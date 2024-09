Externí autor 25. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Poznáte na fotce z dětství oblíbeného českého herce a zpěváka? Už tenkrát vypadal sebevědomě a stejný výraz mu vlastně zůstal až do dospělosti. Nutno dodat, že nebýt této vlastnosti, neměl by pravděpodobně za sebou tolik úspěchů jako dosud.

Před pár desetiletími na otázku jistého magazínu, který film mu změnil život, odpověděl, že Vinnetou. A pak dodal, že ani žádný jiný film, který ho ovlivnil později, a to i daleko hodnotnější dílo, ho nezasáhl natolik mocně. Proč tomu tak je, prý netuší.

Z výše uvedeného je jasné, že uchopit podstatu tohoto umělce není úplně snadné. Osciluje na pomezí alternativních světů, možná, aby si ten reálný udělal jednodušší, protože v koutku duše stále zůstává dítětem. Anebo je to tím, že je možná blázen, jak také naznačil v jedné televizní show.

Rodina milovníků hudby

Náš neznámý pochází z Litoměřic. Asi není divu, že se z něj stal úspěšný zpěvák a textař. Lásku k hudbě a talent měl totiž po kom zdědit. Jeho dědeček hrál na housle, maminka na piano a tatínek na kytaru. Vzdáleným strýcem byl jeden z našich nejslavnějších dirigentů.

Jedna věc je talent a druhá ambice. Pro jistý server herec přiznal, že ho zpočátku ani nenapadlo, že by se hudbě mohl věnovat třeba profesionálně. Asi jako každé dítě, které pošlou „do hudebky“, ho v jeho případě nebavil klavír. A začal ho bavit přesně ve chvíli, kdy na něj přestal chodit.

Jak se kluk z Litoměřic dostal do Prahy

Na tom vlastně není ani neobvyklého. Asi jako řada jiných dětí v jeho věku. Přihlásil se na pražské gymnázium a po maturitě se snažil dostat DAMU. Podařilo se mu to až na počtvrté. Mezitím absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka a jelikož nechtěl na vojnu, vybral si jako „náhradní“ vysokou školu Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Dotáhl to až titulu JUDr.

Hereckému vábení neodolal a jak jsme zmínili výše, po čtvrté se na DAMU dostal. Jak už to tak bývá, když něco moc chcete a nakonec se vám to po různých peripetiích podaří, vlastně zjistíte, že vám to zas až tak moc nepřináší. Takže náš milý neznámý tohle studium nakonec vzdal. Ono vlastně nebylo zas až tak moc třeba. Pro svůj nevšední talent dostal nabídky z několika významných pražských divadel.

Soukromí je soukromí

Na rozdíl od jiných celebrit si herec a zpěvák své soukromí chrání. Sice je rozvedený, ale už více jak dvě desetiletí žije na hromádce s jistou filmařkou, se kterou má dvě děti. Patří k nejstabilnějším párům showbyznysu, což je dáno možná i tím, že jeho partnerka ho bere takového, jaký je a rozumí tomu, proč její muž bývá v obklopení fanynek.

On sám k nim ale říká, že fanynky jsou fanynky. Poděkuje jim za to, že mají zájem o jeho tvorbu, ale tím to pro něj končí.

Chalupa v…

Někdo jezdí relaxovat na chalupu do jižních Čech, náš herec vyráží do Thajska, kde si pořídil nemovitost. Nečekejte ale luxusní sídlo. Jak sám přiznal, místo aby se opaloval a koupal, opravuje polorozpadlý domek. Naštěstí v něm tyhle aktivity vzbuzují spíš příjemné pocity. Každopádně takhle se odreagovat od reality všedních dnů určitě není špatné.

Samotář a Idiot

Pokud jste tipovali, že kluk na fotce je Jiří Macháček, tipovali jste správně. Tenhle herec, zpěvák, scénárista, moderátor a frontman skupiny Mig21 na sebe poprvé upozornil ve filmu Návrat idiota, byť ne v hlavní roli. Milníkem k úspěchu pak byl snímek Samotáři, v němž pod režisérskou taktovkou Davida Ondříčka ztvárnil roli věčně zhuleného Jakuba.

A pak přišly snímky jako Horem pádem, Medvídek, Ženy v pokušení, Muži v naději. Ve vážné roli se objevil ve snímku Toman. Tím si rozšířil herecký rejstřík. Jak sám jednou poznamenal, role ho musí bavit. A že ty stávající Jiřího Macháčka bavily, je rozhodně vidět...

