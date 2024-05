Externí autor 11. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Jestli se někdo může pochlubit tím, že se na něm zub času vůbec nepodepsal, je to rozhodně herečka Jitka Ježková. Představitelka Jarušky z Báječných let pod psa režiséra Petra Nikolaeva jako by nalezla recept na věčné mládí, protože ve svých pětačtyřiceti letech vypadá naprosto výtečně.

Když se v roce 1997 na filmovém plátně objevila tehdy devatenáctiletá Jitka, nebylo se vůbec čemu divit, že se do ní syn Libušky Šafránkové a Ondřeje Vetchého zamiloval. Ježková byla krásná, a to samé se o ní bez výhrad dá říci i dnes. Pokud se totiž o mužích říká, že zrají jako víno, to samé platí i o Jitce Ježkové.

Jitka Ježková se narodila 7. června 1978 v Praze. Její cesta studií se ubírala směrem na konzervatoř a katedru kultury na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Poprvé se na televizní obrazovce objevila v seriálu televize Prima Prima sezona v roce 1994. O rok později už „přeskočila“ na konkurenční Novu, kde hrála v dalším seriálu s názvem Nováci.

Titanic, Pán prstenů a František Filipovský

Než se do povědomí diváků dostala svojí rolí v Báječných létech pod psa, natočila ještě pohádku O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli. Kromě obrazovek se ale také pohybovala v divadelním kruhu, a to v Činoherním klubu, divadle Palace a v Divadle v Řeznické. Aby toho nebylo málo, už od čtrnácti let se taktéž věnovala dabingu.

Její hlas můžete slyšet například z úst Kate Winslet v legendárním Titaniku, Liv Tyler v Pánovi prstenů a pak také v seriálu Ztraceni. Za svůj dabérský výkon získala v roce 2004 Cenu Františka Filipovského, která je každoročně udělována právě těm nejlepším “namlouvačům”. V jejím případě to bylo za nadabování tělesně postižené dívky ve snímku Teorie létání. Úsměvným faktem je, že Boris Rösner ji dokonce označil za majitelku nejvíce sexy hlasu.

Dabing se přitom v té době nikde „naučit“ nedal, dá se až skoro říci, že za své úspěchy vděčí svému tehdejšímu spolužákovi Michalu Jagelkovi. „Míša nás ostatní brával do televize na tzv. sbory. Třeba v tehdy oblíbeném seriálu Beverly Hills jsme povykovali na chodbě nebo na pláži a sem tam k někomu přišla i malá rolička. Asi v šestnácti letech jsem dostala větší roli – a od té doby jsem se dabingem živila,” vypráví o svých dabingových začátcích krásná herečka.

Ačkoliv Báječná léta pod psa nebyla Jitčiným prvním filmovým počinem, zároveň nebyla ani posledním, jak to někdy u herců jedné role bývá. Po úspěchu filmové adaptace Michala Viewegha se objevila v dalších zhruba dvaceti filmech a také mnoha seriálech. Diváci ji mohli vidět třeba v Expozituře, seriálu, který byl na motivy skutečných kriminálních případů.

Doktoři z počátků, kde si také zahrála, byli zase z prostředí malebné české vesničky nejen o ordinaci venkovského doktora. A příklad do třetice je také z kriminálního prostředí, jde o seriál Rapl, kde si zahrála po boku Hynka Čermáka nebo Jana Dolanského.

Jitka Ježková toho má samozřejmě na svém kontě mnohem více a je až s podivem, že k tomu všemu dokázala ještě vychovat dcerku Elišku. Naposledy se prozatím objevila v rodinné komedii Tady hlídáme my, kde hraje vědkyni, do které se zamiluje lesní inženýr, jehož ztvárnil Lukáš Vaculík. Film Hlasy, který se řadí v žebříčku ještě nad poslední zmíněný snímek, se točí už od roku 2014, ale kvůli nedostatku financí se celý proces výrazně protáhl, a tak jen můžeme spekulovat, kdy se skutečně dostane do kin.

Ztrapnila v televizi Prachaře

Diváci mohli Ježkovou také před dvěma lety vidět v zábavně soutěžní show TV Prima Máme rádi Česko, kde si tak trochu rýpla do hereckého kolegy Jakuba Prachaře. Před více než dvaceti lety spolu hráli v pohádce a Jitka na Jakuba práskla, že se tehdy rád převlékal za princeznu. Toho se samozřejmě hned chytil moderátor Libor Bouček. „A hele, další kostlivec,“ utrousil na Prachařovo konto.

Prachař se samozřejmě ihned začal bránit s tím, že se Ježková určitě bála, že jí roli princezny vyfoukne. Ať už Jakub Prachař ale vypadal v dámských šatech jakkoliv, je více než jasné, že co do krásy nemůže Ježkové konkurovat, a tak se předtím ani nyní o svou roli sličné princezny bát nemusí.

