Oblíbená herečka Jitka Sedláčková, kterou diváci mohou znát hlavně ze seriálů Polda a v posledních letech z divácky úspěšné primácké ZOO, je důkazem toho, že láska kvete v každém věku. Třiašedesátiletá umělkyně už pár let naprosto září vedle nové lásky. Je to bratr slavného herce. Poznáte, kterého?

V roce 2021 to bylo už pár měsíců, co spolu tihle dva bydleli. Na paškál si je proto vzal nenechavý moderátor a všeobecný „rýpal” (samozřejmě v dobrém slova smyslu) Jan Kraus a usadil je na svůj červený gaučík. Pak už nebylo vyhnutí a Jitka i její partner museli čelit palbě jeho otázek.

Sedláčková nejdřív dělala drahoty

Jana Krause samozřejmě zajímalo, jak se dali dohromady. „Známe se z mé původní restaurace u dálnice a pak jsme se potkávali na trhu, já jsem ji chtěl pozvat na kafe, to odmítla. Pak jsem jí tam chtěl koupit něco do šesti korun, to se jí taky nezdálo. Prostě nechtěla, nechtěla,“ začal vyprávět Sedláčkové partner.

„Pak jsem ji potkal a ptá se, jak se máš. Já na to, že dobře, zvýšili mi důchod o 560 korun, a najednou řekla, ty máš velký barák, nepotřebuješ uvařit, uklidit? Úplně se to obrátilo,“ pokračoval o tom, jak ho nakonec jeho láska vzala na milost a jeho snažení konečně došlo úspěchu.

close info Instagram zoom_in Jitka Sedláčková s partnerem

A dnes ví, že dobře udělala. Sedláčková svého milovaného všude velebí, je to prý pravý gentleman. Její partner má prý jen dva malé škraloupy. Kouří a neumí zacházet s moderními vymoženostmi. Herečka prozradila, že jednou se mu povedlo omylem zapnout živé vysílání na Instagramu přímo z jejich ložnice.

„Ne že bychom v noci něco vyváděli, ale já jsem s hrůzou zjišťovala, jestli jsme spali nebo co jsme vlastně v tu chvíli dělali? Co šlo ven?“ vyprávěla tehdy v Show Jana Krause Sedláčková, která je zatvrzelou odpůrkyní manželství, ale svého současného partnera by si prý vzala.

U sociálních sítích ještě chvíli zůstaneme. Pro web Lifee.cz se herečka rozpovídala o tom, jak ji to občas štve. „Zvedá mě ze židle, když mu píšou, že jsem hnusná nebo že mám blbý vlasy a neměla bych jíst. To ano, to mi vadí a říkám si: „Co je vám, paní, do toho?“ rozčílila se Sedláčková na konto dotěrných žen, které jejímu partnerovi píšou do soukromých zpráv.

O žárlivost se ovšem nejedná, s tím už má umělkyně mnohé zkušenosti a nechává ji to naprosto chladnou. Naopak, svému partnerovi pozornost žen přeje. „Jedeme do zahraničí a na letišti ho zastavují lidé! Protože ženské se zajímají o něj, já nikoho vůbec nezajímám. Ženy o něm říkají, že je úžasný a já že mám hrozné štěstí," popisuje jednu z mnoha situací.

Žárlivost neprobíhá ani z jedné strany

Ani naopak se o žádné žárlivosti mluvit nedá, nicméně v Sedláčkové případě se jedná o slávu. Na tu její partner také nehledí. Jeho bratr je totiž slavný herec, a tak je na tuto situaci „pátého kola u vozu” zvyklý.

„Jeho brácha Tomáš je velmi slavný, takže žádná žárlivost z jeho strany neprobíhá, on je na to zvyklý," naznačuje Sedláčková, kdo je slavnější bratr jejího milého.

Nyní už si můžeme prozradit, že láska herečky Jitky Sedláčkové je restauratér Pavel Töpfer, jehož bratrem je herec a ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer. Jsou si bratři podobní? Podívejte se v naší galeri!

