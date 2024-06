close info Profimedia/ČTK

Magdalena Weingärtner 9. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Překvapí vás, co všechno jste o oblíbeném českém herci nevěděli. Vystudoval práva, miluje Vinnetoua, a svatbu považuje za zcela zbytečnou věc. Jeho o dvanáct let mladší partnerka proti tomu nic nenamítá. Žijí spolu na hromádce přes dvacet let.

