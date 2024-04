Malého kloučka na fotce neprozrazuje jen úsměv, hodně napoví, že je nejmladším hercem, který získal Křišťálový glóbus, a ač mladý, je už také známý režisér a scénárista. O tom, že by mohl být hercem nikdy neuvažoval. Nedávno se vydal na dráhu spisovatele, loni se stal poprvé otcem.

Takže, než projedete galerii, zkuste hádat, pokud vás to baví.

Knižní prvotina aneb dětství

Jeho dětskou, ručně psanou prvotinou, je knížka o indiánovi, kterou si sám ilustroval, a pak o hokejistovi, jímž se ostatně chtěl stát. Jako kluk psal básničky, účastnil se literárních soutěží. Na střední škole psal texty k písním, které složil jeho kamarád.

Jeho skutečný knižní debut vyšel v roce 2022. Pojednává o neobvyklém vztahu dívenky a chlapce, kteří se spolu znají ve virtuálním prostředí, jejich cestě k dospělosti a šrámech z dětství. Napovíme, že v názvu má smyšlenou, avšak známou planetu, jež byla domovem Supermana.

Zůstaneme ještě chvilku u dětství. On na to své nevzpomíná ve zlém, naopak z něho čerpá pro svou tvůrčí práci. Pomineme-li, že je téměř novopečeným otcem synka Františka, slasti i strasti si nanečisto vyzkoušel jako filmový „fotr“ a zapsal je do deníčku. Jeho jméno je s dětmi spojené i jinak. Založil ArtFond, jehož cílem je finanční podpora umělecky nadaných dětí z dětských domovů a pěstounských rodin, jejich vzdělávání a rozvoj.

Před třemi lety se stal jednou ze známých tváří kampaně Buď rodičem hrdinou centra LOCIKA proti násilí na dětech. Loni pak další, tentokrát zaměřené na výuku ve školách s názvem Měníme osnovy. Dostali jsme se tak do školních lavic. Nebudeme zabíhat do podrobností této akce, ale jde v ní také o „dril a učení se nazpaměť“.

On sám školu miloval, a tento způsob výuky mu nevadil, díky němu vynikal v chemii, fyzice a dostatečně si ho užil, když byl krátce studentem výběrového gymnázia v Rakousku. Přiznává ale, že je jedním z mála, kterému to nevadilo.

Skvělý herec neherec

Je nasnadě, že jako student rakouské školy zvládnul němčinu. Mluví také anglicky, na „advance level“ ovládá italštinu. Doma maturoval na biskupském gymnázium, které nese jméno našeho významného básníka, spisovatele a novináře ve městě na soutoku řek Vltavy a Malše. Obor sociální a masové komunikace vystudoval na univerzitě pojmenované po učiteli národů v naší stověžaté matičce.

Nejde o kvíz, jde nám o jméno „kloučka“, takže prozradíme, že v případě gymnázia to je S. K. Neumann a město jsou České Budějovice, kde se 23. října 1986 narodil. Učitel národů je J. A. Komenský a stověžatá matička? To zcela jistě víte.

Možná ale nevíte, jak se „neherec“ stal hercem. Od školy hrál hokej a v šestnácti měl našlápnuto do týmu profesionálů. Pak ale přišlo zranění lokte, což mu změnilo jeho plány… Na popud maminky se „vyzbrojen“ zkušenostmi ze středoškolských her, kurzů dramatické výchovy a pár štěků z amatérských a studentských filmů, vypravil na konkurz do Prahy. Domů se vrátil šťastný, že to má za sebou. Netušil, že mu výběr do filmu změní život.

Před kamerou za kamerou

Ze sedmi set uchazečů získal jednu z hlavních rolí po boku svého pozdějšího kamaráda, ve filmu zatím Rendyho, v kultovní komedii, kterou vstoupil do světa filmu.

close info YouTube / YouTube zoom_in Vzpomínáte? Premiéru měla před dvaceti lety, a dva teenageři se v ní snaží na zasněžených svazích udělat dojem na pohledné holky

O panictví se marně snaží přijít o dva roky později během prázdnin s nějakou kráskou z vodáckého klubu, a opět je v hlavní roli se svým kamarádem, nyní filmovým Danym.

close info YouTube / YouTube zoom_in Komedii režíroval jeho „filmový otec“ Karel Janák, který ho obsadil do první role, a je z roku 2006,. Náš herec v něm ztvárnil postavu Filipa

Během dvaceti let, od doby, kdy se poprvé ocitnul před kamerou, má za sebou více než čtyři desítky rolí. Nelze nepřipomenout historické drama v česko-slovensko-maďarsko-britské koprodukcí Bathory, ve kterém ztvárnil novice Cyrila z roku 2008. Téhož roku získal Křišťálový Globus za nejlepší mužský herecký výkon (MFF Karlovy Vary) za ztvárnění postavy Ubra v dramatu Děti noci. Za Mužský herecký výkon ve vedlejší roli Plecha v Modeláři získal před třemi lety Českého lva.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Bylo to v roce 2021, a tak svou tvář musel skrývat...

Sundáme mu roušku

Jeho prvním režisérským počinem je komedie Pojedeme k moři (2014), k níž napsal i scénář. Po dalším snímku Na střeše byl letos uveden do kin jeho třetí celovečerní film o hrdinství pracovníků rozhlasu v období roku 1968 a po něm.

Zde se můžete podívat na krátkou upoutávku:

Jeho jméno je Jiří Mádl a jak se zdá, má svou kariéru teprve před sebou. Jeho kamarádem je Vojtěch Kotek, a zmíněné filmy, ve kterých spolu začínali jsou známí Snowboarďáci a Rafťáci. A název knížky? Přitažlivost planety Krypton.

Jirka psal už jako malý kluk, co o sobě ještě prozradil v rozhovoru pro Megaknihy?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jiří Mádl dnes

