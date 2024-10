Externí autor 29. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Jiří Růžička na tomto světě pobyl jen krátký čas, ale i za tu skromnou dobu, která mu byla zde dopřána, se dokázal zapsat do srdcí mnoha diváků. Stalo se tak hlavně díky trilogii Slunce, seno..., kde si zahrál se svou maminkou Helenou. Navzdory tomu, že byl obézní, o ženy nouzi neměl.

Herecké předpoklady měl Jiří už v rodině, ačkoliv mu to zpočátku příliš nevycházelo. Stejně, jako jeho maminka, herečka Helena Růžičková, se hlásil na hereckou konzervatoř, ale nepřijali ho. Jeho kroky se tedy ubíraly směrem ekonomie, načež po vystudování pracoval chvilku jako prodavač.

Jeho umělecké já ovšem trpělo. Naštěstí se naskytla příležitost si zahrát po boku své maminky v oblíbené pohádce Tři oříšky pro Popelku. Helena Růžičková zde ztvárnila postavu (doslova) nepřehlédnutelné Droběny a její syn Jirka si zahrál umouněného kuchtíka na statku, kde bydlela Popelka.

K natáčení se váže i jedna historka, na kterou zavzpomínala Růžičková ve své knize A tak jsem šla životem. Jednalo se o to, že se jejímu synovi nedařilo natočit jednu scénu, musela se tak opakovat již potřetí. K tomu si neodpustil komentář jejich herecký kolega Vladimír Menšík: „No, není divu, že potřetí, Jirko, když ti všechen talent sežrala máma.“

Pro Jiřího byla ale pohádka jen „štěkem”, skutečně se zviditelnil právě až díky Zdeňku Troškovi a jeho nesmrtelné trilogii. A k tomu samozřejmě nemůže chybět další historka.

„V Itálii měli sprchové kouty postavený pro hubený Italy. Takže Jirka se do něj napasoval, vešel se, ale jak na sebe pustil horkou vodu, tak nějak nabobtnal… Já byla v zoufalý situaci, on zůstal nahej ve sprše, ze který se nemohl dostat,“ vzpomínala na natáčení posledního z dílů s názvem Slunce, seno, erotika jeho maminka Helena.

Není žádným tajemstvím, že jak Jiří, tak Helena byli poněkud korpulentnějšího vzezření. Jiří kvůli tomu měl i četné zdravotní problémy, které ho dostaly až do nemocnice. Tam se odehrálo něco, z čeho jednoho až zamrazí.

Vše se odehrálo v plzeňské nemocnici, kde byl Jiří hospitalizován. Tam se ho jedna ze zdravotních sester pokusila zabít tím, že mu v noci cpala buničinu do hadiček, které přiváděly kyslík a potřebné léky.

„Nesnášela jeho matku Helenu za to, že kandidovala za komunisty do Senátu, protože jejím rodičům komunisté ublížili. Tak se na Jirkovi mstila,“ uvedl Zdeněk Troška pro redakci CNN Prima News.

S obezitou se Jiří potýkal celý život, ale tak nějak se mu ji dařilo korigovat, a to až do chvíle, než se potřetí rozvedl. Jeho třetí žena se mu totiž o životosprávu starala, a když od něj odešla, šlo to s ním doslova z kopce. Poté, co od ní odešel, byl schopný vypít údajně i patnáct litrů koka koly.

To mělo za následek četné mrtvičky, infarkty i pády do bezvědomí a jednou mu dokonce i praskl vřed na dvanácterníku. Jiří Růžička zemřel ve věku pouhých 43 let 20. února 1999.

Ačkoliv byl až morbidně obézní, ženy ho milovaly. To dokazuje i fakt, že za svůj krátký život se stihl celkem třikrát oženit. Má dcery Lucii a Kamilu, ale ani s jednou nebyl v kontaktu. To, že tenhle herec měl skutečně něco do sebe můžete vidět v naší galerii, kde jsme si pro vás připravili fotografie z jeho svatby.

