Jiřina Bohdalová je ženou mnoha rolí a před kamerou strávila takřka celý život, jakmile má ale chvíli volna, prchá na svou pohádkovou chalupu do Českého ráje. Jak dokonale stavení vypadá?

Přestože herečka Jiřina Bohdalová nepohrdne takřka žádnou společenskou akcí, kde se může setkat se svými kolegy a přáteli, čas od času si dopřeje zasloužený odpočinek. A když to jde, tráví své volné chvíle v Českém ráji. Právě tam už několik let vlastní chalupu jako z pohádky.

Původní chalupa vyhořela

Jiřina Bohdalová byla už jako malá dívenka zvyklá trávit volný čas na chalupě. Její rodiče jednu takovou chalupu vlastnili, a tak není divu, že v dospělosti i ona sama zatoužila mít nějaké místo, kam může utéct před ruchem velkoměsta.

Se svým tehdejším manželem Radoslavem Brzobohatým si pořídili v 60. letech chalupu v Jizerských horách. Jenže si jí dlouho neužili. Jednoho večera totiž Brzobohatý rozdělal v kamnech oheň, aby chalupu vytopil, a odešel k sousedům sledovat televizi. Když se pak se sousedy rozloučil a vydal se zpět do domu, zůstal v šoku. Chalupa byla totiž v plamenech.

Chalupa z Chalupářů

V sedmdesátých letech se Jiřina Bohdalová zamilovala do jiné chalupy. A sice do té, ve které bydlela její postava Dáši Fuchsové ze seriálu Chalupáři. K její smůle se ale majitelé nechtěli svého stavení vzdát a odmítli jej herečce prodat.

Ideální místo

Nakonec se po letech podařilo herečce najít právě chalupu v Českém ráji. Bývalou hájovnu Jiřina Bohdalová časem zvelebila a přetvořila k obrazu svému. A nutno říct, že jde o nádherné stavení. Chalupa totiž opravdu vypadá, jako by byla vystřižená z nějaké pohádky.

close info David Malik / CNC / Profimedia zoom_in Chalupa Jiřiny Bohdalové

V hledáčku zlodějů

Bohužel se ale chalupa v jednu chvíli zalíbila i zlodějům, kteří využili chvíle, kdy v ní zrovna herečka nebyla, vloupali se dovnitř a ukradli, co mohli. A co neukradli, to zničili.

Jiřina Bohdalová byla pochopitelně nesmírně naštvaná a rozhodla se, že zlodějům už nikdy nedat podobnou příležitost. Pro svou chalupu tedy najala vlastní ochranku, která stavení hlídá před vetřelci a zároveň pečuje o k ní přilehlou zahradu.

