Externí autor 7. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Jiřina Bohdalová (93) patří mezi naše nejlepší herečky a i ve svém pokročilém věku je neustále plná elánu a energie. Jen stěží by jí někdo hádal tak vysoký věk. Naposledy se svěřila s tím, co ji neustále udržuje ve formě. Měl by to zvládnout každý z vás.

Prošla si peklem

Jiřina Bohdalová už několik let vypadá pořád stejně a jen stěží byste hádali, že už přesáhla devadesátku. Pokaždé, když se objeví na veřejnosti, srší neskonalou energií a optimismem. Rozumí si s lidmi o několik dekád mladšími a duchem jí je nejméně o padesát let méně. O svých zdravotních problémech příliš nemluví a soustředí se pouze na pozitivní věci.

Není tomu tak dávno, kdy si prošla naprostým peklem. Psal se rok 2023 a herečka prodělala závažnou plicní embolii. Nikomu se s tím nesvěřila i přesto, že doslova bojovala o život. S pravdou šla ven až po půl roce. "Prošla peklem," řekl její ošetřující lékař. Nikdo by však na ní nic nepoznal. Její plicní tepnu ucpala krevní sraženina a chybělo málo a nemusela tady už být.

Ani předchozí rok 2022 nebyl pro Bohdalovou rozhodně jednoduchý. Kvůli těžkému průběhu chřipky a bolestem zad skončila v nemocnici na kapačkách. Byla nucena kvůli závažným zdravotním problémům odvolat hned několik akcí a v nemocnici nakonec strávila měsíc. "Došlo k situaci, kdy byla velmi těžce nemocná. Začátkem roku prodělala plicní embolii. Dva týdny jsme o ni bojovali a ona prošla peklem," řekla Prima CNN News primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.

"Dnes je ve vynikající kondici," podotkl lékař, který má s Jiřinou Bohdalovou přátelský vztah a dodal, že k jejímu plnému uzdravení přispělo také to, že je herečka neskutečný držák a odmítá věci vzdávat jen tak bez boje. Samotná Bohdalová je za péči ohromně vděčná a na doktora pěje jen samou chválu. "Kamarádím s panem profesorem a klaním se mu. Bez něj bych tu nebyla," řekla.

Největší oporou jí byli vnuci

V těch nejtěžších chvílích jí byla oporou samozřejmě rodina. A to nejenom dcera Simona Stašová, ale také její milovaní vnuci Vojta a Marek. Díky ním vše zvládla o mnohem lépe. "Marek s ní spal na jednotce intenzivní péče a dával jí na pusu kyslík, který si ona nechtěně strhávala. Takže díky Markovi je máma tady," svěřila se Stašová pro Prima CNN News.

Celá rodina byla také ráda, že se její nemoc neprobírala na veřejnosti a vše zůstalo v kruhu rodinném. "Jsem velmi ráda, že jste nás nechytli v té době. To je hrozně důležité, protože co bychom vám tehdy říkali? Jak nám je? Jak je mámě?" doplnila Stašová. Nakonec vše dobře dopadlo, Bohdalová se uzdravila a opět je plná sil a zdravíčko jí slouží.

Bohdalová drží tempo s mladší generací

Jiřina Bohdalová se snaží jít s dobou a nepatří mezi starší lidi, kteří by se například vyhýbali sociálním sítím. Má Facebook a jejím velkými kamarády jsou herec Jakub Prachař a moderátor Libor Bouček. To, že je neustále obklopená mladými lidmi, jí také přispívá k dobrému psychickému zdraví a je neustále v obraze.

Důležitá je také samozřejmě strava. Bohdalová strašně ráda vaří a není snad nic kromě brouků, co by do pusy nedala a nesnědla. Nedávno se svěřila s tím, co ji neustále drží v kondici. "Já si myslím, že to mám po rodičích. Nejsem přešlechtěná, to je taky důležitý. A pořád dělám. Myslím, že udržuje práce, která vás baví. A mě to pořád baví. Jsem ráda mezi lidmi, když takhle někde můžu a lidi se smějou, tak to je, jako když jsem zpocená a přijdu pod sprchu. To je nádherný," řekla pro iDnes.cz.

I v třiadevadesáti letech stále hraje, objevuje se v různých show a její humor miluje snad každý. Herečka se nebojí nových výzev a do všeho jde doslova po hlavě. V minulosti se měla objevit v divácky oblíbené show StarDance, ale nakonec to zrušila, protože se necítila dobře. To je ale v jejím věku naprosto pochopitelné.

"Sama projevila zájem, že by ráda přišla. Počítali jsme s ní. Ale nakonec se kvůli nemoci omluvila," okomentoval její neúčast v roce 2021 tehdejší PR manažer soutěže Daniel Maršalik pro Blesk.cz. Bohdalová rozhodně nechce nic podcenit a z toho důvodu se nechala také naočkovat proti covidu-19.

Po třetí dávce jí ale nebylo úplně nejlépe, ale všechno opět zvládla. Jiřina Bohdalová je zkrátka nejenom geniální herečka, ale také pořádná čiperka, kterou jen tak něco nerozhází. Někteří si dělají dokonce srandu z toho, že dostála své pohádkové role v Nesmrtelné tetě. Jedno je ale jisté, její elán, chuť do života a optimismus by jí mohly závidět lecjaké šedesátnice.

Zdroj: Kafe.cz, Denik.cz