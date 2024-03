Jméno Jiřího Zmožka zdobí texty mnoha slavných hitů zejména z 80. let ještě slavnějších interpretů. Je mužem v pozadí, bez něhož by ale tyto hity nevznikly. Prožil si nelehké chvíle, skoro zbankrotoval. Dnes je z něj roztomilý dědeček.

Jiří Zmožek se narodil v roce 1943 v Otrokovicích, ale později žil v Havířově, kde si dokonce vyzkoušel i těžkou práci v dolech. Povolání vystřídal více. A některá z nich už s hudbou souvisela. Byl prodavačem knih a gramofonových desek, vedl gramoklub a pracoval i jako kulturní referent na hornickém učilišti.

Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystudoval hru na piano a lesní roh a poté nastoupil do rozhlasu. Tam začala jeho kariéra plná hitů.

Spolupráce se slavnými jmény

Jiří Zmožek dostal svou první cenu za píseň pro Hanku Zagorovou, Breviář lásky. Psal ale i pro další superstar – pro Marii Rottrovou, Věru Špinarovou, jejího manžela Vítězslava Vávru, anebo populární rockovou skupinu Citron. Za své písně získal mnohá ocenění.

Pak ho ale osud i sláva zahnaly do Prahy, kde se stal jedním z nejplodnějších a nejuznávanějších autorů písní poloviny 80. let, kdy řady „jeho“ hvězd rozšířila i Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a nakonec i „božský“ Karel Gott. Zajímavostí je, že právě pro Mistra napsal píseň Tam u nebeských bran, již ale nakonec zpívala další legenda, předčasně zemřelý Michal Tučný.

Uvádíme zde samozřejmě jen některá jména, protože hvězd, pro něž psal, bylo mnohem více.

Ostatně jakousi rekapitulaci a díky za jeho tvorbu mu pak všichni umělci vzdali nesmrtelným hitem Nejhezčí dárek, který se stal evergreenem. Podílelo se na něm přes 50 zpěváků, kteří nahrávali čtyři dny. Peníze věnovali na charitu. Připomeňme si tuto píseň:

Zdroj: Youtube

Jiné evergreeny

Nelze ale nezmínit samotnou píseň Zvonky štěstí, Nešlap nelámej nebo Mys dobrých nadějí.

A v jedné písni, která se hraje dodnes, si i sám zazpíval – jedná se o hit Už mi lásko není dvacet let.

Jeho hity pak začaly u Supraphonu vycházet i samostatně v jakési edici Jiřího Zmožka. Kromě toho složil i hudbu a písně do několik pohádek, zejména populární Co takhle svatba, princi ? a její pokračování.

Pokud jde o jeho svatby, Zmožek byl ženatý celkem dvakrát – s první ženou má dvě děti, s druhou jedno, ale vyženil další tři.

Odklon od hudby a pád

Mnohé udivilo, že se Zmožek po sametové revoluci stáhl do soukromí, což možná bylo i tím, jak slavný byl v době komunistické éry. Začal podnikat. Založil hudební vydavatelství Carmen, kde začaly vycházet zejména lidovky, hlavně komerčně úspěšné počiny Na zlaté české a moravské svatbě a podobné edice.

Pak se u ale rozpadlo jak podnikání, tak rodina a tento skladatel, hudebník, zpěvák a textař si sáhl na samotné dno. Neměl peníze a roky žil z životního minima.

Vykoupení a cestu zpět našel v obrácení se k Bohu a začal skládat křesťanské a duchovní písně.

Dnes je Jiří Zmožek díky své velké rodině hlavně dědečkem. Je mu 81 let a takto vypadá:

Důkaz toho, že na něj zpěváci všech žánrů a věku stále myslí, byl nejlépe vidět letos v únoru na koncertě v Lucerně, kde dojatého Zmožka velmi podpořila jeho kamarádka, herečka Jiřina Bohdalová.

Ta mu totiž v minulosti velmi pomohla při rodinné tragédii. „My jsme měli dost vážnou rodinnou tragédii – zabila se nám snacha v autě. Když nám to přišli v pět hodin ráno oznámit, padl jsem na kolena. Byla to hrůza a já jsem jí (Bohdalové – pozn. red.) zavolal. Říkal jsem: ‚Jiřinko, já mám takový problém, prosím, přijeď,‘ a ona v sedm hodin ráno přijela. Čekal jsem ji u nemocnice, kde ležel syn po havárii, a ona opravdu přijela a držela mě, objímala mě. Když jsem ji potkal teď na tom koncertě, tak mě to dojalo,“ řekl Zmožek.

V neštěstí zkrátka poznáš přítele.

