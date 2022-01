Záhadné truhly mohou být otevřeny až v roce 2101. Čeští vědci to respektují

Tajemné bedny, které odkázal NM rytíř Bohuslav Jiruš, bohatý donátor

Nejzajímavější záhadu současného Národního muzea netvoří vzácné artefakty nevyčíslitelné hodnoty, ale obyčejné bedny, které instituci odkázal vědec a filantrop Bohuslav Jiruš. Ty mají být otevřeny až 200 let po jeho smrti.

Bohuslav Jiruš se narodil 17. října 1841 v Praze. Vystudoval lékařství, stal se profesorem botaniky na univerzitě v Záhřebu, později profesorem farmakologie v Praze. Pod záštitou Muzea království Českého podnikl řadu výzkumných cest. Navštívil mnoho zemí v Evropě, pobýval na Balkáně, v bývalé Jugoslávii, Alžírsku, Tunisku a na Špicberských ostrovech v Severním ledovém oceánu. Byl vášnivým filantropem. Není proto divu, že před svou smrtí v roce 1901 odkázal v závěti téměř celý svůj majetek Muzeu.

„Veškeré předměty z mého bytu nebo z ústavu farmakologického, mimo bibliotéky, nábytku a zcela chatrných šatů, musí se uložiti do beden zinkovým plechem vyložených. Předměty zasypejte naftalínem a bedny utěsněte," prosil Jiruš ve své závěti. Nakonec v ní dodal, že se bedny mohou otevřít až 200 let po jeho smrti. Bude to v roce 2101.

Jiruš a jeho truhly

Muzeum vše do puntíku splnilo. Poté, co lékař 16. listopadu 1901 zemřel, byl proveden soupis jeho movitého majetku. O dva měsíce později se v jeho bytě sešla komise, která měla rozhodnout, jaké předměty budou uloženy do dvou beden o rozměrech 120x80x70 centimetrů a uschovány v depozitáři. Vzhledem k tomu, že je Jiruš neplnil sám, lze vyloučit, že obsahují recept dlouhověkosti, návody na zázračné léky nebo tělo jeho soka v lásce, jak někteří spekulují.

Co je tedy v bednách uloženo? To se snaží vypátrat vědci již více než sto let. V roce 2012 dokonce Muzeum vypsalo anketu, v níž se veřejnosti ptalo, zda mají pod víka tajuplných beden nahlédnout pomoci tomografu. 53 % zúčastněných bylo proti a nabádalo historiky, aby respektovali poslední přání Bohuslava Jiruše. Střípky z lékařova života se tak archiváři snaží doplnit pomocí ostatních předmětů, které v pozůstalosti získali.

Tajemná Theresa

Do Oddělení starších českých dějin putovaly hodiny, těžítka, sedací souprava nebo stříbrná tabatěrka. Knihovna Národního muzea zase získala dokumenty a listiny. Muzeum však nedostalo veškerý Jirušův majetek. Doživotní rentou zajistil svou sestru Marii Prokešovou a jednu neznámou ženu jménem Therese Jančič. O ní písemné prameny zcela mlčí.

Therese měla pocházet ze slovinského Mariboru, což dokazují místní archiváři, jež zjistili, že v září 1865 se mariborskému horníkovi a jeho manželce narodila dcera jménem Therese Jančič. V tomto roce Jiruš promoval v Praze. „Zkoumali jsme, zda by to nemohla být jeho dcera. Jelikož si ale Bohuslav dělal o svých expedicích důkladné poznámky, zjistili jsme, že rok předtím nikam necestoval," říká vedoucí Archivu Národního muzea Milena Běličová.

K jediným vodítkům tak patří listina advokáta Tomáše Černého, jež vyřizoval Jirušovu pozůstalost. Ve spisu se dochoval Theresin podpis. V té době jí bylo 37 let a podle Běličové vypadá dost neuměle. „Takovým způsobem se podepisují lidé, kterým se třese ruka nebo nejsou vypsaní." Další bližší zprávy se, o neznámé a možná pologramotné ženě, již nenašly. Bohuslav Jiruš totiž v závěti nařídil, aby písemnosti označené ke zničení byly spáleny.

Obsah beden

Předpokládá se, že v bednách tedy budou předměty běžné denní potřeby, ale také biologické vzorky a křehký materiál. Ten by mohl mít v roce 2101 zajímavou hodnotu. Souhlasí s ním i potomek Bohuslava Jiruše gastroenterolog Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc..

Na krátký rozhovor se můžete podívat níže:

