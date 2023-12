Externí autor 28. 12. 2023 clock 2 minuty video

Jiří Sovák ve své době patřil mezi nejznámější československé herce, když ale zrovna nenatáčel, držel se v ústraní a užíval si času stráveného se svou rodinou a přáteli. Ty nejčastěji bral na svou chatu ve Stříbrné Skalici.

Jiří Sovák, který se vypracoval z číšníka na významnou osobnost českého herectví, našel své ideální útočiště na chatě ve Stříbrné Skalici. Tato chata, kterou si Sovák pořídil, se stala jeho domovem, plným humorných i vážných chvil.

Učení umění a divadelní zážitky

Sovákova cesta v umění začala v Divadle práce pod vedením E. F. Buriana a pokračovala až do Divadla na Vinohradech a Národního divadla. Byl známý svými divadelními výkony, získal obrovskou popularitu díky filmům jako Světáci a Pane, vy jste vdova. Více než před kamerou si ale připadal dome právě ve své chatě, kterou kdysi zakoupil za 13 tisíc korun.

Chata jako zdroj smíchu a útěchy

Chata ve Stříbrné Skalici se stala Sovákovým útočištěm a zdrojem mnoha humorných příhod. Ačkoliv chata měla své nedostatky, jako byly prasklá okna nebo podlahy do kopce, Sovák je přijal s humorem a laskavostí. Sovákova zahradnická dobrodružství na chatě, jako bylo sázení tújí nebo boj s hnojem, poskytly mnoho příležitostí pro smích a uvolnění.

close info Profimedia zoom_in Jiří Sovák si zahrál v mnoha filmech

Tragédie a odcizení v osobním životě

Jiří Sovák na chatě začal trávit v podstatě většinu času poté, co se odcizil se svým synem Jiřím Schmitzerem. K tomu došlo poté, co Jiří Schmitzer v opilosti srazil autem člověka, který svým zraněním podlehl. „Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale že jsi byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ měl kdysi říct Sovák svému synovi. Paradoxně ale, jak se ukázala až po mnoha a mnoha letech, i sám Sovák v minulosti měl naprosto totožným způsobem jistého člověka usmrtit.

Sovákova chata jako místo posledního odpočinku

Po autonehodě v 80. letech Sovák strávil na chatě své poslední roky. Zemřel v roce 2000 a jeho urna je uložena právě zde. Po Sovákově smrti přešla chata do rukou operní pěvkyně Gabriely Beňačkové. Beňačková se nyní stará o chatu a Sovákův hrob.

Tato chata ve Stříbrné Skalici, kde Jiří Sovák prožíval své nejlepší i nejtěžší chvíle, představuje více než jen útočiště. Je to symbol jeho životní cesty, kde humor a tragédie šly ruku v ruce, a kde každý kout vypráví příběh o komediálním géniovi českého herectví.

