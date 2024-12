Na otázku, která z tisíce sedmi písniček Jiří Zmožka je největším hitem, by možná byla vaše odpověď váhavá, nevěděli byste, kterou z nich vybrat. Víte ale, že je autorem i takových, které neznějí jen na podiích? Víte, ze kterých má sám radost, kde jeho písničky slýcháte? A proč byl pár let na dně?

Už mi lásko není 20 let

Už mi lásko není 20 let je nejen název písničky, který Jiří Zmožek (*21. února 1943) tehdy s typickým, hustým černým knírem složil a nazpíval, ale také název biografické knihy. Na pulty knihkupectví se dostala letos v březnu. Z rozhovorů s ním ji napsala jeho dcera Markéta Zahradníková, hudebnice a spisovatelka. Vypráví jeho životní příběh, okolnosti vzniku jeho písniček, o pádu a velké životní výhře.

Zmožek se narodil v Otrokovicích, od dětství se učil na piano. Etudy, stupnice a prstoklad v hudebce nesnášel. Klavír dnes do jeho života patří, jeho zamilovaným nástrojem je však harmonika. Hraje na ni dodnes. Vyměnil ji na radu učitele za to nemilované piano. Na vojenské hudební škole, ze které musel kvůli vážnému onemocnění odejít, přidal lesní roh. Hru na něj – a také na „ten“ klavír – studoval na ostravské Janáčkově konzervatoři. Ukončil ji v roce v roce 1977.

V Ostravě začal spolupracovat s tamním studiem Československého rozhlasu, začal skládat pro ostravské zpěváky. První úspěch se dostavil už za dva roky na mezinárodním festivalu v Sopotech. Jeho Breviář lásky tam v podání Hany Zagorové získal Cenu rozhlasu a televize.

Breviář lásky si můžete poslechnout na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Tam u nebeských bran

Po přelomu desetiletí se pan Jiří přestěhoval do Prahy. Tam začalo jeho plodné období a spolupráce s předními zpěváky. Cesta Dariny Rolins za srdcem posluchače, jež si jako jedenáctiletá získala „zvončekem šťastia“, by byla možná delší, kdyby… Kdyby ji nenapsal přímo pro ni, a k duetu jí navíc „nepřihodil“ našeho mnohanásobného Zlatého slavíka. Jeho hudba a písničky nás provázejí také pohádkami. Textem Zdeňka Borovce se například v Co takhle svatba, princi? prozradí princezna Babetka, že je hezká, Když se načančá. Zpívá ji Heidi Janků a můžeme ji řadit mezi jeho nejznámější songy.

Dle jeho slov melodie přicházejí samy odněkud shůry, zazní mu v hlavě často v běžných situacích. Jen tak pro sebe si začal prozpěvovat „už mi lásko….“, když si šel koupit svačinu. Text hitovky, jenž dal název již zmíněné knize, pak dopiloval František Řebíček. Často spolupracoval s textaři Vladimírem Čortem, Václavem Koptou, kterého mimochodem znáte jako Radka ze Sněžek a Machrů, a Zdeňkem Rytířem.

Poslední zmíněný je autorem Tam u nebeských bran. Hudebník ji složil pro Gotta, mistrovi se zdála, použijeme-li lidové přirovnání jako zaječí bobky a odmítnul ji. Zmožka to mrzelo, ale vydělal na tom. Rytíř ji dal Michalovi Tučnému. Díky jemu a k Zmožkově obrovské radosti zlidověla. Sedla mu jako ulitá. „… z písničky se stane lidovka, až když si ji lidé zpívají,“ říká hudebník. S Michalem si ji zpíval kdekdo, hraje se na přátelských posezeních, na kytaru u táboráků, na pohřbech.

