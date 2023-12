Při odhalování tajemství pohřbených pod íránskými písky narazili archeologové na pozůstatky dosud neznámé supercivilizace, která předcházela dokonce i Sumerům, přepsali tak kroniky lidských dějin. Kolébka tohoto starověkého zázraku leží v oblasti Džiroftu.

V oblasti, kde po tisíciletí rezonují ozvěny civilizace z doby bronzové, vznikla Džiroftská civilizace, jejíž stáří je ohromujících 5 000 let. Tato kultura je svědectvím o vyspělosti společnosti, která kdysi vzkvétala na území dnešních íránských provincií Sístán a Balúčestán a Kermán. Klíčová lokalita Konar Sandal, zejména mohyly A a B, se stala archeologickým epicentrem, které s každou pečlivě vykopanou vrstvou odhaluje zašlou slávu města.

Na video o této kultuře se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Město starší než sumerské

To, co tento objev odlišuje, je odhalení prosperujícího městského centra z let 2500 př. n. l. až 2200 př. n. l., které předcházelo Sumerům. Mezi nalezené artefakty patří hliněné a kamenné tabulky se znaky, které jsou považovány za počátky elamského písma. Chrám podobný zikkuratu, který je dokladem architektonického mistrovství, dále dokládá, že Džiroft byl významným kulturním centrem.

Cesta za historickým pokladem se však neobešla bez problémů. Drancování místními obyvateli, kteří byli hnáni lákavostí artefaktů, hrozilo vymazáním kulturního významu regionu Džiroft. Se zákazem rabování a příchodem vědeckých průzkumů vedených íránskými archeology se však začal odhalovat skutečný rozsah významu této historické senzace.

Možná nejstarší písmo?

Samotné artefakty vyprávějí příběhy o každodenním životě, bozích a mýtických bytostech s jedinečným uměleckým výrazem. Z údolí Halil Rud se vynořily jemně zdobené kamenné předměty, včetně váz, misek a sošek, které ukazují mistrovství řemeslníků, kteří je pečlivě vytesávali z hustého, homogenního chloritového kamene.

Jedinečný přínos Džiroftu pro historii přesahuje rámec jeho artefaktů. Zajímavé jsou nápisy nalezené v paláci, vytesané na cihlách. Naznačují systém písma, předcházející známému klínovému a hieroglyfickému písmu. Písmo, které se vyznačuje geometrickými tvary, zůstává lingvistickou hádankou, kterou je třeba ještě rozluštit.

close info Par NearEMPTiness, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60341598 zoom_in ukázka džírofské kultury

Vztah k záhadné zemi Aratta

Zatímco vykopávky pokračují, badatelé se potýkají s otázkami ohledně spojení Džiroftu se starověkými sumerskými pověstmi, přičemž někteří spekulují o spojení se záhadnou zemí Aratta.

Navzdory skepsi představují paralely mezi oběma civilizacemi lákavé možnosti, které by mohly změnit naše chápání propojené tapiserie starověkých kultur.

V srdci Íránu se tak znějí ozvěny džíroftské minulosti, které zpochybňují zavedené časové linie a vybízejí nás k přehodnocení příběhu naší společné lidské historie.

