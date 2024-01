Studiem Kamarád, na němž jsme všichni vyrostli, nás kromě „Jůheláků“ a Mufa Supermufa provázeli i nezapomenutelní Jiří Chalupa a Lenka Vavrinčíková. Pamatujete si na ně? Jak asi dnes vypadají a co dělají…

Vzpomeňte si na doby, kdy Studio Kamarád vstoupilo do životů dětí v Československé televizi. Bylo to v lednu roku 1981, kdy začala tato dětská show oživovat obrazovky pod vedením moderátora Jiřího Chalupy (77), známého jako »strejda Jirka«. Jednou z nezapomenutelných tváří byla i moderátorka Lenka Vavrinčíková (56). Jak vypadají oba „dětští hrdinové“ dnes?

Co dělá Lenka Vavrinčíková?

Lenka Vavrinčíková, která neodmyslitelně patřila ke Studiu Kamarád, vzbudila veřejný zájem nejen svým televizním působením, ale i svým osudem. Díky práci v televizi se seznámila s režisérem a scenáristou Petrem Soukupem (72), se kterým tvoří šťastný manželský pár dodnes. A co dnes Lenka dělá? „Mám svůj projekt na internetu,“ prozradila na křtu knihy Petra Jachnina Setkání s géniem. Televize jí již nechybí – přešla plynule na psaní, které jí poskytuje naplnění a radost.

Lenka Vavrinčíková se k roli moderátorky dostala náhodou, a to i přes to, že ji televize původně odmítla. „Bylo to na poslední chvíli, a to nebylo těsně před natáčením. Tak jsem si to namluvila, že ať se stane, co se stane, tak se to bude mít za to. A stalo se, co se stalo. Bylo to nádherné období,“ vzpomíná Vavrinčíková, kterou s Jiřím Chalupou pojilo přátelství, které trvá dodnes.

Co dělá Jiří Chalupa?

Jiří Chalupa, dramaturg a scenárista České televize, vytvořil nejen Studio Kamarád, ale i scénáře k oblíbeným pohádkám jako Princové jsou na draka, Co takhle svatba, princi? nebo Ať přiletí čáp, královno!

Čtyřicátníci a padesátníci si ho však nejvíce pamatují jako tvář a hlas Studia Kamarád. „Máte pravdu, nejsem rozený šoumen, ale já to dělal rád. Už než jsem přišel do televize, s dětmi jsem hodně dělal divadlo a podobně. Vždy mi mezi nimi bylo dobře, takže i ten jejich zájem mě těšil,“ vzpomíná Chalupa na doby slávy.

A Studio Kamarád bylo úspěchem hned od začátku. „Takový úspěch jako se Studiem Kamarád, to je něco výjimečného. Od prvního dílu byly ohlasy obrovsky intenzivní. Tehdy nebyly emaily nebo něco takového, ale byli jsme zavaleni dopisy. Bylo to úžasné," vzpomíná Chalupa na počátky slavného pořadu.

Postavy Jů a Hele se staly ikonami, ačkoliv někdy provokovaly komunistické vedení televize. „Na tu dobu byl pořad free, uvolněnější. A to vedení také vadilo. Nemůžu si stěžovat, že by to bylo až moc tvrdé, ale nelíbilo se, že loutky moc křičí, že je třeba je umravnit, slovo dospěláci taky vadilo,“ říká Chalupa. I přes několikrát hrozící zrušení se Jů a Hele vždy vrátili, protože divákům chyběli a jejich úspěch byl nezpochybnitelný.



Jiří Chalupa stále zaznamenává ohlasy fanoušků, kteří ho oslovují na ulici. „Stává se mi, že mi někdo například v metru řekne, že na mě vyrostl. Na to odpovídám, že je to poznat, že má už šediny,“ směje se.

Kdo by si tehdy myslel, že tento pohádkový svět bude mít takový význam v životech dětí, které vyrůstaly s Jů a Helem? Studio Kamarád dodnes zůstává nedostižným kouskem v historii československé televize, zároveň však zanechává vzpomínky, které se nesou i do současnosti.

