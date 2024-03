Jasmína Maurerová 8. 3. 2024 21:42 clock 3 minuty gallery

Tato slavná česká herečka není mezi námi již od roku 2013. V posledních dnech jejího života prý už ani neměla chuť vůbec dýchat a umírala smířená s tím, že se blíží její konec. Za svůj život toho stihla hodně, ať už profesně a nebo i co se týká mužů. Poznáte, o koho se jedná?

Ačkoliv nouzi o muže skutečně neměla a jednoho dovedla i k oltáři (narozdíl od jiného, který se vymluvil na nemocnou babičku a utekl), nikdy neměla děti. A to je mít několikrát mohla. Tím, kdo jí utekl před svatbou byl herec Vlastimil Brodský. Podle herečky vycítil, že ho dostatečně nemiluje, a proto se rozhodl si ji nevzít. Zpětně to však hodnotí tak, že jí vlastně prokázal dobrou službu.

Nicméně nenechala to jen tak. Nechat stát nevěstu před oltářem se nedělá, a to si naše prozatím tajná herečka nenechala líbit. Začala prchlivému Brodskému volat pod jinou identitou - hrála dychtivou fanynku, kterou ještě ve své hlavě upoutala na vozík. Brodský se pak s novou známostí chlubil v divadle, a to byl čas pomsty.

Vytkla mu, že se nechá oblbnout pár telefonáty a dopisy, což herec samozřejmě ihned popřel. Nicméně naše hrdinka měla v rukávu esa, přesněji řečeno ony dopisy, které Brodský imaginární fanynce posílal. Na to už jí neměl co říct a do konce svých životů se spolu nebavili.

Jiřina Švorcová ji napráskala

Svatbou skončil jiný vztah, herečka si vzala svého kolegu herce Jiřího Pleskota. Ale svazek neměl dlouhého trvání, protože zde došlo k nevěře. A to z hereččiny strany. Zamilovala se totiž do jiného kolegy z divadla Jiřího Valy. Ten v tu dobu ovšem randil se “ženou za pultem” Jiřinou Švorcovou.

Co bylo třešničkou na dortu byl fakt, že herečka s milencem otěhotněla, manžel to zjistil a došlo na rozvod. Vala navíc dítě nechtěl, a kromě rozvodu následoval tedy i potrat. Vše okořenila ještě po letech samotná “podvedená” Švorcová, když se pustila do vyprávění v knize Jiřina Švorcová osobně.

„S Jirkou jí prostě nevyšlo, i když se snažila, a dokonce si ho chtěla pojistit těhotenstvím. Nějak ho po žensku podvedla, a když potom za ním přišla, že je v jiném stavu, Jirka se zašprajcoval a řekl ne,“ zavzpomínala Švorcová na tehdejší “velmi křehké vztahy”. Stále ale ještě nejsme s fatálními odhaleními u konce. Švorcová ve své biografii dále píše, že to herečka neudělala poprvé.

Toho, že neměla děti, hořce litovala

Mělo se jednat o partnera tehdejší hereččiny kamarádky, který ji také přivedl do jiného stavu. Onu kamarádku prý dokonce poprosila o pomoc a ona jí skutečně pomohla. „Aniž ta kamarádka tušila, že se spustila s jejím partnerem, zajišťovala jí potrat u svého tatínka, který byl v Plzni doktorem,“ nebere si servítky Švorcová, když vypráví.

Po prožitých dramatech herečka konečně našla štěstí až u svého dlouhodobého partnera režiséra Zdeňka Podskalského. „Byla to láska mého života. Mohla bych o něm mluvit několik měsíců a stejně bych mu pořád zůstala strašně moc dlužná,“ napsala ve svých pamětech. Nikdy spolu ale nebydleli, ani neměli děti. Nyní společně odpočívají na věčnosti poblíž své chaty, kterou měli v jihočeské Volyni.

Herečka Jiřina Jirásková zemřela 7. ledna 2013 ve věku 82 let. Příčina smrti nebyla dána ihned, nicméně posléze lékaři uvedli, že Jirásková zemřela v důsledku stáří. Údajně jí selhalo srdce. Toho, že nikdy neměla děti, posléze litovala. „Bála jsem se mít děti, že je v té složité době nemohu dobře vychovat. Dnes toho hořce lituji,“ přiznala legendární herečka před smrtí.

