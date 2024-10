Externí autor 26. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Byla krásná a úspěšná. V osobním životě už ale takové štěstí neměla. Málokdo si na tuhle zapomenutou lásku Jiřího Štaidla, kterou potkal krutý osud, dnes vzpomene.

Narodila se čtyři roky po válce a celoživotně trpěla faktem, že se na ni její matka, která pracovala jako kuchařka ve školce, až nezdravě upnula. Nutno dodat, že k tomu měla důvod pramenící z toho, že v předešlém manželství tragicky přišla o dvě děti, které její první manžel usmrtil a následně se oběsil. Takové trauma by se podepsalo na každém, s psychickými problémy se ale potýkala matka a odnášela je i její dcera, naše krásná neznámá.

Proslavil ji vzdor

Když malá holčička odmítla chodit do školky, začal ji tatínek, který byl mnohem přístupnější, vodit na kluziště na Štvanici. Postupně si místní trenéři všimli, že má k bruslení talent a ze zábavy se stala řehole. Každý den totiž musela chodit na tréninky a když nastoupila do školy, vstávala dokonce ve čtyři ráno.

Po všech stránkách nadaná

Holčička se naštěstí dobře učila, takže se školou neměla žádný problém. Matka se ovšem rozhodla jí přidat další povinnosti a přihlásila ji na klavír, balet a němčinu. Jelikož psychické potíže nejsou vidět, zdálo se, že zvládá i nový nápor. Dokonce ve čtrnácti letech vyhrála v krasobruslení mistrovství Československa a v sedmnácti získala stříbro na mistrovství Evropy. Rok 1968 pro ni byl vstupenkou do sportovní elity. Ovládla evropský šampionát, mistrovství světa a na olympiádě získala bronz.

Stres a deprese

Jednotlivé úspěchy pro ni představovaly závazek pro další start, což ji nesmírně stresovalo. Navíc byla od dětství introvert a zápasila s depresemi. Pochopitelně si začínala vybírat daň i obrovská dřina, která stála za jejími úspěchy. V určité životní etapě se ale tahle situace změnila a ona zase získala důvod se smát.

Osudová láska

Vyrostla z ní doslova kočka. Byla vysoká, štíhlá, měla světlou pleť a tmavé vlasy. Do naší tehdejší hvězdy se zamilovala spousta mladých mužů. Ale jenom jeden dostal šanci. Jiří Štaidl. Ukázal jí, že existuje i jiný svět, než jenom ten na stadionech.

Naše neznámá byla sice šťastná, ale její matka nikoli, protože dceřiny výkony se začínaly zhoršovat. Když rodiče, tedy opět hlavně matka, začali na dceru naléhat, aby se s ním rozešla, předávkovala se léky. Naštěstí všechno dopadlo dobře.

Její výkony ale dál upadaly. Když na mistrovství světa v Colorado Springs upadla a musela ze závodů odstoupit, rozhodla se s bruslením skončit a brusle hodila do jezera.

Holiday on Ice

Přesto se ještě téhož roku rozhodla zkusit štěstí v Holiday on Ice. Odchod do Ameriky jí konečně umožnil vymanit se z područí matky a žít jako dospělá svéprávná žena. Na druhé straně ale tak velká vzdálenost vedla k rozchodu s Jiřím Štaidlem, s čímž se až do konce života nedokázala vyrovnat, byť měla další partnery.

Předčasná smrt Hanky Maškové

Nejspíš jste poznali, že řeč byla o naší fenomenální krasobruslařce Hance Maškové. Ta, kromě krasobruslení milovala i rychlou jízdu autem, která se jí ale bohužel stala osudnou. Na jaře roku 1972 se řítila se svým sportovním vozem ve Francii. Rychlou jízdu nezvládla a čelně narazila do kamionu. V autě zahynul stopař, ona později v sanitce. Nehodu přežila její kamarádka. Ironií osudu zemřel půl roku po Hance i její bývalý přítel Jiří Štaidl. Také při autonehodě.

