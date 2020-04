Vrah Jiří Popelka: Chtěl emigrovat, aby ho rodina nehledala, raději ji vyvraždil

V dubnu roku 1989 se 17letý Jiří Popelka rozhodl, že svému otci ukradne auto a emigruje na Západ. Aby ho rodiče s babičkou a sestrou nehledali, pro jistotu je všechny zavraždil.

Rodina Popelkových rozhodně nepatřila k sociální spodině. Otec byl lékař, matka zdravotní sestra. Syn Jiří studoval kolínské gymnázium a vynikal ve sportu, obzvláště ho zajímalo bojové umění. Nikdo by nečekal, že zrovna v této navenek spořádané rodině dojde k tragédii, která otřese republikou.

Teprve později vyšlo najevo, že si Jirka v dětství ke svým blízkým nevytvořil žádnou citovou vazbu. Rodiče byli zaneprázdněni prací, neměli čas se mu věnovat. Otec projevoval prchlivost a Jiřího často bil pěstí do obličeje. Z chlapce vyrostl psychopat, neschopný prožívat soucit s lidskou bytostí.

Miloval akční filmy a snil o dráze profesionálního zabijáka v zahraniční vojenské jednotce. Do svého plánu utéct do ciziny zatáhl o rok mladšího kamaráda Zbyňka Śkorničku.

Mladíci se nejprve vloupali do gymnázia, aby odtud odnesli dvě útočné pušky sloužící k výuce civilní obrany. Jiří Popelka však měl zálusk i na zbraně svého otce, který jich měl doma celou sbírku. Navíc chtěl k útěku použít rodinné auto. Rozhodl se proto, že nafinguje vloupání, při němž celou rodinu zavraždí. Škornička proti nápadu neprotestoval.

V noci na 29. dubna na sebe chlapci navlékli černá kimona a masky, ozbrojili se pistolemi a vkradli se do domu Popelkových. Matka syna poznala a snažila se bránit i poté, co ji střelil do hrudi. Výstřel přivolal otce a babičku. Jiří na všechny pálil jako šílený, několikrát vystřelil i Zbyněk.

Rodiče i babička už leželi mrtví na podlaze, to ale útočníkům nestačilo. Vydali se do dětského pokoje, kde spala Jiřího 14letá sestra Naděžda. Mladíci se ji pokusili uškrtit silonovou strunou. "To škrcení nějak nešlo, proto Zbyněk uhodil sestru asi pětkrát hranou ruky do ohryzku," vypověděl později Jiří. Jeho kamarád to ale popřel a tvrdil, že on sám už měl vraždění dost a držel se stranou.

Když se dívka škrtidlu bránila, Jiří vzal injekční jehlu a pokusil se Naděždě propíchnout míchu. To se mu také nepovedlo, tak ji nakonec střelil do hlavy.

Z místa činu vrazi ujeli v rodinném autě, hned při výjezdu si jich však všimla hlídka Veřejné Bezpečnosti, a začala honička jako vystřižená z amerického filmu - snad jen s tím rozdílem, že v ní účinkovaly vozy Lada 1600 a Škoda 120. Prchající zločinci dojeli z Kolína až do Kutné Hory, kde havarovali. Zbyněk Škornička byl zadržen, Jiřímu Popelkovi se podařilo utéct.

Schoval se v kutnohorské zahrádkářské kolonii, ale netrvalo dlouho, a policie dopadla i jeho.

Oba mladíci byli podrobeni psychiatrickému vyšetření a vzhledem ke své nezletilosti vyvázli s mírnými tresty: Jiří si měl odsedět deset let v nápravně výchovném ústavu, jeho kamarád jen osm.

Po amnestii v roce 1990 byl Jiřímu trest o jeden rok zkrácen, Škornička nakonec strávil ve vězení pouhé 4 roky. Jejich další osudy po propuštění nejsou známy. Na sociálních sítích se nicméně vloni objevil příspěvek, že Jiří Popelka byl opět předvolán před soud, tentokrát kvůli podvodu.