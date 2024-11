Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý herec a dabér Jiří Štěpnička před dvěma lety ovdověl a se ztrátou milované manželky Jany se dodnes úplně nevyrovnal. Prožil s ní téměř šedesát let, a tak je pochopitelné, že ho její smrt velmi zasáhla.

Jiří Štěpnička neměl lehký život. Když mu bylo jen pět let, jeho maminka, mimochodem slavná herečka Jiřina Štěpničková, se s ním rozhodla emigrovat.

Její plány jí ale překazila tajná služba a ona putovala do vězení, zatímco její malý syn do dětského domova. Za mřížemi jeho matka nakonec strávila deset let.

Na životní partnerku měl ale herec velké štěstí. S Janou se seznámil už na gymnáziu a brzy po studiích se konala svatba.

Nejprve se nenáviděli

„U nás to bylo zajímavé. Zatímco jiní se napřed milují a pak nenávidí, tak my si nenávist odbyli hned na začátku, a nakonec nás tak sblížila, že jsme se po letech vzali. Poznali jsme se spolu už na škole. Jana byla poctivá studentka, já jsem to učení tak trochu flákal,” popsal umělec pro Prima Ženy.

„Napřed jsme si nepadli do oka, ale potom se to změnilo. A z té dětské lásky jsme vytvořili manželství. Odbyli jsme si s Janou krize na začátku vztahu a pak už jsme se měli jenom rádi,” popsal jejich vztah pro iDNES.cz.

Dvojici se později narodily dvě děti. Syn Jakub je dnes lékařem, z dcery Judity zase vyrostla právnička. Právě potomci jsou pro Jiřího Štěpničku oporou poté, co před dvěma lety ovdověl.

Se smrtí manželky se nemůže smířit

Jak přiznal, stále si se smutnou životní událostí neví rady a nepřekonal ji. „Jana mi chybí na každém kroku. Znali jsme se skoro šedesát let. Nevím, co s tím mám dělat,” posteskl si nešťastný vdovec.

Chybí mu nejen její přítomnost jako taková, ale i její podpora v komplikovaných životních situacích. „Jana byla vždycky velmi aktivní a nekompromisní. Já jsem dělal voloviny a ona to řešila. Je to situace, kdy tělo a mozek začne fungovat jinak. Je to komplikovaná záležitost,” přiznal pro TN.cz.

Aby toho nebylo málo, krátce po smrti své ženy sám málem zemřel, když se mu stala ošklivá nehoda a on spadl pod tramvaj.

Spadl pod tramvaj cestou z divadla

„Vycházel jsem od Národního divadla a přijížděla tramvaj z nábřeží a naproti byla devítka. Já jsem ji chtěl stihnout a rozeběhl jsem se. Zakopl jsem a letěl jsem. Zaplaťpánbůh to tramvaj ubrzdila. Jak jsem měl obě ruce plné, tak jsem padal přímo na hubu a do kolejiště. Odnesla to noha. Ten náraz byl veliký a ta bolest se mnou cloumala dlouho,” popsal děsivou událost, ze které naštěstí vyvázl živý, a to i díky pomoci kolemjdoucích.

„Nějací tři lidé se o mě starali. Volali sanitky. Kolem projela sanitka. Jeden člověk se rozčiloval, co to je za bordel, že projede sanitka a nezastaví,” kroutil hlavou herec.

Následky zranění mu ale částečně zůstaly. Modřina ve tváři se mu totiž úplně nevstřebala, ale naopak se mu zvětšila kvůli lékům na ředění krve. „Vypadám jako zrůda, ale nedá se nic dělat,” pokrčil rameny Jiří Štěpnička.

Zdroje: Prima Ženy , iDNES.cz , TN.cz