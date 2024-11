Usměvavá, optimistická herečka, která rozdává lidem smích a radost i mimo jeviště, oslavila v létě pětapadesáté narozeniny, hádali byste jí klidně třicet. Prošla si velmi těžkým obdobím, se kterým se nikdy nevyrovnala. Šťastná manželka je teď mladá babička, užívá si rolí divadelních i seriálových.

Piškoty nebo kostýmy?

Jako holčička chtěla být baletkou, na hereckou dráhu ji poslala náhoda v osmi letech a maminka. Na vesnické zábavě si ji všimla scénáristka a obsadila ji do pořadů pro děti a mládež. Když se pak na škole rozhodovala, zda baletit či hrát, dala na radu maminky. „Baletky jdou ve třiceti do důchodu…,“ řekla jí, „… jako herečka můžeš hrát do smrti.“ Poslechla ji a nelituje.

Ve druhém ročníku konzervatoře si ji režisér Jaroslav Soukup na základě konkurzu vybral do nestárnoucí hudební komedie Discopříběh, ve kterém ztvárnila kadeřnici Jitku. Než přišlo natáčení „dvojky“, prošla si nejtěžším obdobím života.

close info YouTube / YouTube zoom_in Kadeřnice Jitka v jedné z filmových scén

Mělo to tak být(?)

Když bylo platonicky zamilované filmové kadeřnici devatenáct, vdala se a narodila se jí holčička. Mateřství si užívala jen půl roku. Jednoho rána, když vstala, její dcerka ležela v postýlce bez známek života. Nejspíš se jednalo o syndrom náhlého úmrtí dítěte. Měla prý také slabší srdíčko, které však dětská lékařka nevyhodnotila jako životohrožující. Manžel, který jí měl být oporou, se s ní rozvedl.

Nedlouho poté zemřel tatínek na rakovinu hrtanu a o šestnáct let starší nevlastní bratr, který se potýkal s problémy s alkoholem. Příčinu jeho smrti jí maminka nikdy neřekla. V krátkém časovém období jí odešla babička. S další ztrátou, kterou těžce nesla, bylo úmrtí milované maminky, která jí dala hodně lásky a šťastné dětství navzdory tomu, že je tatínek opustil, když jí byly čtyři roky.

Později se s přítelem několikrát pokusila o umělá oplodnění, která však k mateřství nevedla. S odstupem času si někdy ve skrytu duše sice připouští, že to snad mělo tak být, ale v pořadu René Kekelyho Face to Face se svěřila, že úplně se s tím vyrovnat prostě nejde, navíc, že má stále jakési vnitřní výčitky, zda nemohla něco udělat, navštívit jiného lékaře. Přistihne se, že myslí na to, jaká by její malá byla dnes, jak by vypadala, co by dělala…

Značně traumatické období pomohli herečce překonat přátelé, se kterými o tom mohla mluvit a dostat to ven, nedržet v sobě – a práce. Také přiznává, že scéna porodu v druhém discopříběhu byla kvůli tomu ta nejtěžší, kterou kdy točila.

„Útěk“ a hrůzný zážitek

Možná ne všichni ví, že představitelka Jitky Jaroslava Stránská (*6. června 1969) je především divadelní herečka a před kamerami se necítí jako ryba ve vodě. Potřebuje bezprostřední kontakt s publikem, vidět jejich reakce. Na počátku 90. let „zmizela“ na deset let do zahraničí s Černým divadlem Jiřího Srnce a z české scény se vytratila. Krásné dojmy z účinkování venku a poznávání světa jí ale zkalil téměř hororový zážitek.

Při letu do Thajska, jak uvedla před pár lety v rozhovoru pro tisk, byla jen šťastnou shodou okolností připoutaná, protože si k ní na volné zadní sedadlo přisedl zvukař, aby si popovídal. Za pár okamžiků letadlu selhaly motory a pár sekund se řítilo k zemi. Ti nepřipoutaní, včetně letušek, vylétly ze sedaček… Když po pár sekundách opět naskočily, na palubě byla všude krev, ozýval se nářek, sténání, volání o pomoc.

Pomáhala jedné letušce, jíž se nic nestalo s ošetřováním. Letadlo nouzově přistálo, zranění byli převezeni do nemocnice. Naštěstí se to přihodilo až během posledních zahraničních představení. Poté už na palubu letadla bez prášků na uklidnění nenastoupila a dodnes se strachu z létání nezbavila.

Strážmistryně Lucie a děti

Paní Jaroslava po návratu ze zahraničních představení přes dvacet let působila v profesionálním autorském divadle bez stálé scény LiduDiv, které pro děti pořádá představení po celé republice. „Dětské publikum je senzační, ale také velmi náročné. Děti se neumí přetvařovat. Když je něco nebaví, hned to poznáte,“ přiznala před pár lety v rozhovoru pro rozhlas. Před časem se rozhodla vrátit se na činoherní scény, zastesklo se jí po dospělém divákovi.

Kromě toho si ji režisér Soukup prosadil do u diváků velmi oblíbeného seriálu Policie Modrava, který jsme jako pilotní film měli možnost zhlédnout v roce 2011. Půvabná blondýnka v něm přes deset let hrála „nestárnoucí“ strážmistryni Lucii Krásenskou.

Koktejl mládí a energie

Paní Jaroslava vypadá skutečně stále skvěle a velmi mladě. S úsměvem říká, že žádné estetické úpravy nemá, jsou to prostě geny. I její babička prý v osmdesáti vypadala na šedesát. Nicméně, k jejímu mladistvému vzhledu bezesporu přispívá úsměv na tváři, který neztrácí, ani když jí je uvnitř smutno. Energii jí dodávají krásní lidé, snaží se vidět jen to dobré a jen ty lepší stránky. A pak je to samozřejmě láska a šťastný vztah.

V roce 2017 se provdala za Pavla Hollitzera. Zamiloval se do ní, když jí bylo šestnáct a on byl na vojně. Téměř dva roky o ni usiloval, nosil jí kytky, jenže ona tenkrát měla oči pro jiného. Náhoda je znovu svedla dohromady před pětadvaceti lety. Ona prý už tehdy byla jeho životní láska, ona vzplála na prvním rande. Od té doby jsou spolu. Jak říká, jsou naladěni na stejnou vlnu. Mají stejný vkus, názory, líbí se jim stejná hudba, stejné mají i záliby. Navíc je prý Pavel pohodář, je s ním legrace a je spolehlivý.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dnes šťastná Jaroslava se svým manželem

Pavel má z prvního manželství dceru, kterou měl ve střídavé péči, Jaroslava tak byla vlastně maminkou. Před dvěma lety se jí narodila holčička, takže je dnes babičkou a malé vnučky si užívá, i když není „vlastní“.

Zdroje: www.youtube.com, www.idnes.cz, praha.rozhlas.cz, www.csfd.cz