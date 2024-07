Externí autor 20. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Jiřina Jelenská ztvárňovala především menší filmové role, o to více ale byla nepřehlédnutelná. Jedna z jejích nejslavnějších byla nepochybně ta v komediích oblíbeného režisére Zdeňka Trošky Slunce, seno. V nich ztvárnila manželku předsedy JZD Rádla. Jaký měla život a proč jí amputovali nohu?

Traduje se, že mezi hereččiny příbuzné patřil i slavný Vašků z Cirkusu Humberto. To byl román, který spisovatel Eduard Bass napsal podle životů skutečný lidí, načež se jej rozhodl zpracovat seriálově i režisér František Filip.

Jiřina Jelenská se ovšem vůbec nenarodila jako Jiřina Jelenská. Původně se jmenovala Jiřina Vašků, nicméně Jelenská si začala říkat kvůli svému spolužákovi Rudolfu Křesťanovi, který přezdívku vymyslel. Bylo to podle místa, kde se herečka narodila. Tedy Horní Jelení.

Přihnala se osoba, houpla na stůl, tančila a zpívala

Když Jelenská potkala svého druhého manžela, byla ještě vdaná za toho prvního. Ani to ale Václava Duška,herce Východočeského divadla a jejího druhého chotě, neodradilo od toho, aby o Jiřinu zabojoval. Naprosto ho totiž okouzlila.

„To jsme jednou seděli v Šumperku v divadelním klubu a popíjeli. Najednou se rozrazily dveře a přihnala se jakási osoba v bílé blůzce s červenými puntíky, houpla na stůl, tančila a zpívala. A to byla Jiřina. Byla prostě živel! Mělo to jen jeden háček, byla vdaná. Ale manželství nefungovalo a já se nenechal odradit, i když mi Jiřinu tatínek rozmlouval. No a dopadlo to tak, že jsme spolu byli čtyřicet let,“ zavzpomínal na svou vyvolenou herec.

Soužití dvou umělců je podle Václava Duška trochu komplikovanější než dvou obyčejných lidí. Má to své výhody i nevýhody. Kromě běžných manželských peripetií, které se řadí mezi nevýhody, shledával Dušek výhodu v tom, že Jiřina ho jakožto zkušenější herečka mohla doma lecčemu přiučit.

„Jiřina měla větší zkušenosti a vlastně mě učila herecké základy. Dávala mi praktické rady přímo na place i doma,“ zavzpomínal na domácnost s Jelenskou její manžel.

Jiřinka byla sluníčko, nezkazila žádnou legraci

Jiřina Jelenská byla mezi filmaři velmi oblíbená, ačkoliv měla spíše malé role, ztvárnila jich něco kolem 140. Svou korpulentní postavou byla předurčena pro role různých mamin a matron, ale právě pro její schopnost zahrát to naprosto bezchybně ji měli všichni tak rádi. Navíc neměla problém se naučit text, stačilo jí dát papír do ruky a za chvilku mohla jít točit.

„Jiřinka byla vážně sluníčko, nezkazila žádnou legraci a nikdy si na nic nestěžovala,“ zavzpomínal na Jelenskou režisér Zdeněk troška, který ji už před Slunce, seno obsadil i do svého jiného filmu, a sice Bota jménem Melichar.

Nicméně byla to právě Jelenské obezita, která se jí nakonec stala osudnou. „Přes dva roky měla obrovské zdravotní potíže. Kvůli těžké cukrovce jí také amputovali nohu, ze které jí později museli uříznout další část,“ zavzpomínali na svou drahou kolegyni z divadla členové toho pardubického, které bylo jejím posledním působištěm.

Tušila, že se blíží konec

Jiřina Jelenská zemřela 27. března 2007 v Hradci Králové ve věku čtyřiašedesáti let. V divadle se už před smrtí neobjevovala. Její herečtí kolegové se domnívali, že to bylo z toho důvodu, že si nepřála, aby ji viděli v jejím zuboženém stavu. Oblíbená herečka nejspíše už tušila, že se blíží její konec.

