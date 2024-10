Externí autor 14. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Někdejší premiér Jiří Paroubek se minulý rok potřetí oženil. Snad bude platit, že do třetice všeho dobrého a s Gabrielou jim to vydrží už navždy. Předtím byl ženatý s Petrou, se kterou má dceru Margaritu, a ještě předtím se Zuzanou, která mu zase porodila syna Jiřího.

Bývalý politik je momentálně šťastný po boku své třetí manželky Gabriely, se kterou do toho praštili teprve minulý rok. Podle jeho vlastních slov je mu jeho žena velkou oporou a může se na ni spolehnout. To je zajisté hodnota, kterou Jiří Paroubek u své chotě ocení, protože v minulosti si toho zažil již mnoho.

Nelehkým obdobím pro něj nepochybně byl moment, kdy ho opustila jeho druh žena Petra. Dalo by se říct, že to přišlo jako blesk z čistého nebe. „Byl jsem v divadle s kamarádem. Petra neměla chuť tam jít, tak jsem to nezkoumal. Petra si balila zrovna věci a druhý den vzala roha i s dcerou a se psy," řekl Paroubek redakci Extra.cz.

S bývalou manželkou si předávají i psa

Pro někdejšího premiéra to tehdy byl dost velký šok. Jeho dnes již bývalá žena s ním přestala absolutně komunikovat a on se s ní musel dorozumívat pouze přes advokáty. Dnes jsou již ale dávné křivdy zažehnány, a ačkoliv jsou Petra s Jiřím rozvedeni, vycházejí spolu v rámci možností dobře.

„Myslím, že teď Petra se snaží a já se také snažím, i když se nemusím snažit tolik, protože já jsem smířlivý člověk. Takže ty vztahy jsou, řekl bych, normální. Hlavně nás spojuje ten zájem o dceru,“ prozradil ex politik pro web Blesk.cz.

Paroubek má s Petrou dnes již čtrnáctiletou dceru Margaritu. Ta údajně ve škole prospívá a do toho ještě ráda chodí plavat. Kvůli škole a zájmům ovšem nemá tolik času se vídat se svým otcem, který je z toho smutný. Rád by totiž více zasahoval do života své dcery.

Co je kuriózní, ale zároveň vlastně hezké a milé, je i to, že když si Petra od svého bývalého manžela dceru přebírá, bere si s sebou i jeho psa. Ten je totiž zvyklý na psa, kterého má Margarita, a tak aby nebylo ani pejskům smutno, pendlují mezi bývalými manžely i čtyřnozí společníci.

Zuzana ho učí francouzštinu

Ani Petra ovšem nebyla Jiřího první manželkou. Poprvé si Paroubek před oltář stoupl už v roce 1979 a za ženu si tehdy bral krásnou Zuzanu. Rozvedli se až v roce 2009, a důvodem nebyl nikdo jiný než právě Paroubkova druhá manželka Petra.

I přesto, že spolu Zuzana a Jiří nejsou už hodně dlouho, hodně dlouho spolu ale také byli v manželství. A tak se není zas až tolik čemu divit, že někdejší partneři se dnes pravidelně vídají.

„Dá se říct, že si spolu rozumíme. Byli jsme spolu 28 let, tak by bylo nevkusné, kdybych se o ni teď tu a tam nepostaral, když něco potřebuje. A samozřejmě ona není tak úplně mobilní, jezdí na vozíčku, takže potřebuje tu pomoc, ale pořád je v dobré formě a já jsem tomu rád, že se vidíme tu a tam,“ popisuje současný vztah se Zuzanou Paroubek, který k ní také pravidelně dochází na francouzštinu.

Tento vztah již dávno odvál čas, nicméně pokud se jedná o svatbu jako takovou, Paroubek na ní nejspíš nikdy nezapomene. Už jen kvůli tomu outfitu, který měl tehdy na sobě. Jeho hlavu zdobilo velké sombréro. Ať už byl důvod jakýkoliv, Paroubkovi i jeho ženě Zuzaně to tam nesmírně sluší.

close info archiv zoom_in Zuzana Paroubková a Jiří Paroubek na svatbě

