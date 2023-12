Možná ho vídáte, možná ne. Je jedním z talentů pěveckých soutěží, který si svou životní šanci nenechal proklouznout mezi prsty. Značné problémy mu, stejně mnoha jiným umělcům, natropila covidová pandemie. Jak se s ní vypořádal a kolik mu přibylo šedin napoví pár následujících řádků.

Měl ten správný faktor

Pěvecká soutěž X Factor se zrodila ve Velké Británii, kde měla premiéru v září roku 2004. Převzala ji TV Nova, která ji vysílala od února do června 2008. Moderátorem byl Leoš Mareš, sudími pak Gábina Osvaldová, Petr Janda a Ondřej Soukup. Na rozdíl od známé SuperStar v ní svůj případný talent mohli ukázat i starší účastníci. Do kategorie nad dvacet pět let se tak mohl přihlásit tehdy čtyřiačtyřicetiletý, velmi příjemný Jiří Zonyga (*7. září 1964). Svým podmanivým hlasem pak porotu i televizní diváky přesvědčil, že ten „x faktor“ skutečně má a vyhrál. Pokud byste snad trošku tápali, význam výrazu x faktor v angličtině znamená pozoruhodný talent či vlastnost.

Na plný plyn stále dál a dál

… je verš z písničky Náklaďák, kterým americký tradicionál opatřil textem pro Petru Černockou textař Pavel Žák. Proč zmínka o řidiči kamionu? Pan Jiří je vyučený mechanizátor lesní výroby, u kácení stromů však nezůstal dlouhou. Brzy pilu vyměnil za volant náklaďáku značky Tatra a „s dálkou zápasil“, jak zní text uvedené písně, ne týdny, ale více než dvacet let. Pak volant opět vyměnil, tentokrát za mikrofon.

Možná si zpíval i za volantem, v každém případě byl od 70. let členem několika amatérských kapel. Záhy po vítězství v X Factoru vydal své první album Kus cesty zbývá. Díky tomu si ho všimli producenti muzikálů. Vidět jsme ho tak mohli v Johance z Arku, Kladivu na čarodějnice či Robinu Hoodovi nebo třeba Plesu upírů. Vystupoval v divadle Kalich a zábavných televizních programech, zahrál si i ve dvou epizodách seriálu z lékařského prostředí Modrý kód.

close info Profimedia zoom_in Jiří Zonyga a Jan Kříž v muzikálu Mauglí

Ani volant, ani mikrofon

Stejně jako mnoha jiným umělcům, i jemu úspěšně nastartovanou kariéru „stopla“ pandemie. Žádná vystoupení, žádné hraní. Krizi chtěl překonat za volantem trucku, ale profesní řidičák měl propadlý. Nicméně usednout za volant a vydělat si nějakou tu kačku mohl alespoň občas jako řidič dodávky. To však nestačilo na utáhnutí rodinného rozpočtu, a tak ho v té době pokrývala jeho partnerka, učitelka hry na housle. Jiří Zonyga o svém soukromí příliš nemluví, ale ví se, že byl dvakrát ženatý. Z prvního manželství má již dospělou dceru, z druhého téměř dospělou.

Co dnes dělá? Covid díky své partnerce ustál. Dnes opět vystupuje, zpívá a hraje v muzikálech. Stále nosí svou typickou pokrývku hlavy a jeho stáří prozrazuje snad jen ten prošedivělý plnovous.

close info Profimedia zoom_in Po skončení představení muzikálu Johanka z Arku, březen 2023

