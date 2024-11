Externí autor 14. 11. 2024 clock 2 minuty gallery

To, že člověk i na podzimu svého života může nalézt spřízněnou duši, dokázala herečka Jiřina Bohdalová. Před několika lety přiznala, že ji šťastnou dělá o čtyřiadvacet let mladší slovenský podnikatel, který ji obdivoval už dlouhá léta. Jak se to celé seběhlo a proč kvůli němu měla trápení?

Pojďme na to pěkně od začátku. Kde se tihle dva seznámili? Bylo to už v roce 1994, kdy producent a herec Jiří Pomeje slavil své třicáté narozeniny. Ľubomír Focko, o čtyřiadvacet let mladší než Jiřina Bohdalová, pozoroval svou vysněnou umělkyni zpovzdálí. Myslel si totiž, že ta by o něj ani pohledem nezavadila.

Nicméně osud Fockovi přál, a tak se stalo, že se s Bohdalovou potkali znovu. Bylo to v exotické Dubaji, kde se konalo soustředění fotbalové Amfory. To je sportovní uskupení složené z českých a slovenských herců, zpěváků, moderátorů i bývalých sportovců. A jejími členy byli samozřejmě i Jiřina Bohdalová a Ľubomír Focko.

Na skútru mu Bohdalová spadla do vody

Slovenský podnikatel si nejspíš uvědomil, že další šanci už by mít nemusel a chytnul příležitost za pačesy. „Bylo to opravdu seznámení, které stálo za to. Měl jsem tu čest ji učit jezdit na vodním skútru a hned při prvním pokusu spadla do vody. V té chvíli byste jen těžko hledali většího hlupáka, než jsem byl já. Nestandardní seznámení nás sblížilo,“ prozradil Focko své začátky s legendární herečkou.

Po tomto „soustředění” spolu začali jezdit na dovolené, kde on cestoval se svým synem a Jiřina s vnoučaty. „Byli jsme tam jako otec, máma a tři děti. Fungovali jsme jako rodina. Jen mi občas zasahuje do výchovy. Tím mě dost štve, tak se musím držet,” vypráví Focko v knize s názvem Vždycky upřímná a dodává, že teď už spolu jezdí jen na Krétu.

Líbila se mu už odmala

I přesto, že mu herečkamluví do výchovy, má pro ni nesmírnou slabost a kudy chodí, tudy na ni pěje chválu. „Jako partnerka je úplně super. Lidsky jsme si velmi sedli. Těžko se to popisuje. Je to příjemný, milý a vzdělaný člověk. Skvěle vaří a můžu se s ní bavit o všem,“ nemůže si vynachválit svoji družku její věčný obdivovatel.

Neskrývá ani to, že se mu legenda českého filmu líbila vždy. „Jako ženská se mi líbila už odmala, byl to ten typ usměvavé, energické ženské, jaké se mi líbí,“ prozradil v dalším z rozhovorů, tentokrát pro televizi Nova. Jestli spolu tihle dva ovšem jen rádi tráví čas a nebo mají plnohodnotný vztah, zůstává dodnes tajemstvím.

