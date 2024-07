Externí autor 22. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv je Jitce Asterové již čtyřiašedesát let, leckterou čtyřicátnici by mohla strčit do kapsy. Její sexappeal cítíte na sto honů a téhle energií nabité dračici byste její věk rozhodně netipovali. Co dělá hvězda Šakalích let dnes?

Na první pohled vypadá tato oblíbená česká herečka a moderátorka, jako by ji v životě nikdy nic netrápilo, tvář jí zdobí široký úsměv, který ještě ona sama podtrhne výraznou rudou rtěnkou. Tudíž vidíte, že se směje pořád. V jejím životě ale byly situace, kdy jí rozhodně do smíchu nebylo.

Mohlo by se zdát, že tato dáma nemá problém hovořit v podstatě o čemkoliv. Ostatně po dobu devíti let měla v rádiu svůj pořad Sexy život, kde se nebála otevřít ta nejpikantnější témata. „V éteru je to něco jiného. Já mám pocit, že jak mě ti lidé nevidí, tak mě ani neslyší,” prozradila Asterové v primáckém pořadu Show Jana Krause.

O sexu v rádiu mluvila otevřeně, o svém soukromí nikoliv

Kdo by se ovšem domníval, že tento pořad byl plný „oplzlostí“, je na omylu. Více se řešily spíš vztahy než sexuální pikantnosti, ačkoliv pro ně zde samozřejmě bylo také místo.

Do jaké míry jí nevadilo se otevřeně bavit o sexu v rádiu, tak o to více si střežila vlastní soukromí. Nicméně jednou se přeci jen svěřila. A sice o těžkých chvílích, které prožívala, když byl její partner ve vězení a ona se musela sama starat o děti. Krátce poté, co se herečce a moderátorce narodil druhý potomek, syn Adam, se totiž rozešli a on nastoupil do výkonu trestu. Na malou Annu a Adama byla tedy dvojnásobná maminka sama.

„Bylo to náročné! Vím moc dobře, co to znamená starat se, denně děti vozit do školy, věnovat se jim. Nejednou jsem si tu samotu i obrečela, všechno bylo na mně,“ prozradila Jitka Asterová v rozhovoru pro deník Aha! Tehdy mnohdy neměla daleko k slzám, a to jí k tomu stačilo vidět jen ostatní tatínky před školou.

Svou dceru považuje za nesmírný talent

Ve své situaci se ale i tak snažila dívat na svět pozitivně. „Vychovávala jsem je tak, jak jsem já chtěla a jak jsem považovala za správné. Výchovu mi nikdo nekazil, nikdo mi do toho nemluvil a jak jsem už říkala, já jsem strašně hodná maminka,“ pokračuje dnes již s úsměvem na rtech ve vyprávění oblíbená moderátorka a dodává, že s dcerou Annou, která je také herečka, mají skvělý vztah.

„S Aničkou máme večery, kdy si jen tak povídáme. A čím je starší, tak tím to praktikujeme více. Sedneme si spolu a celý večer prokecáme. I když každá máme svůj okruh přátel, se kterými se stýkáme,“ vypráví maminka, která je na svou dceru nesmírně pyšná a ona sama ji považuje za nesmírný talent.

S Annou i Adamem prý neváhá ani vyrazit na dovolenou. Blíže k sobě ale přeci jen mají holky, Anna s maminkou ráda cvičí dohromady i jógu, ve které se Asterová doslova našla. Jitka si totiž udělala i oficiální kurz, a tak sama může lekce jógy pořádat.

„Dělám to ale jen pro kamarády. Jsem ráda, že se s nimi uvidím, něco si řekneme a zároveň cvičím s nimi, takže dělám něco i pro sebe. Mám jógu zdarma a s nimi si popovídám. To je fajn a taky to, jak na nich vidím pokroky,“ pokračuje s tím, že mezi její kamarády, kteří k ní chodí na jógu se řadí i herečka Ivana Chýlková.

I po šedesátce má energie na rozdávání

Ačkoliv po skončení Sexy života nedostala deset let žádnou příležitost, doma na zadku tato energická dáma rozhodně nesedí. „Nikdy jsem neměla stálé angažmá. Teď hostuju na Kladně ve Vraždě v Orient expresu od Agathy Christie v režii Petra Mikesky. Pak ještě hraju v Divadle Na Maninách a občas chodím jako starší modelka,“ prozradila u Krause na červeném gauči Asterová, která ačkoliv letos oslaví kulatou pětašedesátku, vypadá stále skvěle. Přesvědčte se v naší fotogalerii.

Zdroje: idnes.cz, prozeny.cz, ahaonline.cz