Jiří Mádl (37) je úspěšný herec a režisér, jehož film Vlny slaví u diváků enormní úspěch. Mádl patří k českým osobnostem, které si své soukromí bedlivě střeží. Dlouhou dobu také tajil identitu matky svého dítěte. Při pohledu na krásnou fotografku vám spadne brada.

Talent, který všechny překvapil

Jiří Mádl se narodil 23. října 1986. Navštěvoval Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích. Po maturitě v roce 2006 na chvíli studoval psychologii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. To pro něj nebylo úplně to pravé ořechové a přešel na obor sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského, kterou úspěšně absolvoval v roce 2009.

V roce 2004 přišel zlomový bod, kdy se objevil v nyní již legendární české komedii Snowboarďáci, ve které si zahrál postavu Jáchyma. K této roli se dostal vlastně úplně náhodou díky své mamince. „Mamka viděla v televizi výzvu ke konkursu do filmu a řekla mi, jestli bych to nechtěl zkusit. Tak jsem s vysokou horečkou vyrazil na ten megakonkurs," řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Mádl si v té době nedával moc šancí, že by hereckou roli mohl získat. Dle jeho slov se dlouho nikdo neozval. On sám zapomněl na to, že vlastně na nějakém konkurzu byl. „Pak se celé prázdniny nic nedělo a já na to úplně zapomněl. Až mi v září zavolali, že si mě pan režisér vybral do dalšího kola, no a pak už to šlo v celku rychle. Tři kola a hop a je ze mě snowboarďák," řekl s vtipem.

Postava Jáchyma působila, že mu byla ušitá na tělo. Jiří Mádl s odstupem času říká, že Jáchym byl v jeho očích takový trotlík. „Jáchym je naivní, ctižádostivý puberťák, jehož nejvíc zajímají holky a snowboard a každý neúspěch týkající se těchto věcí je pro něj životním neúspěchem. Není to kladná ani negativní postava. Co si budeme povídat, je to takový trotlík," dodal.

Na soukromí má uvalené embargo

Jiří Mádl působí na televizních obrazovkách a ve filmech jako extrovert a šoumen. V osobním životě to má ale opačně a na své soukromí má prakticky uvalené embargo a snaží se ho co nejvíce chránit. V únoru roku 2023 proniklo na veřejnost, že se v prosinci 2022 měl stát otcem. On sám to potvrdil až tři měsíce po narození syna.

„Ano, je to tak, narodil se mi syn František," řekl tehdy pro Expres.cz. O jeho soukromém životě se toho zkrátka moc nevědělo. Mádl randil se srbskou scénografkou, stylistkou a kostýmní výtvarnicí Andrijanou Trpkovićovou. Ta ale matkou jeho syna Františka není. Česká média dlouho tápala a nemohla přijít na to, kdo je nová vyvolená oblíbeného herce.

„Asi jste zaregistroval, že jsem se k tomu nevyjadřoval. Mám nějaké své důvody a nebudu to měnit," dodal v rozhovoru s tím, že syn se narodil v porodnici v pražském Podolí. Nakonec přece jenom došlo k tomu, že Mádl světu ukázal svoji lásku a matku jeho prvorozeného syna Františka.

Partnerku Kateřinu Jirkovskou představil u příležitosti 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde představil svůj nyní již velmi úspěšný film Vlny. Kateřina je také z uměleckého oboru a živí se jako fotografka. Kateřina je na tom podobně jako její partner Jiří Mádl. O pozornost příliš nestojí a na veřejnosti se ukazuje pouze sporadicky.

„Focení je pro mě vášeň, realizace, svoboda, láska. Těší mě skrz focení propojovat svůj svět s fotografovaným, být sama sebou, vyjádřit se a vyjádřit tím tak i ostatní. Svět kolem mě. Potkávat se s lidmi a poslouchat jejich příběhy. Zachytit pak jejich příběh, cestu nebo momentální rozpoložení," napsala o sobě půvabná Kateřina.

Mádlové Vlny budou bojovat o Oscara

Poslední počin Jiřího Mádla Vlny, získal cenu Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. „Hlavně točím o dvou bratrech, kteří zažívají těžkosti v 60. letech. A shodou okolností se do toho přimotají i historické události, které v zásadě pro mě nebyly tolik důležité," přiznal v rozhovoru pro Vlasta.cz.

„Spíše jsem četl příběhy lidí z té doby, která byla specifická, že se hodně hýbala, byly tam velké výkyvy. Země se změnila z jednoho druhu země na jinou a pak zpátky. A na tom se dobře vypráví příběh dvou bratrů, proto jsem si to vybral,“ dodal herec a režisér Jiří Mádl.

Obrovským úspěchem je také to, že členové České filmové a televizní akademie vybrali Vlny v kategorii nejlepší zahraniční film, aby se ucházel o cenu Oscar. „Musím říct, že to bylo hodně těžké vybrat ty správné herce, protože se ve mně pralo to, co jsou ty předobrazy, ale vím, že to musí být mozaika. Když tvoříte skupinu redaktorů a k tomu ještě dva bratry, nejde vybrat někoho bez ohledu na tu skupinu. To bylo samozřejmě těžké," přiznal Mádl, že občas zažíval během natáčení filmu perné chvilky.