Taneční večírek na lodi Titanic

Osmdesátá léta, to je jeden evergreen za druhým, úspěch střídá úspěch. Po revoluci se dál hřeje na slunci přesvědčený, že pro něj nezapadne ani v podnikání. Stejně jako mnozí podlehl i on podnikatelskému nadšení. Založil si hudební nakladatelství Carmen a začal se věnovat lidové hudbě. Vydal několik alb, Na české svatbě, Na moravské svatbě, Na pijácké rychtě vycházely v statisícových nákladech. Jeho Holuběnka, již zároveň otextoval, se mezi lidovkami stala královnou. V repertoáru ji má snad každý lidový soubor, cimbálovky, zpívají ji romské kapely.

V podání autora s vlastním doprovodem na klavír si ji můžete poslechnout na následujícím videu. Nahrávka potěší i přehlídkou lidových krojů, Zmožek „lidovkář“ stojí za poslech i těm, kteří zrovna tento žánr nemusí:

Zdroj: Youtube

Stejně jako mnohým z branže se mu podnikání stalo „titanikem“. „V porevoluční době jsme byli hozeni do vody, všichni to dělali intuitivně a kolikrát jsme si vzali velký sousto. Vydávali jsme toho hodně a pořádně si to nespočítali. Ale všichni umělci byli tenkrát trochu ekonomičtí diletanti,“ vysvětloval v rozhovoru pro středočeský rozhlas jeho syn Marcel. Bujarý večírek, který skončil v ledových vodách, bohužel nebyl sen, jak Zmožek zpívá ve své písničce...

Otče můj

Po čtyřech letech přišlo několik neuvážlivých rozhodnutí, která tehdejšího milionáře v podstatě ze dne na den poslala na dno. Konkurz ho připravil o majetek, rok přežíval na životním minimu. Autorské honoráře pohltily dluhy, k tomu se přidaly zdravotní problémy. O tom, že Prý chlapi nebrečí (text Marcel Zmožek) se neříká jen v pohádkách, se přesvědčil sám. Tehdy mu na řasách roztála nejedna vločka. Stáhl se na pár let do ústraní, strádal, zpíval v kostelech…

Nebeské brány by se pro něho navždy zavřely, kdyby v nejtěžších chvílích podlehl našeptávání Satana, aby si sáhnul na život. Nepodlehl, upnul se k Bohu a naději našel ve víře v Ježíše. Spálil starý kabát a oblékl si nový, který pro něho znamenal znovuzrození. Místo o láskách začal psát písně o Lásce. „Dokud láska zůstává v nás, mračna odtáhnou v čas, vrátí se k nám i smích...,“ zpívá Ivana Andrlová v jeho písničce v pohádce Ať přiletí čáp královno! Láska k hudbě ho neodpustila ani v těch nejtěžších chvílích, smích a radost se mu vrátily.

Známou písničku Své pády jsem zvlád z roku 2008 jako „Otče můj“ loni přezpíval se synem Marcelem. Poslechnout si ji můžete na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Jednou přijde stáří

Jiří Zmožek se s Boží přízní znovu postavil na nohy. Začal skládat, je autorem muzikálu Velký příběh lásky, věnuje se také duchovním a křesťanským písním. Velkou oporou mu byly a jsou jeho děti. Markétu a Marcela má z prvního manželství s Věrou. Dcera skládá a zpívá. Pracovala ve filmové produkci, rozhlasové stanici, v reklamní agentuře. V současné době píše knihy. Marcel je herec, textař a zpěvák. Devatenáctiletá Krista z druhého manželství si vyšlápla k produkci, muzikální geny ale nezapře.

close info YouTube / YouTube zoom_in K písním popového žánru přidal i písně duchovní

Jednou přijde stáří, jak kdysi zpíval, do jeho dveří už vešlo. Dnes si ho Jiří spokojeně užívá. Kazí mu jej však nádor na strumě, ten ale naštěstí není zhoubný, operaci kvůli riziku poškození hlasivek odmítá. Vrátil se na podia, v únoru potěšil své posluchači narozeninovým koncertem 80+1 v Lucerně. Další původně plánovaný na září byl odložen na 17. února 2025 jako 80+2. Mezi to, Co zůstane v nás jsou bezpochyby jeho krásná hudební poselství.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jiří Zmožek dnes

Zdroje: cnn.iprima.cz, www.supraphon.cz, www.denik.cz, zeny.iprima.cz