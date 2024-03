Když se podíváte na fotku tohoto mladíka, jen těžko byste si jej spojili se zarostlým vousatým hercem, který ztvárnil jednoho populárního inspektora. Žádnou velkou roli ale nedostal, promarnil svou příležitost. Holdoval alkoholu a byl vynikající bavič.

Postupně pojďme poodhalit tajemství tohoto mladíčka a krok za krokem se snad dopátráme k tomu, o koho jde. Kdo to uhodne hned, je machr.

Herecké začátky jako ochotník

O tomto herci se v médiích psalo jako o muži dvou tváří. A číslo dva hrálo v jeho životě velkou roli – měl i dvě životní lásky, z nichž jedna byla také slavná herečka.

Narodil se v lednu 1939, tedy pár měsíců po začátku války, v Mšeně u Mělníka jako šesté dítě a sklony k herectví u něj byly patrné už v dětství, když ochotničil. Po přestěhování se rodiny do Děčína, kde tatínek pracoval v přístavu, v ochotničení pokračoval a jeho talentu si všiml jeho učitel, který ho doporučil do Divadla E. F. Buriana. Tak se mu otevřela cesta do velkého hereckého světa.

Ostatně už jako malý měl pár „úchylek“ v dobrém slova smyslu. Místo data narození přirozeně odříkal své rodné číslo… Toužil stát se hajným nebo pilotem, v tom se tedy nepotatil, i když lodě měl celý život rád. „Hajného jsem si párkrát zahrál, ale pilot, ten mě nějak minul,“ říkával.

Herecký talent ještě více podpořil studiem na DAMU a na počátku 60. let získal angažmá ve Vinohradském divadle. Kromě toho i putoval po naší zemi jako člen Uměleckého vojenského souboru, kde se seznámil s pozdějšími kamarády, například Jiřím Hrzánem, Jiřím, Kodetem nebo Petrem Skoumalem.

Obklopen velkými jmény

Kromě těchto později známých herců měl dokonce i to štěstí, že hrál v Divadle za branou Otomara Krejča s Vladimírem Menšíkem, což pro něj byla velká herecká škola. Bohužel divadlo pak bylo zrušeno a on se přemístil do Činoherního klubu. Spolu s ním odešla i Libuška Šafránková.

Jeho cesta k divadlu byla tedy dílem náhody a sám se smál, když říkal, „že se k divadlu protančil.“ Takový byl totiž jeden z úkolů u přijímaček, které pak bez problémů udělal.

I přesto, že se pohyboval ve světě velkých herců, velké a hlavní role se mu vyhýbaly. Těch menších se ujal s velkým úspěchem, zejména pak role již zmíněného inspektora. To bychom vám ale prozradili moc.

Pojďme si ještě říci další indicie.

Činoherní klub byl jeho domovem

Činoherní klub tento herec miloval, a dokonce si nad jevištěm v malé šatně pro sebe a kamarády zařídil malý prostor, aby mohli v divadle přespávat. Svého angažmá v tomto divadle si velmi cenil i přesto, že zůstalo jen u menších rolí. Přitom byl velmi talentovaný, dokonce natolik, že ho pozitivně ohodnotila i francouzská kritika, když hostoval v roce 1970 s divadlem v Paříži.

Věrně ho provázel jeho největší kamarád, již zmíněný Jiří Hrzán. Chvíli společně za studií i bydleli, poté spolu lezli po skalách (a nejen po nich), ale také pili. Z lezení po skalách se často staly i opilecké kousky, když společně lezli po výškových pražských budovách nebo sochách. Právě v Činoherním klubu společně zažívali mnohé nezapomenutelné okamžiky, rozdělila je až Hrzánova tragická smrt.

Dvě lásky

V soukromém životě měl dvě velké lásky. První z nich byla hlasatelka Kamila Moučková, která se do tohoto modrookého a sympatického herce zamilovala, přestože byla o 11 let starší než ona a měla tři děti. Zůstali spolu 30 let a zvládli spolu i Kamilino odstavení od mikrofonu poté, co se postavila proti vstupu sovětských vojsk do Čech v roce 1968.

Ze slavné moderátorky se stala uklízečka, která doma lepila pytlíky. Její manžel jí byl oporou. Koupil pro ni chalupu na Kokořínsku, která jí velmi pomohla snášet příkoří. Navíc on sám miloval přírodu, lesy a rád chodil na houby. Pak ale herec potkal druhou osudovou ženu a Kamilu opustil.

Druhou ženou pak byla krásná herečka Jana Brejchová, Kamilina kamarádka. Vztahy mezi ženami se ocitl na bodu mrazu. Vzali se a byli šťastní, dokud tento herec neonemocněl rakovinou prostaty.

Alkohol, který byl schopen pít i k snídani, rozhodně jeho stavu nepomohl. Nemoci nakonec podlehl v roce 2007 v 68 letech a Jana Brejchová kokořínskou chalupu prodala. Vše jí tam jejího muže připomínalo. Byl její životní láskou a čtvrtým manželem. Velmi se těšil, až bude dědečkem, toho se ale už nedočkal.

Už víte? Pokud ne, nejslavnější role tohoto herce bude už jasnou nápovědou. A také to, že se mu přezdívalo „šlechtic“.

Role slavného inspektora

Pokud milujete Smoljakova díla, pak se do nich tento herec neodmyslitelně zapsal. Ztvárnil v nich totiž inspektora Trachtu, svérázného vousáče s netradičními vyšetřovacími metodami. Zavzpomínejme na tuto roli díky videu zde:

Zdroj: Youtube

Rozpuštěný a vypuštěný se stalo jeho nejmilejším filmem a inspektor Trachta nejopěvovanější rolí. Celkem jich ale ztvárnil přes sedm desítek, ve filmu i v televizi. Děti ho znají i z pohádek, jako byl Popelák, O Honzovi a princezně Dorince, anebo z filmu Křeček v noční košili. Zahrál si i v mnoha dramatech a detektivních filmech, například Čas pracuje pro vraha nebo Mravenci nesou smrt.

Samozřejmě, řeč je o herci Jiřím Zahajském. Podívejte se, jak si ho asi pamatujete. Na fotce jste mladíčka totiž asi nepoznali…

