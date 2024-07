Externí autor 8. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Režisér filmu Petr Tuček zemřel předčasně v jednapadesáti letech. Stejně nechvalný osud potkal i jednoho z hlavních představitelů jeho posledního a dnes již skoro zapomenutého filmu. Herec, který je na úvodní fotografii se odebral na onen svět ve věku pouhých čtyřiapadesáti let. Poznáte, kdo to je?

Film se nesetkal úplně s úspěchem, na České filmové databázi jej fanoušci ohodnotili pouhými jednačtyřiceti procenty a nešetřili ho ani v komentářích.

„Typický produkt konce osmdesátých let, kdy se točily kvalitou dost nízké filmy. Buď se v nich sex objevoval, nebo řešil. Zde vidíme tu druhou možnost. Parta puberťaček touží po vysněném muži, a tak ho hledají u své kamarádky, která si ho ale pro změnu vymyslela. Otázkou je, co je horší,” zamýšlí se jeden z komentujících, zda jsou to herecké výkony, scénář a nebo téma samo o sobě. Úvahu ukončí tím, že je to zkrátka nuda.

Čekání na Patrika nebralo konce

Děj se motá kolem party dívek na internátu, studentek střední textilní školy. Jak to tak bývá na těchto školách, mezi studenty je samozřejmě více dívek než chlapců, a tak je o ně veden doslova lítý boj. Zuzka a Helenka, dvě výraznější děvčata z celé holčičí party, chodí rády do kina a na diskotéku.

A jak už to mezi děvčaty chodí, neřeší nic jiného než chlapce. O Zuzku se uchází Honza a Helenka má pilota Patrika. Patrik je podle Helenky ztělesněním ideálního muže, pěje na něj ódy, kde se dá, a dívkám se chlubí pohlednicemi, které jí posílá. To nejvíce „žere“ Sylvu, Patrika Helence závidí, a tak se jednoho dne rozhodne konat.

Všem je totiž trochu podezřelé, že Patrika nikdo nikdy neviděl. A také, že nemohl, protože Patrik neexistuje. Helenka si ho vymyslela a ony pohlednice jí posílá její vlastní strýc. Celé se to začne dost zamotávat a Helenka se bojí prozrazení. Na zbytek filmu se podívejte sami, abychom vám v případě zájmu nevyzradili celou zápletku.

Zpět ale k mladíkovi na úvodní fotografii. Je tam právě onen Honza, který se uchází o Zuzku. Herec, který Honzu ztvárnil, rozhodně nebyl v pozici, jako jeho filmová postava, ženy po něm ve skutečném životě doslova šílely. Ostatně měly proč, byl to skutečně fešák k pohledání, a i po padesátce jím stále byl. Bohužel jsme neměli tu příležitost pozorovat, jak by dále zrál jako víno. Zemřel, když mu bylo čtyřiapadesát let na rakovinu.

Tři manželství, osobní i profesní krach a zákeřná nemoc

Život rozhodně jednoduchý neměl. Byl třikrát ženatý, měl spoustu dluhů a na konci života dokonce přišel o hlas. Začátek konce byl v roce 1992, kdy založil produkční společnost. Nejprve to vypadalo slibně, podílel se na filmech Zdeňka Trošky, které měly u českých diváků úspěch. Pak ale přišel onen osudný film s názvem Andělská tvář, který jej přivedl do záhuby. Snímek, ve kterém si zahrál i on sám byl absolutní propadák a producenta s hercem v jedné osobě přivedl na mizinu.

Trpělo tím i jeho manželství s herečkou Michaelou Kuklovou. Nemohlo skončit jinak než rozvodem. Druhé manželství bylo se zpěvačkou Ivetou Bartošovou, které ovšem vydrželo pouhé dva roky a manželství s DJkou Andreou ukončila jeho smrt. Tušíte o koho jde? Samozřejmě, je to Jiří Pomeje.

Zákeřná nemoc se u něj poprvé objevila v roce 2017, kdy lékaři našli nádor při operaci hlasivek. Ozařování ani hladovka nepomohly. Jiří Pomeje zemřel 26. února 2019.

