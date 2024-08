Externí autor 12. 8. 2024 clock 4 minuty gallery video

Stala se symbolem normalizace v Československu a dodnes je jednou z nejvíce kontroverzních postav české herecké scény. Pamatujete si na Jiřinu Švorcovou? Možná se vám vybaví hlavně knírek pod nosem, kvůli kterému byla terčem posměšků. Když se však podíváme do minulosti, byla to vcelku hezká žena.

Kariéru začala v 50. letech. Mladá, ambiciózní herečka. Měla klasické rysy, které byly v té době považovány za ideální – vysoké lícní kosti, výrazné oči a štíhlou postavu. Když se podíváte na její fotografie z mládí, možná budete překvapeni, jak přitažlivá vlastně byla.

Politická loutka

Jenže mnoho z nás si dodnes pamatuje jen ten nešťastný knírek, který jí přidal několik let a stal se nechtěným symbolem jejího vzhledu. „Vždycky jsem se o sebe snažila pečovat, ale tohle byl takový můj charakteristický rys,“ řekla by dnes Švorcová. Bohužel, knírek se stal terčem posměchu, přestože by ho dnes možná mnozí považovali za detail, který by ji odlišoval od ostatních hereček.



Nejznámější role

Jako Anna Holubová v seriálu Žena za pultem byla v 70. letech sice populární, dnes je však tohle seriálové dílko považováno za jednu z nejsilnějších propagandistických zbraní normalizačního režimu. Postava Anny byla ztělesněním ideální socialistické ženy – pracovitá, loajální, obětavá, bez jakýchkoliv osobních ambicí mimo práci.

„Nešlo jen o to hrát, ale i přinést do té postavy něco navíc. Byla to žena, která se snažila být vzorem pro ostatní. Chtěla jsem ukázat, že i obyčejná prodavačka může mít svůj vnitřní svět a cítit se naplněná.“

Mnozí však tuto její snahu interpretovali jako propagandu a podílení se na manipulování diváků. „Byla to herečka režimu, a to se nedá popřít,“ říkají dnes její kritici. Role, které hrála, byly totiž doslova ztělesněním toho, co komunistický režim chtěl, aby lidé viděli a čím chtěl, aby se inspirovali.





Nenáviděná i obdivovaná

Jiřina Švorcová byla známá nejen svým herectvím, ale i tím, že se nikdy nevzdala svých přesvědčení. „Věřila jsem v to, co jsem dělala. Nikdy jsem nelhala ani nepodváděla, byla jsem věrná svým hodnotám,“ tvrdila.

Její odhodlanost a přímočarost sloužit zločinnému režimu jí přinesly mnoho nepřátel, ale také obdivovatele. „Nemůžu říct, že bych svého rozhodnutí podporovat režim litovala. Byla to má volba a já ji neskrývám,“ dodala. I proto se od Švorcové mnoho jejích hereckých kolegů distancovalo, někteří hned po Ženě za pultem, jiní po roce 1989.



Co řekla o Švorcové Kamila Moučková?

Zdroj: Youtube

Žena mnoha rolí



Přestože image Švorcové je spojována zejména s propagandou, nelze popřít, že měla charisma a přirozenou krásu, která ji odlišovala od ostatních hereček své doby. „Poprvé se mi to stalo po Králi Šumavy. Poté jsem natočila pár filmů a chvilku to vypadalo, že se beze mne neobejde žádný český film. Má filmová sláva skončila Boženou Němcovou. Po této roli přišla nová vlna a spadla klec. V televizi jsem natočila celou řadu krásných rolí, ale až po Ženě za pultem se dostavila obrovská popularita. Vzpomínám na ni ráda, ale nikdy jsem herectví nedělala kvůli popularitě,“ řekla v jednom z posledních rozhovorů pro Aha!



Konec jedné éry

Po revoluci se Jiřina Švorcová stáhla do ústraní. Byla si vědoma toho, že její minulost je pro mnoho lidí nepřijatelná. „Můj život nebyl jednoduchý, ale byla jsem vždycky věrná sama sobě. A to je pro mě nejdůležitější,“ snažila se obhájit svůj postoj k režimu, od kterého dostala řadu ocenění. Ještě těsně před pádem komunismu totiž obhajovala cenzurní zásahy včetně likvidace nepohodlných umělců.

Zdroje: www.ahaonline.cz, dvojka.rozhlas.cz, www.ceskatelevize.cz