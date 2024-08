Externí autor 25. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Mluví dvěma anglicky a španělsky, má ráda improvizaci a recitaci, ze sportů třeba lyžování a tenis. Ve svých čerstvých osmnácti letech je skutečně všestranná. A i když Sofie Anna po svých rodičích zdědila herecký talent, před kamery se dcera Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka příliš nehrne.

„V osmi letech jsem začala chodit do dramaťáku, kde se mi otevřel nový svět, ve kterém jsem se cítila svobodná a šťastná a kde jsem se potkala s lidmi, kteří jsou moc fajn. Ale jestli se budu herectví věnovat i v budoucnu, nevím. Na jednu stranu mě to láká,“ řekla v jednom z rozhovorů mladičká Sofie, která si práci před kamerou vyzkoušela třeba v seriálu Extraktoři. Vzpomínáte si? Je to ta paličatá Monika, dcera postavy, kterou hraje její skutečná máma. Je to jedna z těch větších rolí.

První role

Tou první byli Specialisté. Díl nazvaný Lolita, ve kterém ji jako čtrnáctiletou dívku využil zkušený zloděj jako návnadu. „Specialisté byli skvělá zkušenost, musela jsem docela dost vystoupit ze své komfortní zóny. Role nebyla úplně jednoduchá, ale moc ráda jsem si ji vyzkoušela,“ říká mladá herečka.

S mámou pak vystupovala třeba v pražském Divadle Na Fidlovačce v představení Absolvent „Jsem ráda, že jsme se spolu potkaly před kamerou a že se pravidelně potkáváme i na jevišti,“ říká Jitka Schneiderová.



S rodiči vychází

Ještě nedávno přitom svou dceru od herectví spíše odrazovala. „Máme domluvu, že do osmnácti let bude studovat gymnázium a pak už to bude na ní. Doufám, že si pak nevybere konzervatoř. Důležité je mít základní vzdělání. Myslím, že chce jít do zahraničí, studovat dál. Uvidíme,“ prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Sofie s maminkou Jitkou, stále udržuje pevný vztah, což si herečka přeje i do budoucna. „Chtěla bych, abychom se pořád spolu takhle smály a zůstaly si tak blízké jako doteď, na věky věků,“ říká maminka, po které Sofie zdědila krásu. To po tatínkovi má prý smysl pro každou legraci. „Přesně tak. Myslím si, že mám tátův humor,“ potvrzuje mladá herečka.

Nepříjemný rozvod

Manželství Davida Švehlíka a Jitky Schneiderové, které trvalo osm let, nepatřilo k idylickým. I přesto, že neshody a nevěry skončily rozvodem, nezanevřela Sofie ani na jednoho z nich.

„Vidím v sobě oba rodiče a tak bych to i chtěla,“ říká s odstupem času. A jak tráví s rodiči volno? „Jezdíme na výlety, dopřejeme si masáž, povídáme si. Zkrátka něco objevujeme a setkáváme se s lidmi, kteří jsou nám milí a blízcí. Myslím si, že každá máma, pokud má s dcerou blízký vztah, si užívá spontánní čas,“ popisuje Jitka Schneiderová.

Často také navštěvují dědečka, herce Aloise Švehlíka. „Děda je super. Je skvělý, hrozně milý, hodný a vstřícný pán. Děda je perfektní. A vlastně k němu hrozně sedí, že vypadá navenek přísně, ale vůbec takový není,“ potvrzuje Sofie Anna.

Slibná budoucnost

Fanoušci i herečtí kolegové jsou ze Sofie nadšení a přejí si, aby na herectví nezanevřela. „Ona je fantastický parťák i v zákulisí, na zkouškách, a tak vůbec. Je to super holka. A po její hlášce po představení ‚mě to tak bavilo‘ bych i řekl, že to bude i super herečka. Rád jsem byl u toho,“ vzkazuje třeba herec Daniel Krejčík.



