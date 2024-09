Externí autor 25. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Herečka Jiřina Bohdalová (93) má skutečně tuhý kořínek. V současné době sice leží na JIP ve vážném stavu, ale jak všichni známe herečku, tak ta se jen tak nedá. Objevili jsme její archivní snímek, který vás zaručeně rozesměje. Neuvěříte, jaké zvíře drží v náručí.

Herecký talent, který nešlo zastavit

Jiřina Bohdalová se narodila v roce 1931 v Praze a od malička se zajímala o herectví. Tato profese jí byla prakticky předurčena. V pouhých šesti letech ji obsadili do její první filmové role. Psal se rok 1937 a Jiřina s zahrála malou roličku ve snímku "Pižla a Žižla na cestách". Po základní škole začala studovat gymnázium a poté nastoupila na DAMU.

Bohdalová se ze začátku musela potýkat s politickým režimem, který jí znesnadnil hereckou kariéru. Po studiu na DAMU nemohla působit v oficiálních divadlech kvůli tomu, že její otec byl politicky pronásledován. Velký zlom nastal v Divadle ABC, kde se setkala s Janem Werichem. Legendární herec okamžitě poznal, že Bohdalová překypuje hereckým talentem a začal ji hojně obsazovat.

60. léta jsou považována za zlatou éru jejího hereckého působení. Stala se nejobsazovanější herečkou své doby a kromě filmů vystupovala také v televizi. Mezi její nejznámější role patří Fany nebo Bílá paní. V 70. a 80. letech vystupovala po boku Vladimíra Dvořáka v televizní inscenaci "Televarieté".

Bohdalová si svým neotřelým humorem a lidským přístupem získala srdce tisíců lidí. S přibývajícím věkem je pro mnoho lidí obdivuhodné, že je Bohdalová stále plná elánu a pracovní nabídky stále přijímá. V roce 2021 získala Českého lva za celoživotní přínos české kinematografii. Deset let zpět v roce 2011 obdržela také Českého lva za celoživotní dílo a v roce 2016 Řád bílého lva za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Láska k mužům a fotbalu

Jiřina Bohdalová také působila na fotbalovém poli. Ještě nedávno oblékala dres Amfory a tančila na stadionu maorský bojový tanec haka. "Na fotbalové hřiště mě to táhlo odjakživa. Považuju se i za vášnivou fanynku. Když režisér Martin Frič v polovině 60. let zakládal Spartaklub, dnes si říkáme FanClub Sparta, tak jsem se dostala do jeho první jedenáctky. A jsem na to náležitě pyšná," řekla v rozhovoru pro iDnes.cz.

Na druhou stranu ale dodala, že více rozumí hokeji. "Na druhou stranu ale musím přiznat, že víc rozumím hokeji. Ten jsem schopná sledovat i s mužskými u televize, nebo dokonce na stadionu. Fotbal je pro mě takový pomalejší a pořád si pletu jeho pravidla. Oproti tomu hokej je rychlý a pravidlům rozumím, a navíc mám mezi hokejisty spoustu přátel. Ale na brusle bych si sama nestoupla," pokračovala.

Celkově sport nepatří mezi její nejsilnější stránky, ale vaření miluje. Kdyby se nestala herečkou, tak je z ní kuchařka. "Já miluju buřtguláš, který opravdu umím. Jídla, která nemám ráda já a neoblíbili si je ani moji strávníci, tak ta nevařím. Kdybych nebyla herečkou, tak bych si otevřela vývařovnu. A určitě bych měla plno, stejně jako v divadle," dodala.

Co se týká životních partnerů, Bohdalová neměla úplně štěstí. Svého prvního manžela Břetislava Staše potkala v době, kdy se nedostala poprvé na DAMU a odjela pracovat do Ostravy. Když se další rok na DAMU dostala, tak zjistila, že čeká svoji jedinou dceru Simonu Stašovou. Mezi manželi se vše změnilo, když Břetislav odešel na vojnu.

"Když se Břetislav vrátil z vojny, byla jsem vinou osudových událostí někdo úplně jiný, než koho si před časem vzal," nechala se před lety slyšet ve své knize. Nakonec usoudili, že rozvod pro ně bude tou nejlepší cestou. Její největší životní láskou, která skončila katastrofálně, byl Radoslav Brzobohatý. S hercem se dala dohromady v 60. letech.

Jejich manželství bylo poněkud bouřlivé, protože oba dva byli velmi temperamentní. Brzobohatého Bohdalové vyfoukla v 70. letech Hana Gregorová a Jiřina to nesla jako velkou zradu. Další dítě už neměla, a tak se Simona Stašová stala její jedinou dcerou, se kterou má dodnes nádherný vztah.

Nesmrtelná teta

Jiřině Bohdalové někteří přezdívají nesmrtelná teta. Je stále vitální, plná elánu a energie. Když se ohlédne za svým životem, tak by nic neměnila. "Právě proto, jak sama říkáte, že na té naší cestě neexistuje žádné „kdyby“, tak bych nic neměnila. Byl a je to můj život a já jsem ho žila tak, jak jsem nejlíp uměla. Ale kdyby přece jen existoval stroj času a já měla tu moc a možnost to udělat, tak bych hodně lidí vrátila sem na naši Zemi, protože odešli příliš brzy," dodala. Jiřina se ničeho nebojí, a to ani zvířat. Poznáte, k jakému zvířeti se tulí na archivním snímku? Mrkněte do galerie.

Zdroj: iDnes.cz, Medium.seznam.cz