Jeho život a kariéra tvoří bohatou mozaiku, v níž se odráží hluboký vztah k umění, ovlivněný rodinným původem. V něm hraje nezastupitelnou roli hudba. Proslavil se ale také nezapomenutelnou rolí prince v kultovním černobílém filmu Popelka z roku 1969. Dnes je mu 81. Kdo je to?

Na své umělecké cestě se věnuje různým oblastem i mimo herectví. Mezi nimi dominuje hudba a zkoumá i různé jiné profesní cesty.

Ve svých zhruba ve svých zhruba 27 letech si zahrál zamilovaného prince Mojmíra. Jeho pohádkovou vyvolenou byla drobná kráska, která uchvátila srdce nejednoho muže. Ostatně pro její křehkost a půvab si herečku vyhlédla do role režisérka Vlasta Janečková. Přestože byl mezi zamilovaným princem Mojmírem a filmovou Popelku značný výškový rozdíl, chemie mezi nimi fungovala dokonale.

Víte, o kom je řeč? Krůček po krůčku vám budeme napovídat...

Ovlivněn hudbou

Tento herec a zpěvák se narodil do rodiny s hudební minulostí a nadáním a zdálo se, že jeho cesta k umění je předurčena. Vliv jeho otce, klavíristy a muzikologa, spolu s dalšími hudebně nadanými příbuznými nasměroval jeho cestu. Rodiče se však poměrně brzy rozvedli, proto vyrůstal u prarodičů ve Vyškově a vystudoval JAMU v Brně. Poté se oženil a hrál v celé řadě divadel.

Navzdory řadě hudebních talentů v rodině si vydobyl svou vlastní dráhu a spojil svou lásku k herectví s vášní pro populární hudbu. Tím se odklonil od tradic klasické hudby, a tedy i rodiny.

Na chvíli hudba i zvítězila nad herectvím

Po mnoha divadelních angažmá pak ale na dlouhý čas v životě tohoto známého muže zvítězila hudba. Vystupoval po boku orchestrů vedených Karlem Vlachem, Josefem Vobrubou a Václavem Hybšem a spolupracoval s významnými skladateli, jako byli Karel Ulrych, Jaromír Klempíř, Vladimír Popelka, Jan Spálený, Vladimír Bár a Jindřich Brabec.

V rámci soutěže Zlatý slavík se trvale umisťoval v první dvacítce. Od počátku 70. do počátku 90. let okouzloval publikum se svou kapelou, což se po roce 1989 ukázalo jako volba, která jeho slávě uškodila. Rozsáhlý repertoár jeho skladeb se však dodnes vysílá v rozhlase. Jeho hudba oslovila i mezinárodní publikum a jeho turné po Evropě, Americe a Japonsku ukázala jeho celosvětovou přitažlivost.

Stále ne? Tak je tu poslední nápověda.

Sklářství a reklama

Období po roce 1989 znamenalo v kariéře tohoto herce a muzikanta významný posun, když se pustil do podnikání. Pohyboval se ve sféře sklářského průmyslu a reklamy, což odráží období objevování mimo jeho zavedené umělecké aktivity.

Jeho následný návrat k umění, zejména k divadlu Semafor, znamená opětovné spojení s jeho celoživotní vášní a podtrhuje magnetickou přitažlivost tvůrčího projevu v jeho životě.

Tak teď už je to jasné, ne? Popelka, hudba a koncertování, Semafor... Ano, vy, kteří jste tipovali Jiřího Štědroně, jste tipovali dobře!

Podívejte se na jeho proměny v čase:

Jiří Štědroň

Jiří Štědroň a Eva Hrušková po letech

Jiří Štědroň vypadá na svůj věk skvěle. A práce má požehnaně!

Neutuchající energie a chuť do života

Jiří Štědroň, kterému je dnes už 81 let, vyzařuje vitalitu a radost, což se připisuje jeho aktivnímu zapojení do života, podtrženému angažmá u mladších kolegů a pokračujícím vystupováním. Jeho zdraví je stále pevné a právě chuť do života ho udržuje v pohybu a v dobrých dnech ho vede i na tenisové kurty.

Rodina, která je pro něj zdrojem nesmírné radosti, hraje v jeho životě ústřední roli a obohacuje jeho dny láskou a naplněním.

Štědroňova umělecká tvorba je i dnes plodná, jeho autorské počiny přinesly několik knih a jeho hudební kariéra nadále vzkvétá. Na takzvaný důchod se nechystá, radost a naplnění nachází v pokračujících tvůrčích aktivitách, které dokazují, že jeho život je krásně propletený s uměním a neochvějnou vášní pro vystupování.

Na závěr si jen připomeňme ikonickou Popelku...

