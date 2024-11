O tom, že natáčení v krásném exotickém prostředí není parádní dovolená, jak se divákovi může zdát, ale náročná práce, ví herci nového snímku o hledání pokladů své. Zaplatit dokonce cenu nejvyšší mohl představitel hlavního hrdiny herec Langmajer. Do zákulisí vás zavede následující příspěvek…

Za dobrodružstvím

Vystudovaný grafik Rudolf Havlík není jen velmi pilný režisér a scénárista, ale také náruživý cestovatel. Nelze se divit, že se jeho vášeň poznávat krásné kouty naší planety odráží v jeho režisérských počinech. Po divácky úspěšné dobrodružné komedii Ostrov, která se natáčela v Thajsku, se letos se svým štábem opět vypravil do exotických krajin, tentokrát na Bali. V létě tam dotočil Poklad, který návštěvníci kin měli možnost poprvé shlédnout 24. října 2024.

Psal se rok 1511, když z Malakky dne 20. listopadu vyplula portugalská trojstěžňová plachetnice, karaka Flor de la Mar (Mořský květ), která, jak se ví z dobových zápisků, vezla v podpalubí dvě stě beden diamantů a truhlice plné safírů, dalších drahých kamenů a zlata. Zasažena bouří narazila na útesy a zmizela v mořských hlubinách…

close info en.wikipedia.org / en.wikipedia.org zoom_in Vrak Mořského květu leží dosud neobjeven na dně moře

Hledat vrak lodi se vydává vášnivý hledač pokladů Karel (Jiří Langmajer), jehož temperamentní dcera Julie (Veronika Khek Kubařová) mu klade za vinu, že před lety při jedné podmořské výpravě přišla o život její maminka…

Potem vykoupené záběry

„Z velké části jsme natáčeli pod mořskou hladinou,“ říká režisér, který po dohodě s producentem Petrem Erbenem natočil vše skutečně naživo pod hladinou Balijského moře, s herci a kaskadéry. „U nás tohle nikdo nezkusil, takže jsme byli postavení před celou řadu výzev a díky tomu všemu jsme prožili opravdu dobrodružné natáčení“ doplňuje Havlík.

„Co se týče podvodního natáčení, mohl jsem tu zúročit to, co jsem léta dělal – že jsem se potápěl víceméně po celém světě. Tady jsme ale pod vodou pracovali, a to je zásadně jiná situace, než rekreačně koukat na ryby,” říká představitel Karla. Že to „bylo hustý“ jak se herec vyjádřil, potvrzuje i Veronika alias Julie, která vzpomíná, že točit scény pod vodou bylo náročné, už jen třeba kvůli domlouvání pouhými posunky. Stejně jako další herci a někteří členové štábu musela před odletem na natáčení projít kurzem potápění.

Na upoutávku k filmu se můžete podívat na následujícím videu:

O pokladech…

„… všichni v našich životech pátráme po pokladech, které nemůžeme najít, a často nám unikne, že leží přímo před námi, jen nám byl ukryt, protože my jsme se honili za přeludem“ říká režisér. Název filmu Poklad napovídá, že jde o hledání pokladu z vraku, přesněji řečeno výše zmíněné portugalské plachetnice, avšak, dle slov režiséra „… Poklad není jen film o hledání námořního pokladu, ale vypráví i příběh o ztrátách a nálezech, které nás potkávají v našich životech…“ Dobrodružným snímkem tak prolíná hledání ztraceného vztahu otce a dcery.

Dvanáctihodinové natáčení každý den, v třiceti pěti stupních za vysoké vlhkosti, na lodi, v kaňonech, v pralese „… bylo nesmírně náročné a vyčerpávající“, vypráví Jiří a říká, že to nebyla procházka sadem růží, protože „… ta země, moře, vlny horko jsou nesmlouvavé“. Tak si často sáhnul až na dno. A nejen on. U něho se však k „běžným“ pocitům únavy přidaly náhle vysoké teploty a osypal se po celém těle.

Až po návratu domů zjistil, že prodělal virové onemocnění zvané horečka dengue, kterou přenášejí komáři. Není na ni lék, musí se s ní vyrovnat imunitní systém nemocného. U některých jedinců se však může vyvinout až do stádií ohrožujících život, v krajním případě může končit smrtí.

