Textař Jiří Štaidl (+30): Miloval Ivanu Trumpovou a Gott ho tahal z průšvihů

Svůj život žil na plný plyn, a na plný plyn bohužel i jezdil autem. Textař a hudebník Jiří Štaidl na světě pobyl pouhých 30 let, stihl však napsat dvě stovky hitů, prožít osudovou lásku a uchovat Karla Gotta pro českou hudební scénu. Jeho příběh ukončila tragická nehoda, o kterou si prý dlouho koledoval.

Jako synek z bohaté buržoazní rodiny neměl Jiří Štaidl v socialistickém zřízení slibnou perspektivu. Otcův majetek byl znárodněn a mladý Jiří nastoupil coby pomocný dělník do továrny vyrábějící automobily a letecké motory. V dětství ale chodil na hodiny klavíru a odmalička snil o tom, že se stane scenáristou a básníkem.

Poté, co se jeho mladší bratr Ladislav prosadil v divadle Semafor, dostal Jiří příležitost tvořit texty k hudebním vystoupením. Šlo mu to téměř samo, jeho bohémská duše však zároveň tíhla i k bujarým večírkům, kde se naléval jeden panák za druhým a stoly byly obklopené půvabnými dívkami. Dochvilnost ani smysl pro povinnost nepatřily ke Štaidlovu inventáři: mladý umělec odevzdával texty pozdě, stalo se, že Karel Gott zpíval první sloku, zatímco Štaidl teprve dopisoval druhou.

Jeho divoký životní styl na nějakou dobu zklidnila krasobruslařská legenda Hana Mašková, pro kterou Jiří doslova ztratil hlavu. Jejich vztah se ale rozpadl poté, co Hanka přijala angažmá v Paříži a Jiří se v době odloučení zakoukal do Ivany Zelníčkové, budoucí manželky Donalda Trumpa.

V roce 1968 Štaidl podepsal výzvu Ludvíka Vaculíka 2000 slov, což mu v době začínající normalizace značně přitížilo. Zachránila ho ochranná ruka Karla Gotta, s nímž úzce spolupracoval. Teprve po Sametové revoluci se mohla vyprávět historka, jak při turné v západním Německu členové Gottova ansáblu vážně uvažovali o emigraci. Štaidl jim to nakonec rozmluvil, protože uměl psát texty jen v češtině a za hranicemi by se neměl čím uživit.

Na konci března roku 1972 textaře hluboce zasáhla zpráva o tragickém úmrtí jeho bývalé lásky Hany Maškové. Krasobruslařka zahynula na francouzské silnici po srážce s vojenským náklaďákem. Štaidl jako by v ten moment ztratil smysl života. Emoce utápěl v alkoholu a opilý sedal i za volant, přičemž nespustil nohu z plynu. Nepřibrzdil ani osudného říjnového dne roku 1973, kdy s neznámou krasavicí mířil k rodičům do Jevan a do cesty mu vjel nákladní vůz. Jen stočil volant, aby se vyhnul srážce, ale nezdařilo se. Śtaidl vyletěl z vozu, narazil do svodidel a byl na místě mrtev. Jeho spolujezdkyně srážku jako zázrakem přežila s lehčím zraněním.