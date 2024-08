Externí autor 17. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená herečka Jitka Schneiderová a neméně oblíbený herec David Švehlík mají ze společného soužití krásnou dceru Sofii Annu. Ta letos oslavila plnoletost a pokud víte, jak oba dva zmínění umělci vypadají, je více než jasné, že tato mladá dáma má být po kom půvabná.

Jitka Schneiderová a David Švehlík se vzali v roce 2004, o dva roky později už se společně radovali z dcerky, které dali krásné jméno Sofie Anna. Bohužel jim manželství nevydrželo, a tak o pět let později od veselky oznámil pár rozchod.

Herečka už je nějaký ten rok znovu šťastná po boku nového partnera, kterým je designér Lukáš Pitter. Ani David Švehlík nezůstal, co se týká nové partnerky, pozadu a v roce 2015 do toho znovu praštil s učitelkou Vendulou. Společně mají dva syny Františka a Josefa.

Je po tatínkovi, míní Schneiderová

I když spolu tito dva umělci již dávno pár netvoří, na svou dceru nedají dopustit, a to zejména maminka Jitka, která za ni dodnes děkuje. „Porodila jsem si nejbližší parťačku. Díky, osude a Davide,“svěřila se už kdysi v rozhovoru.

Co se týká fanoušků, mají v tom, komu je Sofie Anna podobná vizuálně, jasno. Mladá dáma se svým čtvercovým obličejem podle nich jako kdyby mamince z oka vypadla. Zdědila po ní také plné rty a krásnou porcelánovou pleť.

Jsou tu ovšem i tací, kteří jsou toho názoru, že je dcerka celý tatínek. A do této kategorie spadá i samotná Jitka Schneiderová. „Myslím, že je jenom po tatínkovi,“cituje slova herečky web Lifee.cz.

Osmnáctiletá Sofie Anna je jako Jitky kamarádka

Sofie Anna letos oslavila osmnáctiny, což je pro každého rodiče zlomový okamžik. Nejinak tomu bylo i v případě Jitky Schneiderové, která má se svou dcerou skvělý vztah. Ti, kdo by tedy očekávali, že se mladá dáma chystá vyletět z hnízda, jsou ovšem na omylu.

„Mám jediný přání pod stromeček. Abychom se pořád spolu takhle smály a zůstaly si tak blízké jako doteď, na věky věků,“ napsala na svůj Instagram už před časem herečka, která svou krásnou dceru bere i na mnohé společenské akce.

Ze sociálních sítí oblíbené herečky je také patrné, že tyhle dvě jsou jako z amerického filmu, matka s dcerou jsou nejlepší kamarádky. Co více, jako dvě kamarádky podle fanoušků také vypadají.

„Která je která?“ neodpustil si žert jeden z hereččiných sledujících. „Vypadáte jako sestry,“ napsal další z nich. Co se týká podobnosti, následuje Sofie Anna svou maminku i profesně. Společně se stihly už i objevit před kamerou, a to v seriálu TV Nova s názvem Extraktoři.

Herecké geny má, co bude dál?

A vypadá to, že to nebyl pouhý záblesk a dívka by se už v žádné další roli neobjevila. Natáčení ji totiž bavilo a podle vlastních slov si jej velmi užila. Ostatně herecké předpoklady do života má perfektní. Kromě slavných rodičů má mezi příbuznými i jiného skvělého herce, a sice Aloise Švehlíka, který je její dědeček.

S takovýmito hereckými esy v rodině se to před kamerou vystupuje jedna báseň a my se tak můžeme těšit, co se z mladé talentované dámy ještě vyklube.

Zdroje: extra.cz, lifee.cz