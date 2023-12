Externí autor 31. 12. 2023 11:42 clock 3 minuty video

Herec Jiří Sovák byl ve své době jedním z nejuznávanějších a nejpopulárnějších herců na československé scéně. Kdekdo by si proto pomyslel, že zkrátka musel mít pohádkový život. K pohádce měl ale daleko. V soukromí herec bojoval hned s několika problémy.

Jiří Sovák se vůbec neměl stát hercem. Tedy alespoň podle jeho tatínka, který provozoval hospodu a doufal, že jeho syn podnikání jednou převezme. Toho to ale táhlo k divadlu. V 19 letech tak odešel z domova a přidal se k ochotnickému divadlu. Nakonec, i přes nevoli rodičů, úspěšně vystudoval Státní konzervatoř.

Obrovské úspěchy

Po studiích hrál v několika divadlech, přičemž se nakonec dostal až do Národního. Kromě toho se ale objevoval před kamerou a ztvárnil celou řadu nezapomenutelných rolí. Za zmínku stojí například úloha Skopce z filmu Světáci anebo role Jiřího Kroupy z legendární komedie Marečku, podejte mi pero!. Významnou roli si zahrál také v seriálu Chalupáři.

Problémy v soukromí

Po pracovní stránce si zkrátka Jiří Sovák snad nemohl stěžovat. Tvůrci o něj měli zájem, diváci ho zbožňovali a herci chodila jedna nabídka za druhou. V osobní rovině to ale žádná sláva nebyla. V roce 1949 se se svou první manželkou dočkal syna Jiřího. S tím ale nikdy neměl bůhvíjaké vztahy. Pár let po narození malého Jiřího se totiž Sovák se svou manželkou rozvedl a ta mu znemožňovala vídat syna. Později si k sobě ale cestu přece jen našli.

To se ale definitivně změnilo ve druhé polovině 70. let. Právě tehdy totiž Jiří Schmitzer v opilosti srazil autem chodce, který na následky zranění zemřel. Schmitzer byl odsouzen ke třem letům vězení a jeho otec se jej zřekl, a dokonce jej vydědil. „Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,” měl kdysi Sovák říct svému synovi, se kterým nakonec až do konce svého života nepromluvil.

Herec Jiří Sovák byl hvězdou první velikosti, v soukromí se mu ale nedařilo

Démon alkohol

Paradoxní je, že za velmi podobnou nehodu byl v roce 1971 vyšetřován i sám Sovák. Toho kriminalisté podezřívali z toho, že srazil na silnici chodce, nepomohl mu a od nehody ujel. To se však tehdy vyšetřovatelům nepodařilo pro nedostatek důkazů prokázat.

Láska jeho života

Jiří Sovák našel štěstí v lásce až ve svém třetím manželství s učitelkou Andulkou, která byla o 18 let mladší. Ta po jeho boku i přes jeho cholerickou povahu a časté sváry zůstala až do konce jeho dní.

Nešťastný pád ve sprše

Jiří Sovák zemřel 6. září 2000 ve věku 79 let. Tomu předcházel jeho pád ve sprše, kde uklouznul a zlomil si krček stehenní kosti. Musel na operaci, z narkózy se ale už nikdy neprobral.

