Externí autor 17. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Dáma na snímku je známá herečka. Ta za svého života proslula nejen nadáním, ale také přístupem k milostným vztahům. Mužská pozornost jí totiž dělala dobře, a tak se stávalo, že svou vášeň neudržela na uzdě a pozapomněla na to, jak ceněnou vlastností je věrnost. To se jí ale jednou trochu vymstilo.

Když žena z fotografie milovala, bylo to skutečně velmi intenzivní. Proto prožila osudových lásek hned několik. A nejednou se dostala do prekérní situace.

Pravděpodobně nejhorší z nich ale byl menší skandál, kdy se kvůli ní dva muži poprali přímo v divadle.

Tehdy byla vdaná za svého hereckého kolegu Jiřího Pleskota, po čase se ale neubránila amorově šípu a velice vášnivě se zamilovala do jiného kolegy Jiřího Valy.

Začala si s partnerem své kolegyně

S tím proto začala udržovat milostný poměr a vůbec jí nevadilo ani to, že už doma jednoho muže má, ani to, že Jiří Vala byl rovněž zadaný. Měl totiž dlouhodobý vztah s jinou herečkou, slavnou Jiřinou Švorcovou, která nejprve vůbec neměla tušení, že je jí její partner nevěrný.

„Jak už to tak bývá, vědělo to celé divadlo, jen já ne. Dozvěděla jsem se to až díky skandálku, když do divadla přišel její manžel Pleskot a Jirkovi dal po představení přes hubu,” svěřila se později Jiřina Švorcová ve své autobiografické knize.

Obě dvě ženy, které spolu do té doby dobře vycházely, se od té doby nemohly ani vidět a jejich vztahy citelně ochladly. Nemohly spolu dokonce ani vydržet v jedné šatně, kterou do té doby sdílely.

Manžel se s ní rozvedl

Trhlin doznalo také manželství zmíněné herečky. Jiří Pleskot se totiž nedokázal smířit s tím, že mu nasadila parohy, a tak se s ní nakonec rozvedl.

Kromě toho se ukázalo, že je s milencem těhotná. Vzhledem k okolnostem se proto herečka rozhodla podstoupit interrupci, vlastní děti nakonec nikdy neměla.

„Jiřině to s Jirkou nevyšlo, i když se snažila, a dokonce si ho chtěla pojistit těhotenstvím. Nějak ho podvedla, a když za ním potom přišla, že je v jiném stavu, Jirka se strašně zašprajcoval a řekl ne," popsala po letech její sokyně v lásce Jiřina Švorcová ve své autobiografii.

Naopak Jiřina Švorcová Jiřímu Valovi, kterého natolik milovala, že se kvůli němu před lety dokonce rozvedla, nakonec odpustila. Stálo ho to nějaké přesvědčování, ale nakonec ho podvedená přítelkyně skutečně vzala zpátky.

Zemřela sama a opuštěná

Strávili spolu poté osm let a jednalo se prý o poměrně divoké roky. „Vraceli jsme se k sobě a zase rozcházeli. Bylo to bolestné,” přiznala Jiřina Švorcová.

V dosud nejmenované herečce jste již možná poznali Jiřinu Jiráskovou. Ta nakonec nejvíc osudovou lásku našla v náruči režiséra Zdeňka Podskalského. „V padesátých letech mě obsadil do hlavní ženské role ve filmu Einstein kontra Babinský. To ještě nic nebylo. Až jednoho krásného dne mě pozval na večeři a já jsem pochopila, že je to mužský, kterého bych snesla. Věděla jsem, že i kdyby měl tisíc ženských v životě, jestli k němu někdo patří, jsem to já,” prozradila Jiřina Jirásková v pořadu 13. komnata.

Jejich vztah byl poměrně zvláštní. V jeho počátcích údajně Jiřina Jirásková otěhotněla, ale Zdeněk Podskalský se kvůli ní nechtěl rozvést. Proto i toto těhotenství skončilo interrupcí. Herečka o něm sice později mluvila jako o manželovi, ale ve skutečnosti se nejen nikdy nevzali, ale ani spolu nesdíleli stejnou domácnost.

I přes tyto zvláštnosti spolu ale ve vztahu byli sedmadvacet let až do Podskalského smrti a Jiřina Jirásková už si nikdy nového partnera nenašla. Na sklonku života velmi litovala toho, že neměla děti, a proto také zemřela ve svém vinohradském bytě velmi osamocená.

„Nejvíce mě mrzí, a to si vyčítám, že jsem nechtěla děti. Říkala jsem si, že vychovávat v těžkých dobách dítě bych nesvedla. Hluboce jsem se mýlila,” přiznala smutně.

Zdroje: Super.cz , Prima Ženy , CNN Prima News , Prima Ženy