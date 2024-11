Externí autor 10. 11. 2024 clock 3 minuty gallery video

Hudebník a herec Jiří Schmitzer si do soukromí skoro nikoho nepouští. Možná za to mohly už tak napjaté vztahy s jeho otcem, že raději nechtěl, aby se cokoliv z jeho soukromí řešilo v médiích. Snad i proto dlouho unikala pozornosti jeho krásná Kristýna, a že je na ní skutečně radost pohledět.

Umělec má dětí více, z prvního manželství vzešla dcera, která ovšem dlouhodobě žije v Rakousku, a dokonce udělala ze Schmitzera už několikanásobného dědečka. Nicméně jeho skutečnou láskou se stala až jeho druhá žena, daňová poradkyně Irenka.

A právě s Irenkou má další dvě děti, syna Jiřího Schmitzera juniora a dceru Kristýnu. Z obou dětí musí mít Jiří Schmitzer skutečně radost, jeho syn vystudoval teologii na Husitské fakultě a živí se jako sociální pracovník.

Děti přebíraly za otce Českého lva

Jiřího jsme měli možnost před pár lety na slavnostním předávání cen Český lev, kdy zastupoval svého otce. Ten se bohužel na ceremoniál nemohl dostavit, protože si plnil svou pracovní povinnost ve vyprodaném divadelním sále.

Schmitzer mladší se ochotně zhostil úkolu převzetí prestižní sošky a odpovídal i na dotazy novinářů. „Při přebírání ceny za otce jsem cítil hrdost. Film je dobrý tím, že je o životě a že jde na dřeň, dotýká se každého života," zamyslel se tehdy Jiří Schmitzer mladší.

Mimo jiné také prozradil, že v rodině, kde se nachází taková osobnost jako je jeho otec, to nebylo vždy snadné, a ne vždy našli společnou řeč. „Jaké bylo vyrůstat po boku slavného otce? To je otázka na tělo. Otec je osobnost a to přináší jistá úskalí. Někdy je těžké s ním vyjít, ale jsem přesvědčený, že jsem mu vděčný za to, co dneska jsem,” pokračoval syn slavného herce.

Tehdy mu byla doprovodem jeho sestra Kristýna, která dělá svému otci manažerku. Není to ale jen on, kdo je jejím „klientem”, mezi její svěřence patří například i oblíbená herečka a moderátorka Miluše Bittnerová. K tomu ještě zvládá dělat daňové poradenství a pořádat festivaly.

Téma, o kterém se špatně mluví

Na předávání Lvů tehdy odpovídali s bratrem společně, a tak sympatická mladá dáma svému sourozenci přitakávala. „Souhlasím s bratrem. Tohle je téma, o kterém se špatně mluví a myslím si, že film je dobrý prostředek, aby se to nějak prezentovalo a mluvilo se i o věcech, které nejsou příjemné," vyjádřila se ke snímku Jako nikdy, za jehož hlavní roli si Jiří Schmitzer právě Českého lva získal.

Zdroj: Youtube

Jedná se o psychologické drama, v němž si zahrál umělce, který divákovi zprostředkovává náhled do svého života. Především ale pak i do smrti.

Že má Jiří Schmitzer se svými dětmi lepší vztah než se svým otcem, zesnulým hercem Jiřím Sovákem, dokazuje jejich prezence na mnohých kulturních akcích. V roce 2020 s dokonce v jeho věčně zachmuřeném obličeji objevilo něco jako náznak úsměvu, když s Krystýnou dorazili na premiéru snímku Daria, kde Schmitzer ztvárňoval jednu z hlavních rolí.

Ačkoliv mohlo pookřání ve tváři Jiřího Schmitzera vyvolat mezi přítomnými pozdvižení, nedalo se to rozhodně srovnávat s tím, co vyvolala Kristýna. To, že má Jiří Schmitzer dceru věděl kde kdo, ale že je tak krásná tušil už málokdo. Mnohým tedy tak spadla brada, když viděli, jakým půvabem hercova dcera oplývá.

Sami tuto skutečnost můžete posoudit v naší galerii.

Zdroje: super.cz, zeny.iprima.cz, idnes.cz