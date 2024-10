Externí autor 20. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka Jitka Čvančarová (46) patří mezi naše nejlepší a nepůvabnější herečky. Zazářila ve spoustě českých filmů a seriálů. Lidé si ji pamatují hlavně z Ordinace v růžové zahradě. Dlouhou dobu měla smůlu v lásce. Nyní je šťastně vdaná a vy se můžete podívat, jak se za těch 13 let změnila.

Jitka Čvančarová se narodila v roce 1978 v Mělníku a nejdříve vystudovala střední průmyslovou školu. Následně se úspěšně dostala na JAMU v Brně. Začínala v divadle, ale postupem času si nešlo nevšimnout jejího hereckého talentu, kterým od první chvíle oplývala. Od divadelních scének se jí podařilo dostat do seriálů, ve kterých dokázala zahrát jakoukoliv roli.

Veřejnost si ji oblíbila například v Četnických humoreskách, Ordinaci v růžové zahradě, kde jako sestřička Markéta strávila několik let. V roce 2010 natočila několikadílný seriál z módního prostředí Dokonalý svět. Zazářila také ve filmech jako Bestiář nebo v poměrně novém snímku Nabarvené ptáče, za který byla nominovaná na cenu Českého lva za nejlepší herečku ve vedlejší roli.

Přišla o dítě, matku i otce

Na první pohled to možná působí, že Jitka Čvančarová žije bezproblémový a dokonalý život. Bude to patrně i tím, že herečka si své soukromí bedlivě střeží. V životě si ale prožila velmi krušné chvíle. Nejdříve tragickým způsobem přišla o svého tatínka. Toho před lety zabil elektrický proud a maminka prohrála boj se zákeřnou leukémií.

Maminku si vzala k sobě domů a byla jí oporou do posledních chvil. "Kdybych neměla kamarády z odborných kruhů, kterým jsem volala, abych se ujistila, jak reaguje tělo člověka, když odcházejí jednotlivé orgány, jak se mění dech a tak dále, bylo by to mnohem těžší. Vysvětlovali mi to velmi detailně, zpříma a racionálně, abych uměla v takové situaci jednat a pomoct," řekla v rozhovoru pro MF DNES.

V době, kdy její maminka zápolila s leukémii, herečka samovolně potratila. Prožívala jedno z nejhorších období v životě. "Já to vnímám tak, že v životě se všechno děje pro něco. Všechno má svůj význam. Je to strašná věc přijít o dítě, je to velmi bolestivé pro ženu, ale já jsem pak zpětně pochopila, že kdyby se to miminko narodilo v tom období, tak já bych vlastně neměla prostor tolik se věnovat mamince a nechat ji v klidu odejít doma. Vnímám to tak, že to nějaký vyšší smysl mělo," vysvětlila podle deníku Aha!

První láska ji podváděla s eskort dívkami

Jitka Čvančarová před lety tvořila pár s oblíbeným hercem Martinem Hofmannem. Přišel rok 2009 a na Hofmanna prasklo, že Čvančarovou podvádí s eskort dívkami. Herečka na nic nečekala a vztah po šesti letech okamžitě ukončila. Dlouhou dobu spolu nedokázali mluvit a před kamerou se společně potkali až v roce 2019 při natáčení úspěšného seriálu MOST!

Po nešťastné lásce přišel konečně ten pravý muž. V roce 2010 se Čvančarová zúčastnila divácky oblíbené televizní show StarDance. Jejím tanečním partnerem byl Lukáš Hojdan, ale tanečním poradcem se stal Petr Čadek. V taneční show skončila pátá, ale odnesla si mnohem cennější výhru.

Osudová láska, svatba a dvě děti

S Petrem Čadkem se do sebe zamilovali na první pohled. "My jsme začínali tím, že Petr dělal jakýsi striptýz pro charitativní účely v Lucerna Music Baru a já jsem se chytla," zavzpomínala Jitka Čvančarová. Dne 24. září 2011 se konala velkolepá veselka v kostele Sv. Petra a Pavla v Mělníku. Rozhodli se pro církevní svatbu a v té době byla už herečka těhotná.

"Žádná náhoda to opravdu není. Toužili jsme po děťátku," nechala se slyšet Jitka Čvančarová pro Belsk.cz. Za čtyři měsíce od svatby se jim narodila první dcera Elena Emílie. V roce 2018 se stali šťastnými rodiči podruhé. Tentokrát se jim narodil chlapeček, který dostal jméno Theodor Christian.

Starší sestřička si o sourozence dokonce napsala Ježíškovi. "Ona si i napsala Ježíšovi, aby přišlo nějaké miminko. Doufám, že se na mě nebude zlobit, že jsem to prozradila, ale strašně se těší, je to taková pečovatelka. Je už velká, je jí šest let, takže vůbec nemám nějakou pochybnost," prozradila Jitka pro iDnes.cz.

Jitka Čvančarová je i po 13 letech v manželství šťastná. Má dvě milující děti a hlavně muže, na kterého se může spolehnout i v těch nejtěžších chvílích. "Všechno lze, když člověk v sobě najde sílu. Já měla ale tu výhodu, že jsem měla obrovskou, ale obrovskou oporu ve svém muži. Potom to jde snáz, když máte někoho, o koho se můžete třeba jenom psychicky opřít," dodala. A vy se do galerie nyní můžete podívat na to, jak jí to slušelo jako nevěstě před 13 lety.

