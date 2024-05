Externí autor 28. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Přezdívá se jí česká Carrie Bradshaw. Co se týká intimností, nikdy se nestyděla si pustit pusu na špacír. Její pořad v rádiu na toto téma byl velmi úspěšný. S Carrie má společného ještě mnohem víc, i ve zralém věku vypadá naprosto skvěle. Co dělá Jitka Asterová dnes?

Jitka Asterová se narodila 7. prosince 1959 v Praze. Málokdo by ovšem této krásně dámě tipoval čtyřiašedesát let. Štíhlá blondýna má sexappealu na rozdávání, stejně tak jako energie. S tou se naučila šetřit hlavně na józe, ke které si ale nejdříve musela najít cestu.

„O jógu jsem se pokoušela několikrát, ve třiceti, ve čtyřiceti… Vždy jsem ale z lekce odešla, bylo to na mě moc klidné, málo výbušné, strašná nuda. Přišlo mi to jako nějaká sekta. Ale po padesátce, když mi ve 101 letech zemřel tatínek, mě Bára Hrzánová vzala na lekci. A já už neodešla,“ uvedla Asterová v podcastu Bubliny.

Sem tam zlobí, ale s mírou

Této vášni dokonce propadla natolik, že se stala certifikovanou lektorkou a pravidelně k ní na hodiny dochází i její kamarádka a spolužačka z DAMU Ivana Chýlková. Nicméně každý člověk má své neřesti a Jitka Asterová není výjimkou. Přiznala, že jednou za čas si dopřeje pořádně bujarý večírek.

Když už se ale rozhodne “zlobit”, dělá to s mírou, a navíc už ví, co její tělo snese a co ji (při nejhorším) čeká. „Musím pít alkohol jedné barvy, hodně vody a mít pak aspoň dva dny volno. Nebaví mě pravidelné popíjení, ale jednou za čas to mám ráda, pořád se dostanu dobrou dávkou alkoholu do vtipnějšího stavu, než mám po dvaceti pozdravech slunce…,“ přiznává sexy blondýna, která si ani při svém zdravém životním stylu neodepře kávu a cigarety.

Ostatně bohémskou náturu má v krvi, když byla na DAMU, jejími spolužáky kromě výše zmíněné Chýlkové byli i Karel Roden a Eva Holubová. A to musela být party jedna báseň. Po studiích přišly ve všech ohledech zlomové devadesátky, a pro ni to více, jelikož potkala otce svých dětí.

Štěstí a radost ale netrvaly dlouho, krátce po narození syna Adama její partner Tomáš Linhart šel do vězení za daňové úniky. „Bylo to náročné! Vím moc dobře, co to znamená starat se, denně děti vozit do školy, věnovat se jim. Nejednou jsem si tu samotu i obrečela, všechno bylo na mně,“ cituje slova moderátorky web blesk.cz.

Dcera talentovaná herečka, syn nadaný sportovec

Ačkoliv spolu už partneři nejsou, zdá se, že vztahy mají vyřešené a snaží se hlavně podporovat své děti. Dcera Anna je po mamince herečkou a syn Adam se zase věnuje sportu. „Je dobrej, maká individuálně. Před tím se věnoval thaiboxu. Chtěla bych být jeho trenér, ve všem poslouchá, co mu řekne, dbá na disciplínu. Jsem ráda, že ho sport baví,“ pochlubila se webu super.cz nadaný sportovcem, který hraje rugby za Rugby Club Tatra Smíchov.

A co dělá blonďatá diva dnes, kromě toho, že vypadá stále skvěle? Pracuje v rádiu v Českém rozhlase na stanici Dvojka, s kolegyněmi pokračuje v turné s názvem Sirény na cestách a naznačila, že se snad i rýsuje nějaká ta pracovní nabídka, kdy by se zase mohla ocitnout před kamerou.

Zdroje: blesk.cz, super.cz, prozeny.cz