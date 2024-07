Jiří Mádl není jen herec, scénárista a režisér, ale i známý tajnůstkář, který si své soukromí střeží. Je také šťastný otec syna Františka a jistý čas se netušilo, s kým založil rodinu. Mnohé tak překvapil. Svou půvabnou partnerku si už nenechává jen pro sebe…

Na startovní dráze

Od té doby, kdy před dvaceti lety ztvárnil mladého Jáchyma, který touží naučit se s kamarádem Rendym (Vojtěch Kotek) jezdit na snowboardu ve známé české komedii Snowboarďáci, ušel dnes sedmatřicetiletý Jiří Mádl velký kus cesty. Tehdy netušil, že ho na ni pošle právě tato role, která mu (nejspíš) změnila život.

Na konkurz do Prahy českobudějovického rodáka, tehdy studenta gymnázia, poslala maminka. S herectvím sice v té době už koketoval, ale cíl měl jiný. Na Univerzitě J. A. Komenského v Praze vystudoval obor Sociální a masová komunikace (2009). O dva roky později se zúčastnil kurzu scenáristiky v New Yorku.

Od ztvárnění snowboarďáka se stal často obsazovaným hercem a šel z jedné role do druhé. Rok 2021 mu přinesl roli Dominika, tatínka na mateřské, který v komedii Deníček moderního fotra poznává, jaké to je starat se o malé dítě. Sám to naživo poznal o rok později, ale dlouho s tím dělal tajnosti.

Odhalená tajemství

Na počátku roku 2023 pronikly na veřejnost zprávy, že se v prosinci 2022 stal otcem syna Františka. Sám to pro media potvrdil až téměř za tři měsíce, o podrobnostech se nechtěl vyjadřovat. Odmítnul bavit se i o tom, kdo je jFrantiškova maminka, sdělil, že má k tomu své důvody.

Dlouho se spekulovalo, a dokonce i psalo, že je jí jeho bývala partnerka, srbská stylistka, designérka a kostýmní výtvarnice Adrijana Trpković, a že se jim dokonce podařilo těhotenství utajit.

Jiří Mádl si sice dál své soukromí střeží, nicméně prohlásil, že si roli skutečného tatínka velmi užívá. O něco sdílnější byla později Mádlova nová láska. Ta, stejně šťastná jako Františkův otec, se loni na svých sítích podělila o svou radost a zveřejnila pár fotek jejich malé ratolesti.

Ve Varech...

Jiří Mádl jako režisér a scénárista tří úspěšných snímků představil na 58. mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary svůj čtvrtý film s názvem Vlny, který bude uveden do kin v srpnu. Nejen však to, také svou sympatickou „tajemnou“ přítelkyni Kateřinu Jirkovskou, se kterou se ve společnosti neukazoval.

Paní Kateřina je vynikající fotografka. „Focení je pro mě vášeň, realizace, svoboda, láska. Těší mě skrz focení propojovat svůj svět s fotografovaným, být sama sebou, vyjádřit se a vyjádřit tím tak i ostatní. Svět kolem mě. Potkávat se s lidmi a poslouchat jejich příběhy. Zachytit pak jejich příběh, cestu nebo momentální rozpoložení,“ uvedla na svých stránkách. Uznání si získala například za své snímky v projektu o uzdravování duše, a ženy, které fotila, si její práci nesmírně chválily. Zajímá se o aktuální dění a veřejná témata i umění.

Jiří a Kateřina přijeli na karlovarský festival spolu

Nikdo z blízkých nepochybuje, že jsou Jiří a Kateřina skvělý pár i rodiče a všichni jim jejich rodinné štěstí přejí a těší se, že až malý František povyroste, jistě se někde na veřejnosti s rodiči objeví.

