickou povahu a profesionální přístup. Nicméně existuje záležitost, která ho i po letech dokáže rozhořčit a vzbudit v něm negativní emoce. Jde o natáčení jednoho z dílů seriálu Třicet případů majora Zemana a s ním spojená nechuť vůči Oldřichu Kaiserovi.

Plíživé Mimikry

Oním osudovým dílem proslulého detektivního seriálu Třicet případů majora Zemana jsou Mimikry. Jiří Lábus v něm hraje roli undergroundového hudebníka skupiny Mimikry – v podstatě odraz skupiny The Plastic People of the Universe – Josefa „Chosého“ Borůvku.

Co je ovšem ošemetné, že toto ztvárnění sloužilo především k zobrazení undergroundové subkultury, která představovala touhu po svobodě, jako hnízda drog, neřesti a posléze vraždy.

Už samotný díl seriálu začíná tím, že se mladá dívka předávkuje drogami, vinou Borůvky a jeho kamarádů, a zemře.

Dál se potom členové skupiny chystají unést letadlo, aby s ním odletěli do západního Německa. Části se to nepodaří, ale část na palubu letadla pronikne a do kýženého cíle se dostane – ale v rámci únosu zastřelí pilota.

Celý díl zároveň problematicky navazuje na skutečnou událost z roku 1972, kdy skupina mladých lidí v zoufalé snaze dostat se z nesvobodné komunistické země skutečně unesla letadlo a opravdu došlo k úmrtí pilota za dodnes rozporovaných okolností.

Jako slepý k houslím

„Řekli mi, že je to o únosu letadla,“ vysvětluje Jiří Lábus v pětidílné životopisné audioknize Jiří Lábus – portrét, jak ke své roli „rozvraceče společnosti“ přišel. Tehdy, když kývl na roli v dílu Mimikry, si nijak důkladně neprostudoval scénář, detektivní seriál vypadal vlastně lákavě.

Podepsal smlouvu a říkal si, že se ke scénáři dostane přímo před natáčením. Až od kolegyně na Barrandově se dozvěděl, k čemu se to vlastně uvázal. Vyptávala se ho, jestli opravdu ví, o čem mají Mimikry být. Ukázalo se, že to netuší.

„To byla moje blbost, ale já jsem si ten scénář bohužel předtím pořádně nepřečetl,“ dodává Jiří Lábus a je vidět, že role v něm zůstala jako svého druhu trauma a vyvolává spoustu negativních emocí.

Jádro rozkmotření s Oldřichem Kaiserem spočívá v tom, že Kaiser si zahrál v tomtéž dílu Třiceti případů majora Zemana. Dokonce tam hraje vysoce prorežimní postavu, přítele Lídy, což je dcera majora Zemana; a v této pozici samozřejmě pomáhá s vyšetřováním a vyzvídá.

Diváci ovšem mají očividně krátkou paměť.

„Toho si nikdo nepamatuje, a přitom tam hrál fízla, hajzl,“ vytočeně prohlašuje Jiří Lábus v rámci audioknihy.

Role za trest

Vnitřní smíření i smíření s diváky by ovšem Jiřímu Lábusovi mohla přinést role v letošním novém filmu Pavla Göbla Odborný dohled nad východem slunce. Lábus tam hraje společně s Vratislavem Brabencem, saxofonistou kapely The Plastic People of the Universe.

Jiří Lábus ve filmu ztvárňuje právě antagonistu, bývalého příslušníka Státní bezpečnosti.

„Vráťa se smál, že to má jako trest za seriál Třicet případů majora Zemana, kde hrál v dílu Mimikry právě Brabence," objasňuje režisér na propletené nitky osudu.

Film je vlastně komorním dramatem o trestu, pomstě, spravedlnosti a schopnosti jít v životě dál. Diváci se určitě mají na co těšit.

