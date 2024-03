V české kinematografii, zejména ve světě filmů pro pamětníky, ale i mimo ně, září několik jmen jasněji než jiná. Jedním z nich je i jméno tohoto muže z fotografie výše. Na této fotce z roku 1947 si ale tento vynikající herec vůbec není podobný. Pozná ho jen opravdový machr.

Pokud se vám nepodařilo identifikovat tohoto slavného herce z fotky, pojďme si říci několik nápověď.

Charakter tohoto nezapomenutelného a již nežijícího herce je utkaný z vláken humoru, vřelosti a nezaměnitelné přítomnosti, která po desetiletí okouzlovala diváky.

Život v matičce Praze

Tento herec se narodil v roce 1920 v rušné Praze a jeho raný život byl stejně skromný jako mnoho jeho postav, poznamenaný zkouškami velké hospodářské krize a zmatky druhé světové války. Právě v těchto náročných dobách však byly položeny základy jeho pozoruhodné kariéry, neboť se věnoval studiu herectví s vášní, která určila jeho život.

A se stejnou vášní i hrál, možná proto si podmanil srdce všech diváků.

Cesta ke slávě

Jeho cesta ke slávě nebyla bezprostřední. Byla to cesta, která se vyznačovala vytrvalostí, protože se zdokonaloval v divadelním světě, než se dostal na stříbrné plátno.

Jeho filmový debut sice nenaznačoval, jakého legendárního postavení dosáhne, ale jeho jedinečná schopnost vnášet do svých rolí radost, smích a někdy i dojemnou lidskost z něj brzy udělala oblíbenou postavu.

V průběhu let se jeho filmografie rozrostla o celou řadu postav, od komicky tragických až po roztomile svérázné, přičemž každý jeho výkon oplýval hloubkou a nuancemi, které se staly jeho poznávacím znamením. Jeho všestrannost zazářila jak ve filmu, tak na divadle a vynesla mu ocenění a zvláštní místo v srdcích diváků.

Už tušíte, o kom je řeč? Pokud ne, pomůže vám možná jeho soukromý život.

Jeho šarm a vtip ženy milovaly

Jeho život mimo plátno byl stejně pestrý jako jeho kariéra. Byl známý svým šarmem a vtipem a složitými situacemi slávy a osobního života procházel s grácií, která si získala mnoho příznivců.

Ženy hrály v jeho příběhu významnou roli, a to nejen jako herecké kolegyně, ale i jako múzy a společnice v životě, který byl mimo kamery stejně živý jako na obrazovce. Jména ale záměrně ještě neprozradíme.

Jako každý velký příběh se ani jeho cesta neobešla bez problémů. Životním peripetiím čelil s houževnatostí, která odrážela sílu postav, jež ztvárnil. Jeho pozdější léta, i když poznamenaná nevyhnutelným zhoršením zdravotního stavu, byla svědectvím o nezlomném duchu muže, který se stal ikonou.

Stále nic? Pak nyní už budete vědět téměř jistě.

close info YouTube / YouTube zoom_in Marečku, podejte mi pero - i zde si tento herec zahrál

Nezapomenutelné role

Tento herec se proslavil řadou nezapomenutelných rolí, které zanechaly výraznou stopu v české filmové a televizní historii. Jeho talent pro komedii a schopnost vtělit se do rozmanitých postav jej učinily jedním z nejoblíbenějších českých herců. Mezi jeho nejslavnější role patří výkon ve filmu Marečku, podejte mi pero!, kde jeho postava Jiřího Kroupy s charakteristickým humorem a lidskostí rozveselila mnohé generace diváků.

Další významnou rolí je jeho účinkování v seriálu 30 případů majora Zemana, kde se představil v epizodě Smrt stopařek jako liknavý zločinec.

Jeho schopnost proměnit každou postavu v něco jedinečného a nezapomenutelného, ať už v komedii či dramatu, mu získala srdce fanoušků po celé České republice. Jeho dílo zůstává živé a populární i mnoho let po jeho odchodu ze scény.

Nezapomenutelný

Odchod tohoto herce nejen z filmové scény se odehrál v tichosti 6. září 2000 ve městě, kde jeho příběh začal. Podlehl svému stavu spojenému se zlomeninou krčku. Praha truchlila nad ztrátou herce, který tolika lidem přinášel smích a světlo. Jeho odkaz však zůstává věčný, je svědectvím života prožitého s vášní, oddaností a nesmazatelnou stopou ve světě zábavy.

„Zažil jsem ho jen jako úžasného vypravěče a společníka. V soukromí byl naprosto báječný. Jeho žena Andulka mě přemluvila, abych s nimi začal jezdit do lázní. Nezažil jsem větší srandy, než byly Jirkovy bonmoty,“ zavzpomínal po jeho smrti hudebník Karel Vágner (78), který byl pro tohoto herce něco jako adoptovaný syn.

A pokud ještě stále nevíte, mezi anekdotami, kterými je jeho příběh opepřen, vyniká jedna – prorocké prohlášení o konci jeho cesty. Údajně kdysi řekl, že jeho žena, jíž byla v roce 1960 o 17 let mladší učitelka Anna, ho přežije o dvacet let. „Přežije mě nejméně o dvacet let! A ona se v zimě sprchuje na balkoně...“ prohlásil jednou herec a jak se ukázalo, byla to až mrazivá pravda. Jeho žena Anna zemřela v roce 2020, tedy 20 let po svém manželovi.

Samozřejmě, není pochyb, že se jedná o jednoho z nejlepších českých herců vůbec, Jiřího Sováka. Tedy vlastním jménem Jiřího Schmitzera.

close info ČSFD, CC 2,0 / ČSFD, CC 2,0 zoom_in Jiří Sovák se se synem Jiřím Schmitzerem kvůli jeho prohřeškům odcizil.

Je to on!

Nezapomenutelný Jiří Sovák zůstává význačnou postavou českého filmu, kterou si pamatujeme nejen pro postavy, které přivedl k životu, ale i pro vřelost, humor a lidskost, které ztělesňoval. Ač se o něm říkalo, že byl cholerik, morous a život s ním byl opravdu těžký, jeho role to rozhodně neovlivnilo.

Jeho odkaz je bohatou směsí hereckých výkonů, které stále přinášejí radost novým generacím diváků, což je důstojná pocta skutečnému velikánovi filmového plátna.

O jeho cholerických záchvatech a nelehkém životě s ním hovoří i toto video:

