Jiří Strach patří mezi naše nejlepší a nejvytíženější režiséry. Jeho cesta ale nebyla jednoduchá. Začínal jako dětský herec a postupem času se dokázal vypracovat. Na lásku měl ale poměrně dost smůlu a štěstí našel až po třicítce. Doma skrývá skutečně půvabnou ženu, které se přezdívá paní Columbová.

Od dětské herecké hvězdy po pana režiséra

Jiří Strach se narodil v roce 1973 v Praze a má staršího bratra, který je lékař. Po úspěšném absolvování Gymnázia Jana Nerudy začal studovat režii na pražské FAMU. Od dětství hrál v různých filmových rolích a velmi ho v jeho mladém věku formovala babička. Převážně tedy v emocionální rovině a rovině empatie.

„Prostá žena z venkova, nicotného vzdělání, zato velké moudrosti, ta mi asi předala největší výbavu do života. Nejen víru, ale i prostou lidskost a vědomí, že velikost člověka nedělá počet titulů před jménem ani bezpočet mezinárodních ocenění, ani materiální bohatství, ale soucit a velikost srdce," zavzpomínal nedávno jednapadesátiletý režisér pro týdeník 5plu2.

Jeho úplně první rolí byl malý akvarista ve filmu Vyhrávat potichu z roku 1984. I jako dětský herec si zahrál hlavní roli. Zazářil například ve snímku z roku 1987 Páni Edisoni. Přesto o sobě říká, že rozhodně nebyl zázračný talent jako třeba Tomáš Holý. Přesto je řada erudovaných umělců přesvědčeno, že Jiří Strach oplývá neskonalým talentem.

„Zatímco děti visely na klepadlech mezi baráky, já chodil na konkurzy. Byla to pro mě zábava, trémou jsem netrpěl, protože jsem nebyl stydlivé dítě. Chodil jsem do Kühnova sboru, na kreslení, hrál v hudebce na trubku, a postupně jsem se propracovával k větším rolím," zavzpomínal v rozhovoru pro iDnes.cz.

Zkoušeli ho, jestli na to vůbec má

V letech 1999 až 2002 byl odborným asistentem katedry FAMU a od roku 2005 se stal pedagogem katedry tvorby Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Jako herce si ho lidé nejvíce oblíbili v pohádce Lotrando a Zubejda, kde ztvárnil Lotranda. V roce 2005 zazářil jako režisér filmu Anděl Páně, který se v premiéře stal nejsledovanějším snímkem roku 2006.

K jeho úspěchu ale vedla dlouhá cesta, kdy ho všichni ostatní zkoušeli, jestli na to vůbec má. Za uznávaného režiséra ho začali považovat po dramatu z konce druhé světové války Vůně vanilky z roku 2001. "Do té doby si mě v České televizi jen zkoušeli, jestli to ten mladý chlapec z FAMU vůbec umí. Napřed na bakalářských povídkách, pak na obyčejné studiové televizní inscenaci, až pak mě pustili s filmem Na zámku do exteriérů. Každý kariérní krok jsem si prošlapal opravdu poctivě, žádný nepřeskočil. Učil se trpělivě filmařské řemeslo," svěřil se.

Lásku našel až po třicítce

Jiří Strach neměl na lásku příliš štěstí. Tu osudovou poznal až po třicítce na natáčení prvního dílu Anděl Páně na Šumavě. Zamiloval se do nádherné blondýnky Magdaleny. Mělo to ale jediný háček. Magda byla v té době zadaná za majitele penzionu, ve kterém byli ubytovaní. Mezi Magdou a Jiřím přeskočila jiskra a bylo vymalováno.

Dva roky spolu randili a poté se konala svatba v jezuitském kostele svatého Ignáce v Klatovech. Nevěsta měla na sobě krásné bílé šaty, závoj a oběma novomanželům to ohromně slušelo. Organizace celé svatby se ujal samotná Jiří Strach. Obřad trval zhruba dvě hodiny a poté následoval koncert. Dvojice nyní oslavila krásných 18 let manželství.

Moje manželka je za odměnu

I přesto, že je jejich manželství bezdětné, tak jsou oba dva šťastní a stále zamilovaní. Na svatbě mu šel za svědka herec Jiří Dvořák, který si zahrál ve filmu Anděl Páně a Anděl Páně 2. „Magdalénu mám za odměnu," řekl pro Blesk.cz Strach s tím, že jeho manželka je tak trochu paní Columbová.

„Ona je taková paní Columbová. Nikdy třeba neprojevila zájem hrát v mých filmech. Tomu se opravdu vyhýbá obloukem. Občas se ale přijede za mnou podívat na plac. Vždycky rozpozná, co bude dobré a co ne. Mockrát se mi potvrdilo, že její vkus je jistým způsobem přesný," prozradil na svoji manželku, která původem pochází ze Šumavy.

„Moje žena Magdalena pochází ze Šumavy, má byt v Železné Rudě. Dosud jsme vždycky trávili Vánoce na zasněžené Šumavě,“ řekl pro Echo24 s tím, že si před časem udělali velkou radost. „Koupili jsme si krásnou chalupu na samotě. Je tam pec, stodola, maštal a černá kuchyň. Mám rád ten vánoční čas, kdy slunce zapadá brzy, setmí se a před chalupou se z lesa vynoří srnky. Poslední Vánoce jsme trávili za pecí, kde jsme si topili dřevem a užili si ten nejkrásnější čas,“ dodal.

