Zub času člověk nezastaví, nicméně někdo má to štěstí, že i „na stará kolena“ vypadá dobře. To se rozhodně dá říci o slavném pohádkovém princi, kterému sice přibyly vrásky, ale ty jen podtrhly jeho charisma, které jako mladý klučík trochu postrádal. Poznáte, o koho se jedná?

Narodil se do umělecké rodiny, nicméně talent tam byl převážně hudební. Je synovcem klavíristy a muzikologa, bratrancem skladatele, zkrátka muzikant, kam se podíváš. Jeho dědeček měl i kapelu. Ačkoliv tedy jeho směřování mělo být co se týká profese více než jasné, vydal se trochu oklikou. U kumštu zůstal, ale namísto hudby si zvolil herectví. I když muzika v jeho životě hraje také podstatnou roli.

Do povědomí se ovšem nemyslitelně zapal svou rolí prince v oblíbené pohádce. Tenkrát to pro něj byla jen „jedna z mnoha“, protože s režisérkou Vlastou Janečkovou se už znali delší dobu a také spolu měli za sebou už nějakých pár projektů. Tehdy si to tedy jen zapsal do diáře jako další úkol.

Byl moc velký a lezl z dekorace

Pohádka se natáčela v létě roku 1969 a její princ přiznává, že tomu musel podřídit i rodinnou dovolenou. Ale nebylo to pro něj nic výjimečného, zkrátka jen další zakázka. Za odměnu si pak koupil své první auto, „embéčko“, a když s ním chtěl trochu zafrajeřit před kolegy, vymstilo se mu to. Podařilo se mu zabouchnout klíčky v autě a posléze mu musel pomoci jeden z kabelonosičů.

Nyní se dostáváme k první nápovědě. Jeho hereckou partnerkou v této pohádce byla Eva Hrušková. Eva Hrušková je velmi malého vzrůstu, zato náš tajemný princ měří přes metr devadesát. „Při určitém typu záběrů jsem kameramanům lezl z dekorace. Až jsem se jednou někde dočetl, že Sean Connery má taky jako já 192 cm. A pokoušel jsem se tím argumentovat. Většinou marně,“ vzpomíná na útrapy se svou výškou oblíbený herec.

Při natáčení pohádky tedy už byl připravený, a když se mělo točit něco, kde byli oba dva v záběru, stoupl si třeba o dva schody níže, aby výškový rozdíl nebyl tak markantní. Markantní ovšem byl také rozdíl v tom, jak oba dva přistupovali k milostným scénám (pokud se tomu tak v pohádce dá vůbec říkat). Hruškové bylo v té době sedmnáct let a rozhodně se styděla více než její princ, který v tu dobu měl už syna.

Padesát let od natáčení a stále frajer

S hereckou kolegyní Evou Hruškovou se vídá i po tolika letech od natočení. Její manžel Jan Přeučil je totiž jeho kolega z Ypsilonky, tudíž bylo i nemožné se někde nepotkat. V roce 2019 měla tato slavná pohádka padesát let výročí, a tak se objížděla celá republika v rámci tour.

Zde je už více než jasné, že se jedná o Popelku v hlavních rolích s Evou Hruškovou a princem Jiřím Štědroněm. Ten nedávno oslavil už krásnou osmdesátku, ale vsadili bychom se, že i dnes by se za ním kdejaká žena na ulici otočila. Sám prý vyloženě recept na dlouhověkost nemá, ale rád se pohybuje mezi „mladými“. To se děje hlavně v divadlech Semafor a Ypsilonka, kde dodnes s chutí působí.

