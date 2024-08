Externí autor 29. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato oblíbená česká herečka upřednostnila kariéru před svým osobním životem. Skutečnou lásku poznala až v pozdějším, ačkoliv měla spoustu milenců, pro které její srdce zahořelo. Na fotografii je s mužem, se kterým stanula před oltářem. Bohužel svazek neměl dlouhého trvání. Poznáte, o koho se jedná?

Rodačka z Prahy měla rozvedené rodiče, tatínek se podruhé oženil a mladá dívka studovala v Kutné Hoře gymnázium. Její další kroky pak už vedly na pražskou DAMU a odtud po úspěšném zakončení do divadla do Hradce Králové. Nicméně divadlo, které bylo pro její život definující, bylo to Vinohradské, kde se v roce 1990 stala i ředitelkou.

Nebyla to ovšem jen divadelní prkna, kde se tato vynikající herečka objevovala, za svůj celý život ztvárnila i více jak sto čtyřicet filmových a televizních rolí. Zde ztvárňovala především postavy komediálního charakteru, což pak bylo i její největší hereckou předností.

Její milostný život byla jedna velká mýdlová opera

Jako příklad uveďme například snímky Střevíčky, Smyk, Každá koruna dobrá, Dům ztracených duší, Naše bláznivá rodina, Flirt se slečnou Stříbrnou nebo třeba Ďábelské líbánky. V roce 1970 ovšem přišla stopka, a to z politických důvodů. Návrat následoval až po dlouhých devíti letech. Z novodobějších počinů byli nadšeni hlavně seriáloví fanoušci komerčních televizí, kdy se objevila v populárních mýdlových operách Rodinná pouta nebo Pojišťovna štěstí.

Mýdlovou operou by se dal nazvat také osobní život samotné herečky. Její vztahy s muži byly spleteny se skandály a velkými zklamáními. Jejím prvním osudovým partnerem byl herec Vlastimil Brodský, ovšem ten jí zrušil veselku týden před tím, než se měla konat.

„Vymluvil se na to, že mu zemřela babička a on by se styděl, kdyby v tom smutku měl prožít tak velké štěstí. Jsem ovšem přesvědčena, že si to vymyslel a ona babička ještě dlouho poté někde tajně žila,“ prozradila herečka v pořadu České televize 13. komnata.

Zklamaná nevěsta nicméně svému ne-ženichovi nikdy nic nevyčetla. Naopak dokonce přiznala, že se jí ulevilo, protože ho vlastně ve skutečnosti nemilovala.

Otěhotněla s milencem, ten radost neměl

Druhý muž už jí od oltáře neutekl, ale také to nebyla procházka růžovou zahradou. Právě z této svatby pochází ona fotografie, kterou máte možnost vidět v úvodu článku. Čerství novomanželé v tu dobu ještě netuší, kolik dramat si během následujících dvou let prožijí. Přesně tak dlouho totiž trval jejich svazek.

Jeden by řekl, že tyto milostné eskapády notně připomínají ty, které měli možnost lidé prožívat společně s Petrem Kolečkem, Anetou Vignerovou a Denisou Nesvačilovou. Naše tajemná herečka se totiž zamilovala do kamaráda svého manžela, a dokonce s ním přišla do jiného stavu. Tenhle kamarád byl ovšem v tu dobu zadaný, chodil s její hereckou kolegyní a z těhotenství rozhodně radost neměl. Umělkyně se tedy rozhodla jít na potrat, jen málokdo ovšem věděl, že byl už druhý a po tomto zákroku pak už nemohla nikdy otěhotnět.

Svou životní lásku nalezla až později, stal se jím o osm let starší Zdeněk Podskalský, tedy režisér, který ji už v padesátých letech obsadil do hlavní ženské role ve snímku Einstein kontra Babinský.

„To ještě nic nebylo. Až jednoho krásného dne mě pozval na večeři a já jsem pochopila, že je to mužský, kterého bych snesla. Věděla jsem, že i kdyby měl tisíc ženských v životě, jestli k němu někdo patří, jsem to já. Já si s Podskalským jako nevdaná nepřipadala. Mohla jsem se na něj ve všem spolehnout. Vzájemně jsme si důvěřovali,“ vyprávěla o partnerovi, kterému zůstala věrná až do jeho smrti.

Toho, že neměla děti, hluboce litovala

V roce 1993 totiž Podskalský prohrál svůj boj s vážnou nemocí a umělkyně pak už se žádným jiným mužem život nesdílela. Jediné rozhodnutí, kterého tato výtečná herečka za svůj život prý lituje je to, že nikdy neměla děti. „Nemít potomky považuji za svou největší životní chybu,“ sdělila. Tušíte již o koho jde?

Na svatební fotografii je jako nevěsta herečka Jiřina Jirásková, která se právě zaslíbila Jiřímu Pleskotovi. Muž, se kterým následně otěhotněla, byl Jiří Vala, který byl v té době partnerem herečky Jiřiny Švorcové.

