Nevyjasněná smrt Jiřího Schelingera: Podvod, vražda nebo jen nešťastná náhoda

Jiří Schelinger se zapsal do dějin české hudební scény nejen jako nespoutaný rocker s nezaměnitelným chraplákem, ale také jako idol, který zemřel příliš mlád. Bylo mu pouhých 30 let, když v Bratislavě skočil z mostu do Dunaje a už nevyplaval. O průběhu celé události se dodnes vedou spekulace.

O Schelingerově smrti kolují doslova konspirační teorie: smrt jen předstíral, aby mohl odejít do Západního Německa a žít v ústraní pod jinou identitou; zavraždila ho StB, aby nikam emigrovat nemohl. K podobným úvahám přispěl fakt, že policejní záznamy o zpěvákově úmrtí byly přísně tajné, a měly být dokonce skartovány. Schelingerův bratr Milan přesto po letech dostal utajovaný spis do rukou, včetně fotografií. Tělo, které řeka vyplavila 7. května 1981 kousek po proudu od osudného mostu, skutečně patřilo slavnému rockerovi.

Zesnulého ostatně identifikovala už na místě Schelingerova druhá manželka Jitka Poledňáková, z nejasného důvodu se přesto v médiích dlouho tradovalo, že k identifikaci nebyl přizván nikdo z rodiny. S Jitkou byl tehdy zpěvák už sice rozvedený, ale stále spolu bydleli a klapalo jim to snad lépe než v manželství. "Cítila jsem se lépe, zjistila jsem, že nejsem ráda vdaná. Byli jsme více v pohodě a dokázali jsme spolu i žít až do Jirkovi smrti,“ svěřila se Poledňáková.

Do Bratislavy měla původně jet s ním, ale dostala chřipku, a tak na bývalého manžela čekala doma. Marně. Když se dozvěděla, co se stalo, urychleně odcestovala na Slovensko.

Celý den pak strávila s dívkou, která byla svědkem celé nešťastné události. Tu noc potkala Schelingera, když se vracel z vinárny do svého hotelu. Dívku doprovázel její přítel a ke skupince se posléze připojili i dva další neznámí mladí muži. Mladíci se začali do Schelingera navážet a vzájemně se vyhecovali, že skočí z mostu. Jeden z nich se náhle vysvlékl a vyzul a skočil do Dunaje. Schelinger jen shodil bundu a vrhl se z mostu v džínech a teniskách. První plavec se v řece přidržel bóje a přežil, zpěvák se už nad hladinou neobjevil.

"Řeknu to tak, jak to je – Jirka kouřil dost marihuanu. Mám pocit, že než se to stalo, tak byl zřejmě dost zkouřený," přiznala Schelingerova manželka Jitka po letech. Schelinger podle ní několikrát hovořil o tom, že skočí z mostu, a připadalo jí, že si to chtěl v Bratislavě natrénovat.

Podle zpěvákova bratra Milana navíc Schelinger rád lezl po obrubníku na Karlově mostě a se švagrem šplhal po kominických lávkách, aby viděl na hvězdy. Krkolomné kousky měl tedy v krvi. Ten bratislavský se mu stal bohužel osudným.